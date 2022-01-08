«Чарлик, твою… иди сюда!» Спаниель провалился под лед Москва-реки и чуть не утонул

Шустрый пёсель ринулся за утками и упал в ледяную воду. И спас его вовсе не хозяин.
Хмурое утро в Крылатском, набережная Москва-реки. Хозяин прогуливался со своей собакой и сдуру спустил ее с поводка. Хотя льдины на реке уже стали таять и разошлись.
Ну а спаниели, они же такие шебутные товарищи) Только увидят потенциальную добычу - сразу за ней кидаются. Вот Чарлик увидел уток, и не долго думая, кинулся за ними на лед.
И упал в воду.
Хозяин запрыгал и заголосил:
Но хозяин собаки - не отважный житель Белоруссии и в воду не полез. А надо бы, чтобы в следующий раз не отпускал собаку на тающий лед.
Хорошо, что все обошлось. Пес оказался не только шустрым, но и умным - сам доплыл до хозяина и тот его вытащил на берег. Так что спасла его скорее сообразительность, а не рвение хозяина. Хотя, тот по его же словам, «все равно бы прыгнул»)
Источник:
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