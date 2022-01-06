Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии?

Находясь перед членами государственной комиссии после своего легендарного полета Юрий Гагарин, первый человек в космосе, не забыл уточнить одну очень важную деталь: «Я там на радостях сфотографировался пару раз. К этому времени я уже снял оболочку скафандра. На мне была только голубая тепловая одежда, а в оранжевой и серой оболочке и в гермошлеме я не фотографировался. Скафандр мы положили в машину».

Действительно, на всех фотографиях, сделанных после приземления, космонавт стоит в теплой куртке, напоминающей простой советский ватник (теплая одежда, которую носили заключенные в советских лагерях). На самом деле, это теплозащитный костюм B-3, его Гагарин надевал под скафандр. А вот скафандра нигде не видно.

Но зачем нужно было прятать сам космический костюм?

Пусть летит без скафандра

Битва, что развернулась вокруг скафандра для первого полета человека в космос, была напряженной. Первый человек отправляется в космос - во что его стоить одеть в столь опасное путешествие?