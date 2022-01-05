С какой целью правители древности принимали яды?

Логично, что по мере открытия нового яда начиналась работа по поиску противоядия. И митридатизм – практика защиты организма от отравления путем приема крошечных доз обязана своим названием понтийскому правителю Митридату VI Эвпатору, который жил в 120-63 гг. до н.э.

После гибели отца от отравления наследник серьезно озадачился поиском противоядий, чтобы не повторить печальной судьбы родителя. И занялся изучением целебных растений, в большом количестве произраставших в садах при дворце. Правитель ставил опыты на приговоренных к смерти преступниках, давая им определенные яды и противоядия. В итоге он разработал свой собственный рецепт, включавший опий, органы змеи и еще порядка полусотни компонентов. Царь принимал в малых дозах результат собственной разработки. Но в случае с разработчиком особого результата это не дало: он пал от меча в результате восстания, организованного собственным сыном. Правда, имя Митридата вошло в историю, дав название невосприимчивости к ядам.

Аналогичные методики использовались на Востоке. Так, в записях доминиканского монаха Ажилду да-Эспиноса, датированных XVII веком, подробно описывается действо на землях, где располагается современная Республика Конго: правитель деревни и его приближенные, предварительно изгнав женщин, детей и прислугу, готовили в котле странное мерзко пахнущее варево. А потом пили его, предварительно размешав с водой и медом. Когда отвар дали попробовать собаке, та моментально издохла.