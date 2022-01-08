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В Казахстане силовики едва не пристрелили журналистов телеканала "Дождь"

В Казахстане силовики едва не пристрелили журналистов телеканала "Дождь" (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2022 15:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   алмата   беспорядки   видео   журналисты   полицейские   стрельба   
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А потом их ещё и поколотили местные жители. Вот умеют прогрессивные корреспонденты находить приключения на задницу горячие сюжеты!

В Алмате журналист телеканала-иноагента "Дождь" Василий Полонский и фотограф Василий Крестьянинов едва не стали жертвами нервных полицейских собственной любознательности. Приехав к местному моргу, где проходит опознание погибших во время беспорядков людей, они стали свидетелями задержания мужчины, который попытался без приглашения проникнуть внутрь.

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Мужчина (по всей видимости, родственник кого-то из погибших) перелез через забор морга, но его остановили охранявшие здание силовики. Они произвели несколько предупредительных выстрелов, скрутили и повели нарушителя к полицейской машине. В этот момент один из правоохранителей заметил стоявших прямо на проезжей части журналистов, которые снимали их работу на камеру. Он потребовал убрать камеры и выстрелил несколько раз в воздух. А когда испуганные журналисты побежали прочь, произвёл ещё несколько выстрелов под ноги корреспондентов.

Самое смешное в этой истории, что после того, как журналисты отбежали в сторону, на них накинулись родственники погибших. Одна женщина несколько раз ударила Крестьянинова в грудь, а мужчины угрожали камнями и требовали, чтобы они убрались. Журналисты так и сделали.


Родственников погибших можно понять - они опасались, что из-за наглых корреспондентов силовики закроют морг и перенесут опознание на другой день. Полицейских, наверное, тоже - в городе все ещё стреляют, нервы на взводе и работают они сейчас, как проклятые. А тут ещё и непонятные люди лезут с камерами...

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Метки: Казахстан   алмата   беспорядки   видео   журналисты   полицейские   стрельба   
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47  комментариев
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Казахский режим прогнил,как и белорусскиф,угадайте,какая страна на очереди? Подсказка:думаю та,которая постоянно помогает братским народам и вводит туда свои войска
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−35
Аккаунт удален 4 минуты назад
если силовики с автоматами охраняют морг, значит мирных жителей положили будьздоров и теперь пытаются всеми силами скрыть...
вангую, сейчас н аэтот пост пропогнадноны и шлюхи с лахты набегут
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1k
Monher 7 минут назад
У меня одного крамольная мысль появилась "а жаль". Насколько я понял эти жопошники с дождя, полезли в морг снимать и пытались заснять лица военных, озраняющих морг
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60k
Андрей 21 минуту назад
Стрелять в журналистов, пусть даже и "Дождя", не стоит. А вот опи.дюлить таких выродков, которые мало того, что делают себе хайп на чужой крови, так ещё и переврут то, что увидят - самое то.
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933
kovalev908424 Полчаса назад
Офигеть сколько падали кремлеботской на Фишках собралось!. Контора работает, по-ходу..
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69k
Пётровыч 38 минут назад
Короче промахнулись.
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1k
Сергей 39 минут назад
А жаль!
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16k
albedo 42 минуты назад
Тут один "русский", внук великого специалиста, отправленного партией в Казахстан, пару дней назад грозился "приедете русские, отсосете у нас с моими казахскими друзьями".

Похоже отсасывает сейчас у десантников. Хотя, полагаю, ему просто ремня дали и все. Наши ребята чужды гомосексуализму.

Так эти "корреспонденты" похоже тоже нарываются на секс.
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28k
Мойша Час назад
Промазали, а потом недобили... Жалость то какая...
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39k
Alex Час назад
да и хер с ним
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21
Memini_Omnia Час назад
строить из себя ибо ненужно бессмертных и безнаказанных журналистов, иноагент везде иноагент
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3k
Григорий Бабкин Час назад
Зачем по ногам? Надо было грохнуть ублюдков, там всё-равно сейчас неразбериха, а дышать сразу легче без этого дерьма.
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2k
Владюшка 2 часа назад
[мат] вожди, [мат] страна, [мат] люди
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2k
Иван 2 часа назад
На самом деле самое смешное, что если бы это были журналисты с первого канала автор бы верещал "Русских людей обижают, Путин введи войска."
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41
dema132 Burzum Час назад
Журналисты должны снимать то, что происходит, для информирования своего народа. А не то, что им кто-то разрешит.
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