"Просто выжить!": пользователи поделились планами на 2022 год

Обычно люди намечают свои примерные цели и планы на год. В конце очередного этапа они их подводят и публикуют в соцсетях. Так как последние несколько лет выдались непростыми, пользователи не ждут чудес, а мечтают о чем-то простом и приятном. Мы собрали забавные, ироничные и искренние желания людей.