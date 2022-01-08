«Чарлик, твою… иди сюда!» Спаниель провалился под лед Москва-реки и чуть не утонул

Хмурое утро в Крылатском, набережная Москва-реки. Хозяин прогуливался со своей собакой и сдуру спустил ее с поводка. Хотя льдины на реке уже стали таять и разошлись.

Ну а спаниели, они же такие шебутные товарищи) Только увидят потенциальную добычу - сразу за ней кидаются. Вот Чарлик увидел уток, и не долго думая, кинулся за ними на лед.

И упал в воду.

Хозяин запрыгал и заголосил: