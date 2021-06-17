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20 крутых штуковин, без которых теперь будет сложно обойтись

20 крутых штуковин, без которых теперь будет сложно обойтись (21 фото)

Автор:
17 июня 2021 21:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Обойтись   идеи   изобретения   крутые   лучшие   сложно   штуковины   
2511
21

В наше время существует огромное количество сложных гаджетов и умных компьютеров, и поэтому людей уже трудно впечатлить новыми изобретениями. Но гениальные товарищи продолжают работать над инновациями, которые, несомненно, делают этот мир лучше и проще для жизни. В этом посте представлены идеи, которые многие хотели бы использовать каждый день.

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Метки: Обойтись   идеи   изобретения   крутые   лучшие   сложно   штуковины   
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19  комментариев
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532
Evgeniy 2 часа назад
Да, без лестницы с указателем калорий я точно ну никак не обойдусь.
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88
ton 2 минуты назад
Well, haha, абсолютно необходимые вещи
Автомат по торговле мясом лучше бы автомат по торговле алкоголем вот это был бы действительно полезный девайс)))
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6k
Сидор Сидоров 7 минут назад
Поручни эскалаторов в метро и так дезинфицируются, а чтобы воспользоваться тренажёрами в общественной прачечной её придётся сначала сильно постараться найти... ))
Шляпа, как обычно, кроме кубика с Брайлем.
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567
Хули О'Иглесиас 8 минут назад
главное отсутсвоющим на лекции быстро переслать куар код
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13k
Юлия 42 минуты назад
Эта "штука" с далёкого прошлого скорее всего.
Современные холодосы намного компактнее и функциональней в этом плане.

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27
Андрей Ы. 58 минут назад
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28k
turyst Час назад
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28k
a.fey Час назад
Прочел про куар код. Много думал...
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4k
tamin Час назад
Ну так себе список
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−60
vova old 2 часа назад
сканеры на тележке немножко не так работает Ты просто сам всё сканируешь а потом сам же подходишь на кассу и самообслуживайся. Это для того чтобы в кассе не стоять. Хотя тут вот Была недавно статья про опера из Сибири которого посадили За то что он он брал дорогие товары пробивал в самообслуживании как дешёвые. но в Штатах работает
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−60
vova old 2 часа назад
практически всё абсолютно ненужные штуки Но если бесплатно Почему нет
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1k
zu4ara 2 часа назад
Кубик Рубика с шрифтом Брайля. Вот эта вещ хорошая для незрячих (наверное)... А всё остальное шляпа ненужная вообще, может только гомосекам всяким пригодится.
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222
1izbrain 2 часа назад
.."куар кода"..
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5k
schmubu 2 часа назад

правда, стоит оно в два раза дороже... а так-то да, можно...
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