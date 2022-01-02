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Спаниель-блондинка удивляет горожан

Спаниель-блондинка удивляет горожан (17 фото)

Автор:
02 января 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Лола   блондинка   домашние животные   животные   модница   собаки   спаниель   удивительное рядом   
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Трехлетний кокер-спаниель Лола - обладательница роскошной белокурой шевелюры. Ее владелица Ребекка Добсон из Лидса жалуется, что никто не верит в натуральность цвета ее шерсти. Ребекку обвиняют в том, что она либо надевает на Лолу парик, либо красит ей волосы. Но это не так!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лола   блондинка   домашние животные   животные   модница   собаки   спаниель   удивительное рядом   
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