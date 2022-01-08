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Советы зелёным за рулем от бывалых на дороге

Советы зелёным за рулем от бывалых на дороге (16 фото)

Автор:
08 января 2022 20:33
Сообщество : Автомир
Метки: быстрая езда   быстрая машина   новичек   осторожность   советы   
1764
16

Несколько вещей, о которых стоит помнить, садясь в машину.

Давно хотели сесть за руль, и все никак не могли настроиться? Или тысячу лет провели вне своего железного коня, и забыли, где газ, где тормоз, а где сцепление?

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Все очень просто: нужно всего лишь помнить о нескольких правилах для новичков, которые помогут избежать неприятностей.

Автоэксперты рассказали, что по вине начинающих водителей ежегодно происходит более десяти тысяч аварий.

И прежде всего, проблема в том, что многие просто... неправильно выбирают автошколу. Да, все гениальное — просто.

Нужно отказаться от учреждений, где мало часов отдается практике. А заодно и проверить заведение на нахождение в реестре ГИБДД.

Также стоит отказаться от агрессивной езды. Помните тех лихачей, которые выжимают газ в пол, а потом кто-то оказывается в числе пострадавших?

Это не ваш вариант. Важнее всего на дорогах — безопасность, и агрессивная езда никак не способствует всеобщему комфорту.

Специалисты также советуют держать прямо колесо на перекрестках до начала выполнения маневра. Такая простая фича (не баг!) может спасти чью-то жизнь.

И постоянно следите за тем, как ведут себя остальные автомобилисты.

Если авто перед вами тормозит, не нужно гнать с той же скоростью. Может быть, случилось что-то нехорошее.

Важно понимать и то, что лужи и ямы на дорогах было бы лучше всего проезжать на низкой скорости. Кто знает, какая глубина у очередного провала?

Да и возможно, это поможет уберечь одежду пешеходов, которые могут находиться рядом с дорогой.

В завершение хочется напомнить, что водителю хорошо бы запастись всем, что только может пригодиться в случае неприятности: аптечку, огнетушитель, теплые вещи и запасное колесо.

Да, часть из этого вы будете обязаны иметь, но запастись теплыми вещами никогда не помешает. Особенно, если собрались в дальний путь по неизвестной дороге.

Успехов на дороге!

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Метки: быстрая езда   быстрая машина   новичек   осторожность   советы   
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48k
zloykoyot 54 минуты назад
Держи дистанцию, не пялься в телефон, смотри на знаки и не торопись никуда - вот основные правила.
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2k
Sergius SPb Минуту назад
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13k
Аристарх Похер 5 минут назад
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3k
Михалыч 11 минут назад
Это не советы, это бред. Настоящие советы должны выглядеть так:
при движении при минусовых температурах время от времени, при отсутствии сзади других водителей, проверяйте отсутствие гололеда плавным нажатием на тормоз.
Изучите мертвые зоны своего автомобиля и других, особенно большегрузов. Старайтесь не находиться в них, например перестраиваться справа от стоящего на светофоре грузовика в его полосу, может показаться, что он пропускает, на самом деле, он просто не видит.
При движении во втором ряду рядом с остановившемся автобусом, обратите внимание под автобус, если кто-то выходит из-за автобуса, ноги пешеходов будут видны.
При резком торможении, если вы успеваете оттормозиться, посмотрите в зеркало заднего вида, если следующий за вами автомобиль применил экстренное торможение (это будет заметно по небольшому заносу и сокращению дистанции) сократите дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы у автомобиля сзади появилось место. Зачастую в таких ситуациях не хватает 0,5 - 1м. Лично я считаю, что лучше получить 2 несильных удара в зад и перед, чем один сильный в зад, тем более что виновник все равно сзади.
Если на вас движется обгоняющий по встречке автомобиль, не надо выеживаться, это смертельная опасность! подайте правый поворот и прижмитесь к обочине. В 95% случаев ширины проезжей части хватит для проезда 3-х автомобилей. Гораздо хуже, если вы вместе в последний момент отвернете на обочину лоб в лоб
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985
Евгений 15 минут назад
Уважаемые начинающие водители! Не забывайте включать поворотник до начала маневра, а не во во время поворота! Вы же не хотите, чтобы вас считали пи...расами. Ну ей богу, не ломайте себе жизнь!!!
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11k
Кыся 15 минут назад
Пятиклассник выложил что успел записать из лекции?
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2k
Oleg SC 17 минут назад
Это не Кличко написал? Что то из разряда «В Одесской области есть город, 50 километров недалеко. Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа… 50 километров нужно ехать два часа» «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, и которых назначить невозможно. Не знаю, почему»
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27k
lem02 22 минуты назад
Советы из ряда: стань здоровым, стань богатым... Ни о чем.
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31
mxxl Полчаса назад
Сейчас в аптечке только бинт, бинт, ещё бинт и ... бинт, бинт, бинт...
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2k
khvatich Полчаса назад
Лекарственные препараты, лет 10 как исключили из состава аптечки. Вози на свой вкус но, не пихай в пострадавшего)))
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335
Andrey Полчаса назад
Мда уж ! Статья из разряда " жёлтый снег не ешь , увидишь какашку - не наступай и ТД и ТП. " !
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15k
Александр Н. 55 минут назад
Надо ездить так, как-будто все вокруг тебя первый день за рулем.
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784
Максим Максимов Час назад
ну и о чём статья?
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36k
jonnyD Час назад
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52k
doker Час назад
Просто самое главное не забудьте купить...
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