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С какой целью правители древности принимали яды?

С какой целью правители древности принимали яды? (4 фото)

Автор:
05 января 2022 15:20
Сообщество : Факты
Метки: антидот   доза   митридатизм   отравление   противоядие   резистентность   
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Ядовитые природные вещества люди использовали с начала зарождения цивилизации. Отравленными стрелами убивали врагов и опасных животных, а в крошечных дозах яды применяли в медицинских целях.

Были и другие способы использования отравы, к примеру, ритуальные массовые самоубийства после смерти правителя в Месопотамии. А китайские императоры в древности для перехода на путь вечной жизни сами выпивали яд.


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Для разных территорий были характерны свои распространенные яды. Индейцы Южной Америки делали свой знаменитый кураре из коры растения стрихнос ядоносный. Предателей-жрецов, посмевших разгласить божественные тайны, в Древнем Египте отправляли на тот свет синильной кислотой, получаемой из персиковых косточек. В Древней Греции официальным ядом, используемым для казни преступников, служила цикута – ядовитое растение, представитель семейства зонтичных. В восточных странах распространение получил аконит – яд, получаемый из корней красивого сине-фиолетового цветка семейства лютиковых. Ну а в эпоху Средневековья на пике моды был мышьяк, по праву признанный королем ядов.


Логично, что по мере открытия нового яда начиналась работа по поиску противоядия. И митридатизм – практика защиты организма от отравления путем приема крошечных доз обязана своим названием понтийскому правителю Митридату VI Эвпатору, который жил в 120-63 гг. до н.э.

После гибели отца от отравления наследник серьезно озадачился поиском противоядий, чтобы не повторить печальной судьбы родителя. И занялся изучением целебных растений, в большом количестве произраставших в садах при дворце. Правитель ставил опыты на приговоренных к смерти преступниках, давая им определенные яды и противоядия. В итоге он разработал свой собственный рецепт, включавший опий, органы змеи и еще порядка полусотни компонентов. Царь принимал в малых дозах результат собственной разработки. Но в случае с разработчиком особого результата это не дало: он пал от меча в результате восстания, организованного собственным сыном. Правда, имя Митридата вошло в историю, дав название невосприимчивости к ядам.

Аналогичные методики использовались на Востоке. Так, в записях доминиканского монаха Ажилду да-Эспиноса, датированных XVII веком, подробно описывается действо на землях, где располагается современная Республика Конго: правитель деревни и его приближенные, предварительно изгнав женщин, детей и прислугу, готовили в котле странное мерзко пахнущее варево. А потом пили его, предварительно размешав с водой и медом. Когда отвар дали попробовать собаке, та моментально издохла.


Но резистентность, то есть способность противостоять яду, возможна далеко не во всех, а только в определенных ограниченных случаях. Как, к примеру, с некоторыми ядами растительного и животного происхождения. В остальных же не только не наблюдается привыкание, а еще и происходит накопление, провоцирующее разрушение организма. Поэтому особое внимание уделялось созданию антидотов.

Долгое время эффективным против самых разных ядов считалась разработка Митридата под названием «третьяк». На него ссылался и Авиценна, указывая также на такие средства как вино, масло, инжир, корень куркумы.

Плиний Старший – древнеримский ученый идеальным антидотом считал молоко. В трактате «Салернский кодекс здоровья» в этом качестве была названа соль. Вплоть до современности одним из лучших противоядий считался безоар – окаменевшее содержимое, встречающееся в желудке жвачных животных. Серьезный прорыв в этом направлении был сделан во второй половине XVIII века. Многие из открытий в части противодействия ядам, к примеру, древесный уголь, используются и по сей день.

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Метки: антидот   доза   митридатизм   отравление   противоядие   резистентность   
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СпящийКрасавец 52 минуты назад
Чет вспомнилось.
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