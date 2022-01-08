"Просто выжить!": пользователи поделились планами на 2022 год

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Обычно люди намечают свои примерные цели и планы на год. В конце очередного этапа они их подводят и публикуют в соцсетях. Так как последние несколько лет выдались непростыми, пользователи не ждут чудес, а мечтают о чем-то простом и приятном. Мы собрали забавные, ироничные и искренние желания людей.
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А какие у вас планы на 2022?
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Еще чёрную хочу купить, жаль дорогая зараза. Пробовал её 1 раз в детстве, когда к бабке летом катался, пришёл в гости к другу, а у его родственников ДР было, он мне на чайной ложке на кончике дал икру попробовать. Вот хочу освежить воспоминания)
Кто еще ел чёрную икру?