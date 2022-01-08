«Родники» или ядовитые «рудники»: жертвами суррогатного алкоголя в Тюмени стали 9 человек

На сайте управления СКР по Тюменской области появилось сообщение о массовом отравлении алкогольным фальсификатом. За несколько праздничных дней, начиная с 3 января, в областном центре от суррогата умерли 9 человек.



По данным начавшегося расследования, пострадавшие и погибшие покупали нелицензированную спиртосодержащую жидкость в торговых точках на Рижской и Ставропольской улицах. На бутылках значилась надпись: водка «Родники Сибири». По факту внутри оказался разбавленный технический метиловый спирт…



Уголовное дело возбуждено, оперативно проводятся следственные действия. Задержаны четверо граждан, подозреваемые в сбыте этой отравы. Обыски прошли и у них, и по месту проживания потерпевших. Идут допросы свидетелей, осуществляются необходимые экспертизы.