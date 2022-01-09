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Сложно ли было купить охотничье ружьё в СССР?

Сложно ли было купить охотничье ружьё в СССР? (3 фото)

Автор:
09 января 2022 17:34
Метки: купить   охотничье ружьё   сложно   
472
3

Я уже многократно писал на тему гражданского оружия в СССР. Готовить такие публикации легко: огромное объем материалов можно найти в охотничьих справочниках того периода. Между тем, муссировалась и продолжает смаковаться тема того, что в СССР гражданское оружие было под страшным запретом и приобретение сопряжено с огромным количеством трудностей, выплат, бюрократической волокиты, как сейчас, при демократии…

Не стесняются использовать эти мифы, а правильнее сказать «утки» и титулованные уральские историки. Поэтому ещё раз, вкратце…


После Октябрьской революции в условиях гражданской войны меры советского правительства по контролю за оружием постоянно менялись. Поэтому о каких-то постоянных правилах обращение с гражданским оружием в условиях мирного времени можно говорить только после 1925 года.

Так вот в годы правления И.В. Сталина, который как пишут, очень боялся вооруженного народа на большей части России для покупки охотничьего гладкоствольного ружья никаких документов не требовалось.


Абсолютно никаких.



В других республиках было иначе. Например, на территории украины и Белоруссии все желающие должны были получить охотничий билет. Выдавали билеты не милиционеры, а охотничьи общества.

Повторюсь: на территории РСФСР для охоты в то время и охотничий билет был не обязателен! В РСФСР охотничьи билеты получали только те, кто участвовал в каких-либо спортивных охотничьих мероприятиях, или же желал купить нарезное оружие.


Поэтому в довоенные годы любой взрослый человек мог зайти в магазин и купить охотничье оружие и боеприпасы к нему не предъявляя совершенно никаких документов. Для убедительности процитирую документ:

«Торговые предприятия отпускают ненарезное охотничье оружие гражданам, достигшим 18 лет, без каких-либо разрешений или удостоверений (ст. 24—59), нарезное же оружие отпускается по предъявлении разрешений (и талонов к ним) на приобретение и хранение указанного оружия (ст. 25,—63)».


То же самое касается и холодного охотничьего оружия. Цитата:

«Относительно охотничьего огнестрельного ненарезного и холодного оружия ст. 4 устанавливает, что приобретение, хранение и пользование им допускается без получения разрешения и без регистрации».

С покупкой нарезного оружия было несколько сложнее, но значительно проще, чем сейчас даже с гладкоствольным:

«Согласно декрету Совета народных комиссаров РСФСР от 9 июля 1924 г. и постановлению СНК об изменении и дополнении означенного декрета о торговле охотничьим огнестрельным оружием, от 8 октября 1927 г. („Собр. узак.“ 1927 г. № 104, ст. 699 и от б марта 1928 г. и „С. У.в 1928 г. № 31, ст. 230), разрешение на приобретение, хранение и пользование н а р е з н ы м огнестрельным охотничьим оружием и огнеприпасами к нему выдаются соответствующими административными отделами, смотря по тому, на какой территории происходит дело; напр., если в пределах волости, то волостной милицией (ст. 3)».


Несколько особняком в этот период стоят правила приобретения спортивного оружия к которым, главным образом относились «малопульки»: ТОЗ-8 обр. 1932 г., ТОЗ-9 обр. 1936 г., учебно-тренировочный револьвер Нагана-Смирнского образца 1926 г - под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения. 


Согласно той информации, какую мне удалось найти, спортивное оружие населению не продавалось вообще – только спортивным организациям. Но это не значит, что на руках его не было. В то время даже милиционеры не сдавали служебное оружие после смены, а уносили его домой.


Тренеры и спортсмены так же, могли спокойно перемещаться со спортивным оружием (при наличии) зарегистрированным на спорторганизации.


После войны в правила пользования охотничьим оружием слегка усложнились. В 50-60 годах XX века купленное ружье необходимо было зарегистрировать в охотничьем обществе. Наказывалось не хранение/ношение охотничьего ружья, а охота с ним. Охота с незарегистрированным ружьем приравнивалась к браконьерству.


Охотничьи ружья со сверловкой «парадокс» приравнивались к гладкоствольным и продавались свободно. Что касается нарезного оружия к коим относятся и мелкокалиберные винтовки, то их можно было купить лишь получив разрешение в органах милиции.


Относительно приобретения спортивного оружия правила были несколько либерализованы: в 60-е годы спортивную винтовку мог приобрести спортсмен в статусе мастера стрелкового спорта. В иных случаях спортивные винтовки и пистолеты принадлежали спортивной организации, но, как и ранее, зачастую хранились на руках.


Охотничьи ножи в 60-е годы и до конца советского периода продавались по охотничьим билетам и в них записывались.


Ради справедливости стоит сказать, что с ноября 1940 года торговлю оружием (с большой долей вероятности в связи с приближающейся войной) несколько ужесточили или упорядочили, но, как видим, никаких серьезных препятствий для охоты советским людям создано не было:


×
×

А до конца 30-х вполне себе и через посылторг и даже в лотерею:


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Метки: купить   охотничье ружьё   сложно   
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7k
Фельдъегерь Час назад
у моего отца было ружье, у моего деда было ружье, у их друзей (на сколько я знаю) были ружья, по этому ответ очевиден: кто хотел - мог его получить
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30k
Юр21 Минуту назад
Никогда не понимал поноса вокруг холодного оружия, на кухнях, в гаражах, среди столярного инструмента сколько угодно орудий убийства ближнего с особой жестокостью, особый ужас вызывают топоры и инструмент для обтёсывания брёвен. Но почему то топоры были в свободной продаже, а охотничьи ножи нет.
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5k
Olga Raudis 37 минут назад
Да, однажды накануне вылета на соревнования, мне спортивный пистолет Марголина отдали домой, утром я с этим чемоданчиком (пистолет, принадлежности для чистки и патроны) из дома ехала в аэропорт. И даже в салоне самолета он был у меня, спортивные винтовки сдавали в багаж, а вот чемоданчики с пистолетом у нас были как ручная кладь
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29k
АнтонПолднев 37 минут назад
Я начинал охотиться в конце 80х. Перед покупкой оружия нужно было минимум три года пробыть членом охот общества, проходить в загонах, посещать все собрания, платить все взносы. И тогда члены общества давали рекомендацию. Потом ты должен пройти кучу врачей. А потом уже к разрешителю. Который тоже на тебя смотрит искоса. У меня был ИЖ43 я потом подумал СКС купить. Охота на копытного тогда была неплохая. Зверя было в достатке. Ну думаю куплю ещё карабин. Ёханный бабай, такой геморрой, что я отказался. А купить то была не проблема, как и сейчас. Ваши деньги, наш товар. Кстати ножи были номерные и вносились в билет. Ружьё я продал, охоты не стало, а нож до сих пор использую. Ижевский продукт
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19k
Luc72 42 минуты назад
Был на каникулах в деревне у двоюродного. Дело бвло где то в конце 70-х. Как обычно, с утра бегали везде... как то в глубоком овраге в грязи нашли малокалиберную винтовку
, вернее, то, что осталось от нее из металлических частей. Приклад сгнил, но все остальное было в порядке, как нам потом сказал старший двоюродный
. Дальнейшая судьба не известна
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7k
Михаил Час назад
Да, и в средних школах то же были мелкашки и мы стреляли с них.
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7k
Михаил Час назад
Где то до 70 ых годов, в каждом колхозе были мелкашки.
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47k
Albert GER 2 часа назад
и?
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