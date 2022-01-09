Упакуй по-советски: 6 забытых видов упаковки продуктов из СССР с ламповыми фото

Одним из самых ярких атрибутов советского быта с конца 1950-х годов по середину 1980-х были необычные пирамидки-тетраэдры Tetra Classic из плотного картона. Технологию их производства СССР купил у шведов. В такой необычной таре емкостью 0,5 или 0,25 литра продавали молоко, а также реже кефир и сливки.

Сине-красный треугольничек с молоком 3,2% жирности стоил 16 копеек, а красный с 6% - 25 копеек.

В отличие от бидонов и стеклянных бутылок пирамидки не нужно было каждый раз мыть, а использованная упаковка отлично подходила для рассады и шалостей с лопаньем пакета. Однако было у треугольников и слабое место - у них периодически расклеивались швы, образуя молочные реки как в магазине, так и холодильнике. Кроме того, из них неудобно было наливать в стакан. Из-за негерметичности пакетов хранилось такое молоко так же мало, как и разливное.

5. Молочка в стеклотаре