В Казахстане силовики едва не пристрелили журналистов телеканала "Дождь"

В Алмате журналист телеканала-иноагента "Дождь" Василий Полонский и фотограф Василий Крестьянинов едва не стали жертвами нервных полицейских собственной любознательности. Приехав к местному моргу, где проходит опознание погибших во время беспорядков людей, они стали свидетелями задержания мужчины, который попытался без приглашения проникнуть внутрь.

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Мужчина (по всей видимости, родственник кого-то из погибших) перелез через забор морга, но его остановили охранявшие здание силовики. Они произвели несколько предупредительных выстрелов, скрутили и повели нарушителя к полицейской машине. В этот момент один из правоохранителей заметил стоявших прямо на проезжей части журналистов, которые снимали их работу на камеру. Он потребовал убрать камеры и выстрелил несколько раз в воздух. А когда испуганные журналисты побежали прочь, произвёл ещё несколько выстрелов под ноги корреспондентов.