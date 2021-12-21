И по воде плавает, и бегать заставляет: несколько видов самокатов, о которых вы могли не знать

Собачья упряжка, двухколесный фитнес и несколько других вариантов, на чем проехаться по городу и не только.
Однако со временем и классический самокат получил несколько вариаций: городские самокаты, с большими колесами, а также версии с амортизаторами.
Но, как обычно, выяснилось, что у человеческой фантазии нет предела и в данный момент можно встретить множество видов двухколёсного транспорта.
Например, помесь мобильного транспорта с беговой дорожкой, которая называется Treadmill Bike. Данная модель специально разработана для занятий фитнесом на свежем воздухе.
Болгарский дизайнер Валентин Водев, видимо, очень любит детей, поэтому придумал гибрид самоката и детской коляски, максимальная скорость которой 15 км/час, если ограничение нарушается, то автоматически включается торможение.
Cамокат-снегокат отличается от стандартной формы тем, что вместо колес имеет лыжи. По зимнему городу на таком не особо покататься, ведь он создан специально для горнолыжного спорта.
Также есть и интересная трехколесная вариация, которая движется при помощи инерции. Если двигать телом из стороны в сторону, можно даже развить приличную скорость.
Magic Wheel вообще смахивает на первые велосипеды, из-за основного большого колеса и маленького дополнительного. Но на деле это тоже самокат. Устройство не оснащено каким-либо двигателем, и приводится в движение с помощью отталкивания ног от земли.
Имеется и водный самокат, который рассекает гладь за счёт вибраций пластин, установленных на месте колес крыльев. Также конструкция имеет амортизаторы, которые позволяют перемещаться по водному пространству с комфортом.
А теперь минутка милоты. Существуют собакокаты. Это не какая-то очередная вариация двухколесного транспорта, а своеобразное расширение функционала, с помощью специальной упряжки, разработанной изобретателем Марком Шутте. И для здоровья собаки полезно, и прокатиться с ветерком всегда приятно.
И это еще не были упомянуты электросамокаты, которые заполонили большие города России.
Несмотря на множество негативных случаев с участием электросамокатов, в целом это достаточно полезный вид транспорта.
А вы пользовались каким-то самокатом из вышеперечисленных?
Источник:
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