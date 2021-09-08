Как выглядит затопленный город спустя 25 лет?

Разбушевавшаяся стихия может уничтожить все вокруг, особенно если в дело вмешивается человек. Так, после некоторых манипуляций с водоемами, небольшой город в Аргентине, на долгие 25 лет скрылся от людей под водой.
Что же случилось с нынешним городом-призраком и как он выглядит после схода воды?
Создание города
Озеро Лаго-Эпекуэн второй водоем по уровню соли после мертвого моря. Любой океан оно превосходит по солености в 10 раз. Изначально вокруг озера отсутствовали какие-либо строения, а его единственными посетителями были немногочисленные туристы с палатками, приехавшие отдохнуть у лечебного источника. В 1920 году на восточном побережье озера, в 600 км от Буэнос-Айреса, был возведен небольшой туристический городок Вилья-Эпекуэн.
Город курорт
Когда люди узнали о лечебных свойствах соленого озера, в небольшой город начали стягиваться люди с разных уголков земли. Считалось, что озерная вода способна излечить чуть ли не любой недуг: депрессию, анемию, кожные заболевания, сахарный диабет и ревматизм.
Кроме того, местные жители сделали все, чтобы туристы, отдыхающие у озера, восстанавливались и морально, и физически. Для комфортного отдыха в городе было открыто более 200 туристическим мест, в том числе спа-отели, сувенирные магазины, музеи, кинотеатры, бассейны и т.д. А чтобы было просто добираться, построили железную дорогу.
Эпекуэн расцвел и стал пользоваться спросом не только у жителей Южной Америки, но и среди богатых европейских туристов. Пик популярности был достигнут к 1970-ым годам. Постоянное население выросло до 5000 человек, а 250 гостиниц и частных домов готово было принять до 7000 туристов одновременно.
Начало конца
С большим потоком туристов у города появилась проблема: стало не хватать пресной воды. Правительство приняло решение расширить местное водохранилище. В начале 80-ых годов из-за частых проливных дождей город начало постепенно подтапливать. Местные жители старались бороться со стихией, но не всегда попытки были успешными. В итоге вода победила человека.
Потоп
10 ноября 1985 года мощный водяной поток прорвал плотину, и город начало постепенно затапливать. Каждый час уровень воды поднимался на 1 см. Людям пришлось спасаться бегством, оставляя дома и все свое имущество. Во время эвакуации ни один человек не пострадал, по крайней мере, физически. Через 2 недели город погрузился на глубину 2 метра. А в 1993 году уровень воды достиг 10 метров. Город на долгие годы скрылся от людских глаз.
Город после потопа
В 2000-ых годах после наступления засухи вода начала постепенно убывать. Стали показываться части домов и деревьев. В итоге вода ушла полностью, показав людям последствия потопа.
Сейчас Эпекуэн считается уже не городом, а деревней. Полностью освободившийся от воды, он напоминает кадры из фильмов про постапокалипсис: разрушенные здания, пропитанные солью земля и деревья.
Еще долгие годы деревня будет непригодна для полноценной жизни. Из-за большой концентрации солей, земля не способна плодоносить, а восстановить бывший город-курорт стоит много времени, сил и денег.
Тем не менее, с каждым годом Вилья-Эпекуэн привлекает все больше туристов. Люди из разных стран приезжают посмотреть, чем может закончиться игра со стихией. Многим нравится делать фотографии на фоне полуразрушенных зданий, словно человек попал на пленку фильма-катастрофы. Также город посещают и бывшие жители, чтобы увидеть свои заброшенные дома. Один из них даже поселился в деревушке.
Восьмидесятилетний Пабло Новак вернулся в Вилья-Эпекуэн в 2009 году и поселился в собственном доме. Родственники старика были удивлены его решением, но поддержали. Сейчас они нередко навещают Пабло. Сам Новак, единственный житель деревни, не скучает, читает газеты и подрабатывает гидом, проводя экскурсии для туристов.
Источник:
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