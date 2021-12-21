И по воде плавает, и бегать заставляет: несколько видов самокатов, о которых вы могли не знать

Однако со временем и классический самокат получил несколько вариаций: городские самокаты, с большими колесами, а также версии с амортизаторами.

Но, как обычно, выяснилось, что у человеческой фантазии нет предела и в данный момент можно встретить множество видов двухколёсного транспорта.

Например, помесь мобильного транспорта с беговой дорожкой, которая называется Treadmill Bike. Данная модель специально разработана для занятий фитнесом на свежем воздухе.