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17 изображений, которые вводят в заблуждение

17 изображений, которые вводят в заблуждение

Автор:
13 января 2024 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Заблуждение   ассоциации   вводят   глаза   мозг   шутка   
1320
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Часто наш мозг и глаза могут сыграть с нами злую шутку — они могут игнорировать некоторые детали или создавать ассоциации с чем-то, что мы видели раньше. И иногда идеально подобранная фотография может заставить нас увидеть совсем другое. Изображения в этом посте введут в заблуждение кого угодно, взгляните!

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Метки: Заблуждение   ассоциации   вводят   глаза   мозг   шутка   
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