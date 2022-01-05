С какой целью правители древности принимали яды?

Ядовитые природные вещества люди использовали с начала зарождения цивилизации. Отравленными стрелами убивали врагов и опасных животных, а в крошечных дозах яды применяли в медицинских целях.
Были и другие способы использования отравы, к примеру, ритуальные массовые самоубийства после смерти правителя в Месопотамии. А китайские императоры в древности для перехода на путь вечной жизни сами выпивали яд.
Для разных территорий были характерны свои распространенные яды. Индейцы Южной Америки делали свой знаменитый кураре из коры растения стрихнос ядоносный. Предателей-жрецов, посмевших разгласить божественные тайны, в Древнем Египте отправляли на тот свет синильной кислотой, получаемой из персиковых косточек. В Древней Греции официальным ядом, используемым для казни преступников, служила цикута – ядовитое растение, представитель семейства зонтичных. В восточных странах распространение получил аконит – яд, получаемый из корней красивого сине-фиолетового цветка семейства лютиковых. Ну а в эпоху Средневековья на пике моды был мышьяк, по праву признанный королем ядов.
Логично, что по мере открытия нового яда начиналась работа по поиску противоядия. И митридатизм – практика защиты организма от отравления путем приема крошечных доз обязана своим названием понтийскому правителю Митридату VI Эвпатору, который жил в 120-63 гг. до н.э.
После гибели отца от отравления наследник серьезно озадачился поиском противоядий, чтобы не повторить печальной судьбы родителя. И занялся изучением целебных растений, в большом количестве произраставших в садах при дворце. Правитель ставил опыты на приговоренных к смерти преступниках, давая им определенные яды и противоядия. В итоге он разработал свой собственный рецепт, включавший опий, органы змеи и еще порядка полусотни компонентов. Царь принимал в малых дозах результат собственной разработки. Но в случае с разработчиком особого результата это не дало: он пал от меча в результате восстания, организованного собственным сыном. Правда, имя Митридата вошло в историю, дав название невосприимчивости к ядам.
Аналогичные методики использовались на Востоке. Так, в записях доминиканского монаха Ажилду да-Эспиноса, датированных XVII веком, подробно описывается действо на землях, где располагается современная Республика Конго: правитель деревни и его приближенные, предварительно изгнав женщин, детей и прислугу, готовили в котле странное мерзко пахнущее варево. А потом пили его, предварительно размешав с водой и медом. Когда отвар дали попробовать собаке, та моментально издохла.
Но резистентность, то есть способность противостоять яду, возможна далеко не во всех, а только в определенных ограниченных случаях. Как, к примеру, с некоторыми ядами растительного и животного происхождения. В остальных же не только не наблюдается привыкание, а еще и происходит накопление, провоцирующее разрушение организма. Поэтому особое внимание уделялось созданию антидотов.
Долгое время эффективным против самых разных ядов считалась разработка Митридата под названием «третьяк». На него ссылался и Авиценна, указывая также на такие средства как вино, масло, инжир, корень куркумы.
Плиний Старший – древнеримский ученый идеальным антидотом считал молоко. В трактате «Салернский кодекс здоровья» в этом качестве была названа соль. Вплоть до современности одним из лучших противоядий считался безоар – окаменевшее содержимое, встречающееся в желудке жвачных животных. Серьезный прорыв в этом направлении был сделан во второй половине XVIII века. Многие из открытий в части противодействия ядам, к примеру, древесный уголь, используются и по сей день.
Источник:
- Скрытая угроза: могут ли съедобные грибы вызывать отравление?
- "Вот и отдохнули!": 40 российских туристов отравились в отеле Хургады
- Первоклассница из Оренбуржья отравилась суррогатным алкоголем
- И снова отравление алкоголем. На этот раз Екатеринбург
- Фигуранту по делу об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение
Понравилось12