Сложно ли было купить охотничье ружьё в СССР?

Я уже многократно писал на тему гражданского оружия в СССР. Готовить такие публикации легко: огромное объем материалов можно найти в охотничьих справочниках того периода. Между тем, муссировалась и продолжает смаковаться тема того, что в СССР гражданское оружие было под страшным запретом и приобретение сопряжено с огромным количеством трудностей, выплат, бюрократической волокиты, как сейчас, при демократии…
Не стесняются использовать эти мифы, а правильнее сказать «утки» и титулованные уральские историки. Поэтому ещё раз, вкратце…
После Октябрьской революции в условиях гражданской войны меры советского правительства по контролю за оружием постоянно менялись. Поэтому о каких-то постоянных правилах обращение с гражданским оружием в условиях мирного времени можно говорить только после 1925 года.
Так вот в годы правления И.В. Сталина, который как пишут, очень боялся вооруженного народа на большей части России для покупки охотничьего гладкоствольного ружья никаких документов не требовалось.
Абсолютно никаких.
В других республиках было иначе. Например, на территории украины и Белоруссии все желающие должны были получить охотничий билет. Выдавали билеты не милиционеры, а охотничьи общества.
Повторюсь: на территории РСФСР для охоты в то время и охотничий билет был не обязателен! В РСФСР охотничьи билеты получали только те, кто участвовал в каких-либо спортивных охотничьих мероприятиях, или же желал купить нарезное оружие.
Поэтому в довоенные годы любой взрослый человек мог зайти в магазин и купить охотничье оружие и боеприпасы к нему не предъявляя совершенно никаких документов. Для убедительности процитирую документ:
«Торговые предприятия отпускают ненарезное охотничье оружие гражданам, достигшим 18 лет, без каких-либо разрешений или удостоверений (ст. 24—59), нарезное же оружие отпускается по предъявлении разрешений (и талонов к ним) на приобретение и хранение указанного оружия (ст. 25,—63)».
То же самое касается и холодного охотничьего оружия. Цитата:
«Относительно охотничьего огнестрельного ненарезного и холодного оружия ст. 4 устанавливает, что приобретение, хранение и пользование им допускается без получения разрешения и без регистрации».
С покупкой нарезного оружия было несколько сложнее, но значительно проще, чем сейчас даже с гладкоствольным:
«Согласно декрету Совета народных комиссаров РСФСР от 9 июля 1924 г. и постановлению СНК об изменении и дополнении означенного декрета о торговле охотничьим огнестрельным оружием, от 8 октября 1927 г. („Собр. узак.“ 1927 г. № 104, ст. 699 и от б марта 1928 г. и „С. У.в 1928 г. № 31, ст. 230), разрешение на приобретение, хранение и пользование н а р е з н ы м огнестрельным охотничьим оружием и огнеприпасами к нему выдаются соответствующими административными отделами, смотря по тому, на какой территории происходит дело; напр., если в пределах волости, то волостной милицией (ст. 3)».
Несколько особняком в этот период стоят правила приобретения спортивного оружия к которым, главным образом относились «малопульки»: ТОЗ-8 обр. 1932 г., ТОЗ-9 обр. 1936 г., учебно-тренировочный револьвер Нагана-Смирнского образца 1926 г - под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения.
Согласно той информации, какую мне удалось найти, спортивное оружие населению не продавалось вообще – только спортивным организациям. Но это не значит, что на руках его не было. В то время даже милиционеры не сдавали служебное оружие после смены, а уносили его домой.
Тренеры и спортсмены так же, могли спокойно перемещаться со спортивным оружием (при наличии) зарегистрированным на спорторганизации.
После войны в правила пользования охотничьим оружием слегка усложнились. В 50-60 годах XX века купленное ружье необходимо было зарегистрировать в охотничьем обществе. Наказывалось не хранение/ношение охотничьего ружья, а охота с ним. Охота с незарегистрированным ружьем приравнивалась к браконьерству.
Охотничьи ружья со сверловкой «парадокс» приравнивались к гладкоствольным и продавались свободно. Что касается нарезного оружия к коим относятся и мелкокалиберные винтовки, то их можно было купить лишь получив разрешение в органах милиции.
Относительно приобретения спортивного оружия правила были несколько либерализованы: в 60-е годы спортивную винтовку мог приобрести спортсмен в статусе мастера стрелкового спорта. В иных случаях спортивные винтовки и пистолеты принадлежали спортивной организации, но, как и ранее, зачастую хранились на руках.
Охотничьи ножи в 60-е годы и до конца советского периода продавались по охотничьим билетам и в них записывались.
Ради справедливости стоит сказать, что с ноября 1940 года торговлю оружием (с большой долей вероятности в связи с приближающейся войной) несколько ужесточили или упорядочили, но, как видим, никаких серьезных препятствий для охоты советским людям создано не было:
А до конца 30-х вполне себе и через посылторг и даже в лотерею:
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Автор пишет об СССР, при чём здесь наше время ?
Я уже многократно писал на тему гражданского оружия в СССР. Готовить такие публикации легко: огромное объем материалов можно найти в охотничьих справочниках того периода. Между тем, муссировалась и продолжает смаковаться тема того, что в СССР гражданское оружие было под страшным запретом и приобретение сопряжено с огромным количеством трудностей, выплат, бюрократической волокиты, как сейчас, при демократии…
Источник:
Я уже многократно писал на тему гражданского оружия в СССР. Готовить такие публикации легко: огромное объем материалов можно найти в охотничьих справочниках того периода. Между тем, муссировалась...
в принципе одно на одно и выходит, с поправкой на наше время.
единственное шо кардинально изменилось, так это выбор оружия в охот магазинах, согласны?
и приобретение сопряжено с огромным количеством трудностей, выплат, бюрократической волокиты, как сейчас, при демократии…
Источник:
Я уже многократно писал на тему гражданского оружия в СССР. Готовить такие публикации легко: огромное объем материалов можно найти в охотничьих справочниках того периода. Между тем, муссировалась...