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"Просто выжить!": пользователи поделились планами на 2022 год

"Просто выжить!": пользователи поделились планами на 2022 год (13 фото)

Автор:
08 января 2022 20:04
Сообщество : Юмор
Метки: 2022   новый год   планы на 2022   пользователи   твиттер   фото   
3032
13

Обычно люди намечают свои примерные цели и планы на год. В конце очередного этапа они их подводят и публикуют в соцсетях. Так как последние несколько лет выдались непростыми, пользователи не ждут чудес, а мечтают о чем-то простом и приятном. Мы собрали забавные, ироничные и искренние желания людей.

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А какие у вас планы на 2022?

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Метки: 2022   новый год   планы на 2022   пользователи   твиттер   фото   
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6  комментариев
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8k
Maddy8 Час назад
Х.з у меня в планах найти норм красную икру, на НГ поел её теперь опять хочу.
Еще чёрную хочу купить, жаль дорогая зараза. Пробовал её 1 раз в детстве, когда к бабке летом катался, пришёл в гости к другу, а у его родственников ДР было, он мне на чайной ложке на кончике дал икру попробовать. Вот хочу освежить воспоминания)
Кто еще ел чёрную икру?
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40k
Олег 48 минут назад
петросянщина...не смешно
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30k
a.fey 57 минут назад
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503
Анатолий Шмаров Час назад
Мрачновато получилось.
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