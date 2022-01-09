Сложно ли было купить охотничье ружьё в СССР?

Не стесняются использовать эти мифы, а правильнее сказать «утки» и титулованные уральские историки. Поэтому ещё раз, вкратце…

После Октябрьской революции в условиях гражданской войны меры советского правительства по контролю за оружием постоянно менялись. Поэтому о каких-то постоянных правилах обращение с гражданским оружием в условиях мирного времени можно говорить только после 1925 года.

Так вот в годы правления И.В. Сталина, который как пишут, очень боялся вооруженного народа на большей части России для покупки охотничьего гладкоствольного ружья никаких документов не требовалось.

Абсолютно никаких.

В других республиках было иначе. Например, на территории украины и Белоруссии все желающие должны были получить охотничий билет. Выдавали билеты не милиционеры, а охотничьи общества.

Повторюсь: на территории РСФСР для охоты в то время и охотничий билет был не обязателен! В РСФСР охотничьи билеты получали только те, кто участвовал в каких-либо спортивных охотничьих мероприятиях, или же желал купить нарезное оружие.

Поэтому в довоенные годы любой взрослый человек мог зайти в магазин и купить охотничье оружие и боеприпасы к нему не предъявляя совершенно никаких документов. Для убедительности процитирую документ:

«Торговые предприятия отпускают ненарезное охотничье оружие гражданам, достигшим 18 лет, без каких-либо разрешений или удостоверений (ст. 24—59), нарезное же оружие отпускается по предъявлении разрешений (и талонов к ним) на приобретение и хранение указанного оружия (ст. 25,—63)».

То же самое касается и холодного охотничьего оружия. Цитата:

«Относительно охотничьего огнестрельного ненарезного и холодного оружия ст. 4 устанавливает, что приобретение, хранение и пользование им допускается без получения разрешения и без регистрации».

С покупкой нарезного оружия было несколько сложнее, но значительно проще, чем сейчас даже с гладкоствольным:

«Согласно декрету Совета народных комиссаров РСФСР от 9 июля 1924 г. и постановлению СНК об изменении и дополнении означенного декрета о торговле охотничьим огнестрельным оружием, от 8 октября 1927 г. („Собр. узак.“ 1927 г. № 104, ст. 699 и от б марта 1928 г. и „С. У.в 1928 г. № 31, ст. 230), разрешение на приобретение, хранение и пользование н а р е з н ы м огнестрельным охотничьим оружием и огнеприпасами к нему выдаются соответствующими административными отделами, смотря по тому, на какой территории происходит дело; напр., если в пределах волости, то волостной милицией (ст. 3)».

Несколько особняком в этот период стоят правила приобретения спортивного оружия к которым, главным образом относились «малопульки»: ТОЗ-8 обр. 1932 г., ТОЗ-9 обр. 1936 г., учебно-тренировочный револьвер Нагана-Смирнского образца 1926 г - под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения.

Согласно той информации, какую мне удалось найти, спортивное оружие населению не продавалось вообще – только спортивным организациям. Но это не значит, что на руках его не было. В то время даже милиционеры не сдавали служебное оружие после смены, а уносили его домой.

Тренеры и спортсмены так же, могли спокойно перемещаться со спортивным оружием (при наличии) зарегистрированным на спорторганизации.

После войны в правила пользования охотничьим оружием слегка усложнились. В 50-60 годах XX века купленное ружье необходимо было зарегистрировать в охотничьем обществе. Наказывалось не хранение/ношение охотничьего ружья, а охота с ним. Охота с незарегистрированным ружьем приравнивалась к браконьерству.

Охотничьи ружья со сверловкой «парадокс» приравнивались к гладкоствольным и продавались свободно. Что касается нарезного оружия к коим относятся и мелкокалиберные винтовки, то их можно было купить лишь получив разрешение в органах милиции.

Относительно приобретения спортивного оружия правила были несколько либерализованы: в 60-е годы спортивную винтовку мог приобрести спортсмен в статусе мастера стрелкового спорта. В иных случаях спортивные винтовки и пистолеты принадлежали спортивной организации, но, как и ранее, зачастую хранились на руках.

Охотничьи ножи в 60-е годы и до конца советского периода продавались по охотничьим билетам и в них записывались.

Ради справедливости стоит сказать, что с ноября 1940 года торговлю оружием (с большой долей вероятности в связи с приближающейся войной) несколько ужесточили или упорядочили, но, как видим, никаких серьезных препятствий для охоты советским людям создано не было: