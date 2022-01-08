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«Чарлик, твою… иди сюда!» Спаниель провалился под лед Москва-реки и чуть не утонул

«Чарлик, твою… иди сюда!» Спаниель провалился под лед Москва-реки и чуть не утонул (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 января 2022 17:07
Сообщество : Жить в России
Метки: лёд   москва река   собака   спаниель   утки   хозяин   
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Шустрый пёсель ринулся за утками и упал в ледяную воду. И спас его вовсе не хозяин.

Хмурое утро в Крылатском, набережная Москва-реки. Хозяин прогуливался со своей собакой и сдуру спустил ее с поводка. Хотя льдины на реке уже стали таять и разошлись.

Ну а спаниели, они же такие шебутные товарищи) Только увидят потенциальную добычу - сразу за ней кидаются. Вот Чарлик увидел уток, и не долго думая, кинулся за ними на лед.

И упал в воду.

Хозяин запрыгал и заголосил:

Но хозяин собаки - не отважный житель Белоруссии и в воду не полез. А надо бы, чтобы в следующий раз не отпускал собаку на тающий лед.

Хорошо, что все обошлось. Пес оказался не только шустрым, но и умным - сам доплыл до хозяина и тот его вытащил на берег. Так что спасла его скорее сообразительность, а не рвение хозяина. Хотя, тот по его же словам, «все равно бы прыгнул»)

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Метки: лёд   москва река   собака   спаниель   утки   хозяин   
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5  комментариев
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26k
Батончик с маком Час назад
Моего пёселя тоже зовут Чарлик. Тоже с придурью
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22
komap76 11 минут назад
он для того и нужен чтоб уток гонять!
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−9
Ozxer 36 минут назад
Снимать, как твоя собака тонет..
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7k
TheDimking Час назад
Нефиг на уток собаку спускать
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