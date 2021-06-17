20 крутых штуковин, без которых теперь будет сложно обойтись

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В наше время существует огромное количество сложных гаджетов и умных компьютеров, и поэтому людей уже трудно впечатлить новыми изобретениями. Но гениальные товарищи продолжают работать над инновациями, которые, несомненно, делают этот мир лучше и проще для жизни. В этом посте представлены идеи, которые многие хотели бы использовать каждый день.
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Автомат по торговле мясом лучше бы автомат по торговле алкоголем вот это был бы действительно полезный девайс)))
Шляпа, как обычно, кроме кубика с Брайлем.
Современные холодосы намного компактнее и функциональней в этом плане.
правда, стоит оно в два раза дороже... а так-то да, можно...