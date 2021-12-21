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И по воде плавает, и бегать заставляет: несколько видов самокатов, о которых вы могли не знать

И по воде плавает, и бегать заставляет: несколько видов самокатов, о которых вы могли не знать (15 фото)

Автор:
21 декабря 2021 02:00
Сообщество : Путешествия
Метки: быстрая езда   интересно   кататься   не знал?   самокат   
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Собачья упряжка, двухколесный фитнес и несколько других вариантов, на чем проехаться по городу и не только.

Однако со временем и классический самокат получил несколько вариаций: городские самокаты, с большими колесами, а также версии с амортизаторами.


Но, как обычно, выяснилось, что у человеческой фантазии нет предела и в данный момент можно встретить множество видов двухколёсного транспорта.


Например, помесь мобильного транспорта с беговой дорожкой, которая называется Treadmill Bike. Данная модель специально разработана для занятий фитнесом на свежем воздухе.

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Болгарский дизайнер Валентин Водев, видимо, очень любит детей, поэтому придумал гибрид самоката и детской коляски, максимальная скорость которой 15 км/час, если ограничение нарушается, то автоматически включается торможение.

Cамокат-снегокат отличается от стандартной формы тем, что вместо колес имеет лыжи. По зимнему городу на таком не особо покататься, ведь он создан специально для горнолыжного спорта.

Также есть и интересная трехколесная вариация, которая движется при помощи инерции. Если двигать телом из стороны в сторону, можно даже развить приличную скорость.

Magic Wheel вообще смахивает на первые велосипеды, из-за основного большого колеса и маленького дополнительного. Но на деле это тоже самокат. Устройство не оснащено каким-либо двигателем, и приводится в движение с помощью отталкивания ног от земли.

Имеется и водный самокат, который рассекает гладь за счёт вибраций пластин, установленных на месте колес крыльев. Также конструкция имеет амортизаторы, которые позволяют перемещаться по водному пространству с комфортом.

А теперь минутка милоты. Существуют собакокаты. Это не какая-то очередная вариация двухколесного транспорта, а своеобразное расширение функционала, с помощью специальной упряжки, разработанной изобретателем Марком Шутте. И для здоровья собаки полезно, и прокатиться с ветерком всегда приятно.

И это еще не были упомянуты электросамокаты, которые заполонили большие города России.

Несмотря на множество негативных случаев с участием электросамокатов, в целом это достаточно полезный вид транспорта.

А вы пользовались каким-то самокатом из вышеперечисленных?

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Метки: быстрая езда   интересно   кататься   не знал?   самокат   
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