Спаниель-блондинка удивляет горожан

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Трехлетний кокер-спаниель Лола - обладательница роскошной белокурой шевелюры. Ее владелица Ребекка Добсон из Лидса жалуется, что никто не верит в натуральность цвета ее шерсти. Ребекку обвиняют в том, что она либо надевает на Лолу парик, либо красит ей волосы. Но это не так!
У кокер-спаниеля Лолы такие роскошные светлые локоны, что незнакомцы уверены, что собака носит парик.
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Ребекка Добсон из Лидса является счастливой владелицей трехлетней Лолы - рыжего спаниеля с блондинистой шевелюрой на голове, на которую из-за ее особенности заглядываются все прохожие.
22-летняя девушка говорит, что ее регулярно останавливают, когда она гуляет со своей златовласой собачкой, и спрашивают, покрасила ли она волосы Лоле или носит ли она парик.
Пряди у собачки такие красивые, что люди даже фотографируют ее для парикмахеров, мечтая добиться того же тона.
Ребекка, которая ведет бизнес по уходу за собаками, рассказывает: «Лола получает бесконечные комплименты своим волосахм, и ей очень нравится внимание, которое ей уделяют».
«Они так шокированы, когда мы говорим им, что это совершенно естественно, потому что это необычайно красиво», - говорит Ребекка.
«Это идеальная блондинка. У меня даже были люди, которые фотографировали волосы Лолы своему парикмахеру, чтобы показать им цвет, который они хотят, - продолжает Ребекка. - Все очень завидуют ее великолепным волосам».
Волосы Лолы не всегда были такими длинными и светлыми, как сейчас. Когда она была щенком, у нее был легкий пух по всему телу, но с возрастом он становился все длиннее и светлее.
«Мы никогда не ожидали, что она будет выглядеть так, как сейчас, - говорит Ребекка. - Но когда я впервые заметила, насколько длинны ее волосы, я была в таком восторге, что началв их укладывать и использовать аксессуары».
«Я люблю играть с ее волосами, и ей тоже нравится, когда я это делаю», - говорит хозяйка Лолы.
«Когда ее трогают и привлекают внимание, она счастлива. Ее хвост не перестает вилять», - говорит Ребекка.
«Я люблю делать косички на ее голове. Обычно мы делаем этот стиль в ветреную погоду, чтобы волосы не попадали ей в глаза ».
«Ей нравится сушить волосы феном, а также она любит насладиться чашкой чая и яичницей в воскресенье утром», - рассказывает Ребекка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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