17 изображений, которые вводят в заблуждение

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Часто наш мозг и глаза могут сыграть с нами злую шутку — они могут игнорировать некоторые детали или создавать ассоциации с чем-то, что мы видели раньше. И иногда идеально подобранная фотография может заставить нас увидеть совсем другое. Изображения в этом посте введут в заблуждение кого угодно, взгляните!
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