Как выглядит затопленный город спустя 25 лет?

Что же случилось с нынешним городом-призраком и как он выглядит после схода воды?





Создание города

Озеро Лаго-Эпекуэн второй водоем по уровню соли после мертвого моря. Любой океан оно превосходит по солености в 10 раз. Изначально вокруг озера отсутствовали какие-либо строения, а его единственными посетителями были немногочисленные туристы с палатками, приехавшие отдохнуть у лечебного источника. В 1920 году на восточном побережье озера, в 600 км от Буэнос-Айреса, был возведен небольшой туристический городок Вилья-Эпекуэн.





Город курорт

Когда люди узнали о лечебных свойствах соленого озера, в небольшой город начали стягиваться люди с разных уголков земли. Считалось, что озерная вода способна излечить чуть ли не любой недуг: депрессию, анемию, кожные заболевания, сахарный диабет и ревматизм.

Кроме того, местные жители сделали все, чтобы туристы, отдыхающие у озера, восстанавливались и морально, и физически. Для комфортного отдыха в городе было открыто более 200 туристическим мест, в том числе спа-отели, сувенирные магазины, музеи, кинотеатры, бассейны и т.д. А чтобы было просто добираться, построили железную дорогу.