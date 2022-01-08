«Родники» или ядовитые «рудники»: жертвами суррогатного алкоголя в Тюмени стали 9 человек

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В бутылках с «водкой» оказался разведенный метиловый спирт.
На сайте управления СКР по Тюменской области появилось сообщение о массовом отравлении алкогольным фальсификатом. За несколько праздничных дней, начиная с 3 января, в областном центре от суррогата умерли 9 человек.
По данным начавшегося расследования, пострадавшие и погибшие покупали нелицензированную спиртосодержащую жидкость в торговых точках на Рижской и Ставропольской улицах. На бутылках значилась надпись: водка «Родники Сибири». По факту внутри оказался разбавленный технический метиловый спирт…
Уголовное дело возбуждено, оперативно проводятся следственные действия. Задержаны четверо граждан, подозреваемые в сбыте этой отравы. Обыски прошли и у них, и по месту проживания потерпевших. Идут допросы свидетелей, осуществляются необходимые экспертизы.
По данным начавшегося расследования, пострадавшие и погибшие покупали нелицензированную спиртосодержащую жидкость в торговых точках на Рижской и Ставропольской улицах. На бутылках значилась надпись: водка «Родники Сибири». По факту внутри оказался разбавленный технический метиловый спирт…
Уголовное дело возбуждено, оперативно проводятся следственные действия. Задержаны четверо граждан, подозреваемые в сбыте этой отравы. Обыски прошли и у них, и по месту проживания потерпевших. Идут допросы свидетелей, осуществляются необходимые экспертизы.
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теперь продается только дорогая, которая на морозе густеет, и "не ссыт"
НУ ВОТ КАКОГО ??????????????????????
В Тюменской области, на моей памяти, уже лет так десять на праздники, власти вводят "сухой закон".
Угадайте результат.
Палёный же алкоголь пьют даже "богатые". Был лет 10 назад случай с отравлениями, потом мафия крышующая "левых" торговцев сообщила им "ещё раз, и вам 314№;%да" (без крыши в таком бизнесе никак, иначе сядешь быстро) С тех пор все продавцы тщательно следят за качеством, а некоторые и вовсе сами гнать самогон стали чтоб не дай бог...