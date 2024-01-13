17 изображений, которые вводят в заблуждение

Часто наш мозг и глаза могут сыграть с нами злую шутку — они могут игнорировать некоторые детали или создавать ассоциации с чем-то, что мы видели раньше. И иногда идеально подобранная фотография может заставить нас увидеть совсем другое. Изображения в этом посте введут в заблуждение кого угодно, взгляните!