Советы зелёным за рулем от бывалых на дороге

Несколько вещей, о которых стоит помнить, садясь в машину.
Давно хотели сесть за руль, и все никак не могли настроиться? Или тысячу лет провели вне своего железного коня, и забыли, где газ, где тормоз, а где сцепление?
Все очень просто: нужно всего лишь помнить о нескольких правилах для новичков, которые помогут избежать неприятностей.
Автоэксперты рассказали, что по вине начинающих водителей ежегодно происходит более десяти тысяч аварий.
И прежде всего, проблема в том, что многие просто... неправильно выбирают автошколу. Да, все гениальное — просто.
Нужно отказаться от учреждений, где мало часов отдается практике. А заодно и проверить заведение на нахождение в реестре ГИБДД.
Также стоит отказаться от агрессивной езды. Помните тех лихачей, которые выжимают газ в пол, а потом кто-то оказывается в числе пострадавших?
Это не ваш вариант. Важнее всего на дорогах — безопасность, и агрессивная езда никак не способствует всеобщему комфорту.
Специалисты также советуют держать прямо колесо на перекрестках до начала выполнения маневра. Такая простая фича (не баг!) может спасти чью-то жизнь.
И постоянно следите за тем, как ведут себя остальные автомобилисты.
Если авто перед вами тормозит, не нужно гнать с той же скоростью. Может быть, случилось что-то нехорошее.
Важно понимать и то, что лужи и ямы на дорогах было бы лучше всего проезжать на низкой скорости. Кто знает, какая глубина у очередного провала?
Да и возможно, это поможет уберечь одежду пешеходов, которые могут находиться рядом с дорогой.
В завершение хочется напомнить, что водителю хорошо бы запастись всем, что только может пригодиться в случае неприятности: аптечку, огнетушитель, теплые вещи и запасное колесо.
Да, часть из этого вы будете обязаны иметь, но запастись теплыми вещами никогда не помешает. Особенно, если собрались в дальний путь по неизвестной дороге.
Успехов на дороге!
Источник:
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Понравилось13
при движении при минусовых температурах время от времени, при отсутствии сзади других водителей, проверяйте отсутствие гололеда плавным нажатием на тормоз.
Изучите мертвые зоны своего автомобиля и других, особенно большегрузов. Старайтесь не находиться в них, например перестраиваться справа от стоящего на светофоре грузовика в его полосу, может показаться, что он пропускает, на самом деле, он просто не видит.
При движении во втором ряду рядом с остановившемся автобусом, обратите внимание под автобус, если кто-то выходит из-за автобуса, ноги пешеходов будут видны.
При резком торможении, если вы успеваете оттормозиться, посмотрите в зеркало заднего вида, если следующий за вами автомобиль применил экстренное торможение (это будет заметно по небольшому заносу и сокращению дистанции) сократите дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы у автомобиля сзади появилось место. Зачастую в таких ситуациях не хватает 0,5 - 1м. Лично я считаю, что лучше получить 2 несильных удара в зад и перед, чем один сильный в зад, тем более что виновник все равно сзади.
Если на вас движется обгоняющий по встречке автомобиль, не надо выеживаться, это смертельная опасность! подайте правый поворот и прижмитесь к обочине. В 95% случаев ширины проезжей части хватит для проезда 3-х автомобилей. Гораздо хуже, если вы вместе в последний момент отвернете на обочину лоб в лоб