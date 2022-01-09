Как складывается судьба Александра Могильного – первого хоккеиста, решившегося на побег из СССР

Могильный стал первым советским хоккеистом-беглецом, покинувшим СССР. Однако, при упоминании этого имени, первым делом, конечно же, вспоминаются его многочисленные титулы и заслуги.

Он является чемпионом СССР, членом Тройного золотого клуба, обладателем Кубка Стэнли и множества других престижных наград. А еще Александр Геннадьевич был первым российским хоккеистом, который стал капитаном команды НХЛ.

Но, несмотря на все достижения, судьба хоккеиста складывалась весьма непросто. Глобальные перемены в жизни, на которые решился спортсмен, обернулись для него сильнейшим потрясением, едва не разрушившим карьеру. Сейчас, разменяв шестой десяток лет, Могильный откровенно признается в интервью, что чувствует себя гораздо комфортнее и увереннее, чем в двадцать.