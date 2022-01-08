В Казахстане силовики едва не пристрелили журналистов телеканала "Дождь"

А потом их ещё и поколотили местные жители. Вот умеют прогрессивные корреспонденты находить
приключения на задницу горячие сюжеты!
В Алмате журналист телеканала-иноагента "Дождь" Василий Полонский и фотограф Василий Крестьянинов едва не стали жертвами
нервных полицейских собственной любознательности. Приехав к местному моргу, где проходит опознание погибших во время беспорядков людей, они стали свидетелями задержания мужчины, который попытался без приглашения проникнуть внутрь.
Мужчина (по всей видимости, родственник кого-то из погибших) перелез через забор морга, но его остановили охранявшие здание силовики. Они произвели несколько предупредительных выстрелов, скрутили и повели нарушителя к полицейской машине. В этот момент один из правоохранителей заметил стоявших прямо на проезжей части журналистов, которые снимали их работу на камеру. Он потребовал убрать камеры и выстрелил несколько раз в воздух. А когда испуганные журналисты побежали прочь, произвёл ещё несколько выстрелов под ноги корреспондентов.
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Самое смешное в этой истории, что после того, как журналисты отбежали в сторону, на них накинулись родственники погибших. Одна женщина несколько раз ударила Крестьянинова в грудь, а мужчины угрожали камнями и требовали, чтобы они убрались. Журналисты так и сделали.
Родственников погибших можно понять - они опасались, что из-за наглых корреспондентов силовики закроют морг и перенесут опознание на другой день. Полицейских, наверное, тоже - в городе все ещё стреляют, нервы на взводе и работают они сейчас, как проклятые. А тут ещё и непонятные люди лезут с камерами...
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вангую, сейчас н аэтот пост пропогнадноны и шлюхи с лахты набегут
Похоже отсасывает сейчас у десантников. Хотя, полагаю, ему просто ремня дали и все. Наши ребята чужды гомосексуализму.
Так эти "корреспонденты" похоже тоже нарываются на секс.