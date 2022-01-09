Почему затопленная деревня в Испании регулярно появляется из-под воды

Однако туристы и бывшие жители деревни все еще могут ее увидеть, и для этого не нужно

нырять с аквалангом. Когда уровень воды падает, вся деревня снова видна как на ладони.

Затопленная деревня

В 1968 году испанские и португальские власти заключили договор относительно строительства новой плотины, которая размещалась бы на общей для двух стран реке Лима. Однако в плане была одна загвоздка — для его осуществления нужно было затопить целый населенный пункт.