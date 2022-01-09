Упакуй по-советски: 6 забытых видов упаковки продуктов из СССР с ламповыми фото

Вместо привычного сейчас пластика в советской торговле для товаров использовали экологически чистую, как сейчас скажут, упаковку, но забота об экологии была не при чем - просто такая упаковка была проще в производстве и могла использоваться повторно. Мусора тогда тоже было меньше - если сегодня ведро приходится выносить в мусоропровод или контейнер каждый день, то в советские времена оно могло наполняться и 3-4 дня.
Сегодня в нашем обзоре - забытая ныне упаковка для продуктов и тара для их переноски, которая повсеместно была в ходу в советское время.
1. Оберточная бумага
Использовалась вместо современных целлофановых пакетиков. В эту плотную картонную (крафтовую, как сейчас модно говорить) бумагу коричневатого оттенка, нарезанную большими листами, продавцы за прилавком заворачивали весовые товары - отрезанную от батона колбасу, сардельки, мясо, сливочное масло, перевязывая их веревкой, насыпали конфеты, семечки и др.
В такую же упаковку фасовали и разные сыпучие вещества - чай, крупы, сахар, соль, горох.
2. Бидон
Это было универсальное средство переноски жидких продуктов, продаваемых из цистерны или бочки - в городах молоковозы из ближайшего совхоза приезжали почти в каждый двор, а желтые пузатые бочки ставили у автобусных остановок, станций метро. Бидоны обычно были металлическими с эмалированным покрытием и ручкой.
В них чаще всего наливали молоко, сметану, квас или пиво. Из-за неплотного прилегания крышки при неаккуратной ходьбе и раскачивании содержимое бидона могло выплескиваться, а также клацала и дребезжала.
3. Авоська
Эту сумку-сетку с ручкой делали из растягивающегося капронового волокна или синтетических шнурков. Из-за компактных размеров ее носили с собой везде "на авось", если вдруг где-то выкинут на прилавок что-то интересное - отсюда и название.
Она помешалась в кармане брюк, но при этом могла выдержать арбуз или пару кило лука с картошкой. Домохозяйки с легкостью ее стирали и снова брали с собой в магазин. Недостаток был один - содержимое авоськи мог лицезреть любой прохожий, и многие подходили спрашивали - мол где урвал дефицит.
Менее популярны были тряпичные непрозрачные торбы, считавшиеся "бабушкиным" вариантом.
4. Пирамидки с молоком
Одним из самых ярких атрибутов советского быта с конца 1950-х годов по середину 1980-х были необычные пирамидки-тетраэдры Tetra Classic из плотного картона. Технологию их производства СССР купил у шведов. В такой необычной таре емкостью 0,5 или 0,25 литра продавали молоко, а также реже кефир и сливки.
Сине-красный треугольничек с молоком 3,2% жирности стоил 16 копеек, а красный с 6% - 25 копеек.
В отличие от бидонов и стеклянных бутылок пирамидки не нужно было каждый раз мыть, а использованная упаковка отлично подходила для рассады и шалостей с лопаньем пакета. Однако было у треугольников и слабое место - у них периодически расклеивались швы, образуя молочные реки как в магазине, так и холодильнике. Кроме того, из них неудобно было наливать в стакан. Из-за негерметичности пакетов хранилось такое молоко так же мало, как и разливное.
5. Молочка в стеклотаре
Примерно 60% молочных продуктов до начала 90-х годов разливались в многоразовые стеклянные бутылки с широким горлышком емкостью 0,5 литра без этикеток, содержимое которых различали лишь по выдавленной надписи и цвету крышечки из алюминиевой фольги: серебристая для молока, зеленая под кефир, полосатая желто-серебристая под сливки, фиолетовая - ряженку и т.п.
Молоко в такой таре стоило 28 копеек, причем из них 15 копеек - залог за саму бутылку, которую можно было помыть и сдать обратно в магазин или пункт приема стеклотары. Как недостаток они существенно утяжеляли ношу и могли разбиться, если неудачно уронить авоську.
В стекле также продавали сметану, майонез, лимонады, пепси-колу, соки и др.
6. Плавленые сырки в фольге
Не менее выдающейся была мягкая 100-граммовая упаковка из алюминиевой фольги для легендарных плавленых сырков - Волна, Янтарь, Лето и наиболее любимая всеми Дружба за 20-25 копеек с желто-красной этикеткой и глобусом.
Выпускавшийся с 1964 года сырок стал самой популярной и доступной закуской миллионов наших сограждан, и настоящим символом эпохи социализма. Его мазали на бутерброды, добавляли в салаты и даже супы, закусывали, когда "соображали" бутылку на троих.
Источник:
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Уж лучше стекло или пластик. Их переработать куда легче.
Хозяину не выгодно было устраивать свалки, мусоросжигательные завод, и т.п. Именно поэтому пластика в СССР почти не было, стеклянные бутылки были стандартные и был организован их оборот, сумки - или многоразовые, или сетки-авоськи, упаковка - в разлагаемую упаковочную бумагу... Да-да, всё то, к чему призываю "зелёные" в СССР уже было.
Только вот современным государствам с идеологией потребления и государствам - сборщикам налогов, это не выгодно. Ведь за всё государство получает налоги: за выпущенную новую бутылку, за её утилизацию, за добычу сырья для выпуска новой бутылки...
Да сейчас покупателя инфаркт хватит , если ему в нее колбасу завернут.
Она приходила в магазин в огромных бабинах и стояла прямо на грязном полу.
Постепенно от нее отрезали .
.
Да и при ее производстве с санитарией не особо выпендривались.
Мало оно хранилось потому, что В ОСНОВЕ БЫЛО ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО, а не порошковая "индустрия" , как сегодня.
но под Агдам и 777 сырки шли "на УРА".
"А я сегодня там, где дают Агдам" (ностальгическое)...
Агдам -фу, Иверия была лучше.