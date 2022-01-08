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«Родники» или ядовитые «рудники»: жертвами суррогатного алкоголя в Тюмени стали 9 человек

«Родники» или ядовитые «рудники»: жертвами суррогатного алкоголя в Тюмени стали 9 человек (1 фото)

Автор:
08 января 2022 19:57
Сообщество : Криминал
Метки: Тюмень   водка   задержание   отравление   расследование   сибирь   суррогат   фальсификат   
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В бутылках с «водкой» оказался разведенный метиловый спирт.
На сайте управления СКР по Тюменской области появилось сообщение о массовом отравлении алкогольным фальсификатом. За несколько праздничных дней, начиная с 3 января, в областном центре от суррогата умерли 9 человек.

По данным начавшегося расследования, пострадавшие и погибшие покупали нелицензированную спиртосодержащую жидкость в торговых точках на Рижской и Ставропольской улицах. На бутылках значилась надпись: водка «Родники Сибири». По факту внутри оказался разбавленный технический метиловый спирт…

Уголовное дело возбуждено, оперативно проводятся следственные действия. Задержаны четверо граждан, подозреваемые в сбыте этой отравы. Обыски прошли и у них, и по месту проживания потерпевших. Идут допросы свидетелей, осуществляются необходимые экспертизы.

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Метки: Тюмень   водка   задержание   отравление   расследование   сибирь   суррогат   фальсификат   
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82k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
объясните мне, ЗА ЧТО ПОСТРАДАЛА НОРМАЛЬНАЯ ОМЫВАЙКА ???????
теперь продается только дорогая, которая на морозе густеет, и "не ссыт"
НУ ВОТ КАКОГО ??????????????????????
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9k
Shep 13 минут назад
Некоторые умники думают, что "мы сделаем тоже самое, но у нас будет другой результат."
В Тюменской области, на моей памяти, уже лет так десять на праздники, власти вводят "сухой закон".
Угадайте результат.
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81
kurganzero Убийца Прохиндеев 4 минуты назад
и как ты метил дома ссинтезируешь? Поведай
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4k
Убийца Прохиндеев 53 минуты назад
За 9 человек... что там Черный лебедь или как оно называется?
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21k
Ватаку Накомоде Час назад
А что, в нормальном магазине водку купить нельзя? Как обычно не оправдываю производителей, но блин алкоголь штука такая, которую инстинкт самосохранения должен запрещать покупать в каких-то непонятных "точках", прични судя по всему сильно дешевле, чем эти бутылки должны стоить в нормальных магазинах. Людей жалко, но остальным урок - лучше не рискуйте, и переплатите за хороший алкоголь.
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101
Сигизмунд Лазаревич Час назад
алкаши.. чего их жалеть?
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13k
Алан 2 часа назад
Запретить любой оборот любого спирта. Разрешить только государству производить спиртосодержащие жидкости.
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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