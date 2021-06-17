20 крутых штуковин, без которых теперь будет сложно обойтись

В наше время существует огромное количество сложных гаджетов и умных компьютеров, и поэтому людей уже трудно впечатлить новыми изобретениями. Но гениальные товарищи продолжают работать над инновациями, которые, несомненно, делают этот мир лучше и проще для жизни. В этом посте представлены идеи, которые многие хотели бы использовать каждый день.