Как складывается судьба Александра Могильного – первого хоккеиста, решившегося на побег из СССР

Выдающийся советский хоккеист, чемпион мира и обладатель олимпийского «золота» – Александр Геннадьевич Могильный являлся младшим лейтенантом вооружённых сил МО СССР, однако он нарушил воинскую присягу, а также трудовые обязательства перед ЦСКА, и серьезно подставил своих товарищей по клубу, сбежав в Соединенные Штаты.
Могильный стал первым советским хоккеистом-беглецом, покинувшим СССР. Однако, при упоминании этого имени, первым делом, конечно же, вспоминаются его многочисленные титулы и заслуги.
Он является чемпионом СССР, членом Тройного золотого клуба, обладателем Кубка Стэнли и множества других престижных наград. А еще Александр Геннадьевич был первым российским хоккеистом, который стал капитаном команды НХЛ.
Но, несмотря на все достижения, судьба хоккеиста складывалась весьма непросто. Глобальные перемены в жизни, на которые решился спортсмен, обернулись для него сильнейшим потрясением, едва не разрушившим карьеру. Сейчас, разменяв шестой десяток лет, Могильный откровенно признается в интервью, что чувствует себя гораздо комфортнее и увереннее, чем в двадцать.
Александр Могильный: биография, семья, ранние годы
Будущий спортсмен родился в Хабаровске восемнадцатого февраля 1969-го года, в простой советской семье. Рос вместе с братом. Родители не имели отношения к профессиональному спорту, но всячески старались развивать способности и таланты своих сыновей.
По воспоминаниям Александра Геннадьевича, папа с мамой всегда были очень привязаны к родной земле, во всех смыслах: всю жизнь прожили на Дальнем Востоке, вели свое небольшое фермерское хозяйство, держали коз и свиней. А они с братом с детства помогали им по хозяйству – иначе и быть не могло.
Саша с ранних лет был активным и непоседливым ребенком. Дабы направить его энергию в мирное русло, родители всерьез задумались над тем, чтобы отдать мальчика в какую-нибудь спортивную секцию. Они остановили свой выбор на хоккее.
Профильный спортклуб «Юность», в котором будущая звезда мирового спорта делал свои первые шаги, находился в другом районе города, так что дорога на тренировку и обратно домой отнимала у ребенка немало сил и времени. Но мальчик буквально влюбился в хоккей, так что подобные трудности его не пугали.
Начало спортивной карьеры
Первым наставником Саши стал Валерий Алексеевич Дементьев, который в ту пору руководил командой «Юность». Опытный специалист уже тогда смог разглядеть талант и огромный потенциал в маленьком и щуплом мальчишке.
Примечательно, что на момент начала занятий в секции Саша был на целых два года моложе других ребят, но, несмотря на это, Дементьев все же взял перспективного мальчика под свою опеку.
Освоив основы игры в хоккей в «Юности», мальчик перешел в хабаровский Спортивный клуб армии, однако пробыл там совсем ненадолго, успев хорошо себя зарекомендовать.
В возрасте семнадцати лет юноша получил приглашение от самого Виктора Васильевича Тихонова выступать за столичный хоккейный клуб ЦСКА. Это была настоящая сбывшаяся мечта, ведь чемпионство на всесоюзном первенстве практически гарантировано, а в ближайшей перспективе был вызов в сборную, участие в международных чемпионатах и Олимпиада.
Заслуженный тренер СССР Виктор Тихонов мечтал создать достойную замену «пятерке Ларионова», куда бы вошел молодой и многообещающий крайний нападающий – Саша Могильный. Тогда никто даже предположить не мог, что несколько лет спустя этот амбициозный парнишка спровоцирует громкий скандал международного масштаба.
Могильный в 28-ми матчах отправил в ворота соперников пятнадцать шайб, и его показатели улучшались от сезона к сезону. За пару лет ему удалось сделать, казалось бы, невозможное: он сумел завоевать золотую и серебряную медали на молодежных первенствах, стал чемпионом мира и выиграл Олимпийское «золото» на играх в Калгари.
Но, побывав в странах Европы и посетив Соединенные Штаты, спортсмен почувствовал существенную разницу между жизнью в СССР и за рубежом.
Недовольство молодого мужчины, связанное с советскими правилами и ограничением свобод стало расти в геометрической прогрессии, и во время первенства, проходившего в Стокгольме, он решился на отчаянный шаг.
Побег из Советского Союза за океан
После того, как юный Александр начал блистать на международной хоккейной арене им всерьез заинтересовались представители клуба НХЛ «Баффало Сейбрз». Во время молодежного турнира, проходившего на Аляске, нападающий мельком пересекся с Доном Люсом – тренером и селекционером этого клуба.
Дон вручил советскому хоккеисту свою визитку, отметив, что тот может в любой момент связаться с ним по указанному номеру телефона. Эта короткая встреча оказалась поворотным событием в дальнейшей жизни и карьере Могильного.
Момент «икс» наступил весной 1989-го года, когда советские хоккеисты завоевали «золото» на чемпионате мира, который проходил в Швеции. Александру удалось через посредника выйти на связь с Люсом, который отреагировал мгновенно, и вместе с главным менеджером клуба – Гэрри Миханом прибыл в Стокгольм.
Люса Могильный видел всего лишь один раз в жизни, да и то мельком, а вот Михана он прежде никогда не встречал, но этим людям молодой человек всецело доверился, поставив на карту свою жизнь и карьеру.
Представители заокеанского клуба за пару дней смогли оформить все необходимые документы для беспрепятственного вылета Александра в Соединенные Штаты. Все было продуманно до мелочей, и спортсмен тайком бежал за океан.
Когда выяснилось, что накануне отлета на родину пропал двадцатилетний Саша, разгорелся грандиозный скандал. Один из наиболее талантливых и перспективных игроков сборной СССР, буквально испарился из своего гостиничного номера.
Дерзкий побег знаменитого спортсмена усугублялся еще и тем обстоятельством, что он являлся офицером Советской Армии. Поэтому его действия расценивались еще и как дезертирство. Другие члены сборной тут же были допрошены сотрудниками военной прокуратуры, а в КГБ провел по этому поводу специальное расследование.
Ходили слухи о том, что спортсмен оставил на столе в своем номере завоеванную медаль чемпиона мира. Сам он много лет спустя опроверг эту информацию, отметив, что все завоеванные награды хранятся у него дома в коробке.
Выходка Могильного стала сильнейшим потрясением для тренера – Виктора Васильевича, который, даже по прошествии многих лет так и не смог простить одного из своих любимых воспитанников.
Тихонов долго сокрушался по этому поводу, и был уверен, что молодого и неопытного паренька попросту соблазнили красивой жизнью и большими (в сравнении с тем, что он получал в Советском Союзе) деньгами.
Наставник был уверен, что бежать Могильный решился спонтанно, под влиянием заинтересованных в нем иностранных специалистов. Он отказывался верить в то, что юный Саша мог самоотверженно играть за родную сборную, и, при этом, планировать побег за океан.
В советской прессе беглого хоккеиста и дезертира буквально проклинали, а на его портрете, висевшем в холле дворца ЦСКА, кто-то крупными буквами, поперек всего изображения написал: «Предатель!».
Как складывалась жизнь спортсмена на чужбине
Для хоккеиста столь стремительные перемены в жизни тоже обернулись немалым стрессом, потому как на родине остались его родители и друзья, которых он рисковал никогда больше не увидеть.
В конце 80-х годов о распаде Советского Союза серьезно еще никто не говорил, так что беглый спортсмен в воинском звании буквально сжигал за собой мосты.
Отдельной проблемой для Александра оказался языковый барьер, потому как по-английски он не говорил от слова совсем. Оказавшись в Соединенных Штатах, он первым делом попросил политического убежища, хорошо понимая, что на родине, вероятнее всего, возбудят уголовное дело по статье «дезертирство».
Стресс и моральные терзания негативно сказались на результатах игры хоккеиста в его первом сезоне в «Баффало Сейбрз». Помимо этого, он не сразу приспособился к новому для себя силовому стилю игры.
В результате, за 65 матчей Могильный отправил в ворота соперников всего пятнадцать шайб и набрал лишь 43 очка. В клубе были откровенно разочарованы такими показателями, но в успех русского нападающего все же верили.
А когда в команду перешел нападающий Пэт Лафонтен, у них с Александром получился отличный тандем, а период их выступлений стал ярчайшей эпохой за всю историю клуба.
В 1992-м году, ребята продемонстрировали свое мастерство, на пару отправив в ворота 129 шайб. К слову, результат Александра за тот год по сей день остается наилучшим среди российских хоккеистов, выступавших в НХЛ.
Он оказался наиболее результативным нападающим сезона 1992/93-го года. Тогда же ему дали довольно лестное прозвище – Александр Великий.
Помимо этого, Могильный – первый российский хоккеист, которому позволили стать капитаном команды НХЛ. Он четыре раза входил в символические сборные «Всех звезд», а в 2000-м году стал обладателем Кубка Стэнли.
Этот эпизод, по признанию хоккеиста, является одним из самых ярких воспоминаний в его жизни. Он находился на площадке в овертайме, который завершился победой в Кубке Стэнли. Атаковали тогда Арнотт и Патрик Элиаш.
Один красиво передал шайбу с угла, а второй отправил её прямиком в ворота. В тот момент, по словам Могильного, адреналин просто зашкаливал, а он не мог поверить в то, что это победа.
Александр Геннадьевич стал членом «Тройного золотого клуба», выиграв мировое первенство, олимпийское «золото» и Кубок Стэнли. А еще он находится на третьем месте по количеству голов среди российских хоккеистов.
Личная жизнь хоккеиста
Афишировать свою личную жизнь Могильный не любит, хотя на этом фронте у него все стабильно уже много лет. Он давно и счастливо женат, они с супругой имеют троих общих наследников. Старшей дочери сейчас 24 года, сыну – 22 года, а младшей дочери – одиннадцать лет.
Сынишка некоторое время серьезно занимался бразильским джиу-джитсу, и приобщил к этому занятию отца, который вместе с ним посещал тренировки. Но сейчас Александр Геннадьевич оставил это увлечение из-за возраста и былых травм, которые все чаще дают о себе знать.
У семьи Могильных есть собственный катер, на котором отец и сын любят рыбачить. В интервью спортсмен неоднократно говорил о том, что своей главной задачей считает – дать детям хорошее образование и направить их так, чтобы они в будущем не усомнились в правильности выбранного пути.
Отца спортсмена не стало в 00-х. Они с матерью так всю жизнь и прожили в Хабаровске. После того, как женщина овдовела, все хлопоты по хозяйству легли на её плечи. Брат, по словам хоккеиста, живет с семьей своей жизнью, и общаются они не так часто.
В социальных сетях Александра Геннадьевича нет. Он никогда не заводил собственных аккаунтов, и считает, что не стоит выставлять свою жизнь напоказ.
Как сейчас живет и чем занимается Могильный
Хоккеист впервые после побега смог посетить родину лишь в 1994-м году. По его воспоминаниям, летел он с опаской, ведь российского паспорта у него не было, и он не знал, выпустят ли его потом обратно из страны. Люди, помогавшие ему оформить необходимые документы, обещали все уладить, но гарантий никто дать не мог.
В 1996-м году Могильный единственный раз выступил за российскую сборную на Кубке мира. А в 2006-м году, получив серьезную травму, хоккеист решил окончательно завершить игровую карьеру.
Александр Геннадьевич утверждает, что становиться тренером он никогда не собирался, но вот от предложения стать помощником президента клуба «Амур» в родном Хабаровске, отказываться не стал. Он имеет двойное гражданство: российское и американское и фактически живет на две страны.
Лишь спустя четверть века после своего побега, спортсмен в одном из интервью честно признался, что основным мотивом для него тогда, все же, стали деньги. Он говорил, что на родине, будучи мировым и олимпийским чемпионом, он оставался «нищим человеком», не имея даже собственного жилья.
О своем поступке он никогда не жалел, и утверждает, что ему страшно представить, как сложилась бы его судьба, поступи он иначе.
Могильный говорит, что не помнит, когда заработал свой первый миллион долларов, но хорошо помнит тот период, когда перестал себе в чем-либо отказывать.
Он обзавелся просторным домом для своей семьи, хорошим автомобилем, собственным катером и исполнил свою давнюю мечту – приобрел мотоцикл «Harley-Davidson». Правда, катался на нем не долго, и, едва не угодив в аварию, избавился от «железного коня».
Ныне Александр Геннадьевич имеет собственный бизнес, связанный с инвестициями, и признается, что абсолютно доволен тем, как сложилась его жизнь.
А вот на интервью бывший спортсмен соглашается редко из-за того, что журналисты толкуют его слова, как им это нужно, порой меняя весь смысл сказанного.
Однажды у хоккеиста спросили о том, кого бы он видел в роли себя, если бы о нем снимали фильм. В ответ на это Могильный возмутился, и сказал, что никогда бы не дал разрешения на экранизацию своей истории.
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Мистер Алекс Могилни был простым спортсменом и просто сбежал на Запад. Он не выдал никаких государственных секретов, как те же КГБшники, которые пачками бежали на Запад в 90х, типа генерала Калугина. Он не стал писать пасквили против СССР, как Резун-Суворов. Он не пошел работать на Радио ЦРУшную Свободу и поливать грязью СССР, как многие диссиденты. Человек просто хотел сытой красивой жизни. Без очередей, дефицита, нищенской зарплаты, засилья партии и органов.
Между прочим, нынешняя Россия его простила. Иначе не стала бы выдавать паспорт РФ и не стала бы его пускать на родину. Значит, считает, что он ничего такого страшного не совершил.
Разумеется, ничего такого страшного он действительно не совершил. Особенно по сравнению с теми, кто торговал Родиной оптом и в розницу. Но и назвать его кристально чистым лично я бы не решился, по крайней мере, в моральном плане уж точно.
А Могильный мастер своего дела.
с чего арестовывать то?!
Ну если мозгов нет, я тебе объясню. Смотри - теже команды нхл заключают договора с мелкочленными юниорами, в которых прописывают совершенно мелкие для звезд гонорары. Но ведь ктото из мелкописечных юниоров выстрелит и будет звездой. Ай бяда-пячаль , а получает то он копеечки. Как же так? И в сшп наипалово? Вот ведь мрази в нхл!!! Ведь эти юниоры спят и видят, когда же их кобальный контракт закончится и они смогут заключить нормальный. Да, но сначала им надо отработать вложения. Коль, я не намекаю на твою фамилию, но иногда лучше думать , прежде чем писать
Подонок однозначно. У всех предателей есть свои мотивы и оправдания..., вопрос в том можно ли прощать предательство.
"бизнес" ага.. паразитизмес
"Однажды у хоккеиста спросили о том, кого бы он видел в роли себя, если бы о нем снимали фильм. В ответ на это Могильный возмутился, и сказал, что никогда бы не дал разрешения на экранизацию своей истории."
ну так понятно, мутных фактов видать не меньше забитых шайб