Почему затопленная деревня в Испании регулярно появляется из-под воды

Небольшую испанскую деревню Асередо затопили еще около 30 лет назад из-за необходимости в плотине.
Однако туристы и бывшие жители деревни все еще могут ее увидеть, и для этого не нужно
нырять с аквалангом. Когда уровень воды падает, вся деревня снова видна как на ладони.
Затопленная деревня
В 1968 году испанские и португальские власти заключили договор относительно строительства новой плотины, которая размещалась бы на общей для двух стран реке Лима. Однако в плане была одна загвоздка — для его осуществления нужно было затопить целый населенный пункт.
Понятно, что местным жителям нужно было переселиться на другое место. Переговоры относительно этого вопроса проходили долго и напряженно, сопровождаясь множественными пикетами и подписанием различных петиций. В итоге португальская сторона все же убедила большую часть местных жителей принять компенсацию и переселиться. Поговаривают, что компании удалось раздобыть согласие 51% населения.
В 92-м году прошлого столетия деревня оказалась под водой, когда ГЭС все-таки закрыла свои шлюзы. Однако время от времени деревня освобождается от воды и проявляется на поверхности.
Как она выглядит без воды
Примечательно, что вода уходит до такой степени, что люди могут снова передвигаться по улицам деревушки. На поверхности земли снова показываются дома местных жителей, зерновые хранилища и целые фермы. Конечно, некоторые стены и здания обвалились полностью, но многие из них устояли и выглядят довольно презентабельно для тех, что побывали под водой.
Видны на поверхности также старые дороги и тропки, сельские угодья. На момент затопления местности там проживало около 120 человек, каждый из которых вел хозяйство и занимался фермерской деятельностью. На узких улочках даже по сей день остались автомобили и ветки деревьев.
Когда деревня появляется из-под воды, люди, которые жили там раньше, приезжают навестить родные места и даже походить в своих прошлых домах. Правда, теперь компанию им составляют туристы, которые приезжают посмотреть на чудо-деревню.
Источник:
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