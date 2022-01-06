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Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии?

Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии? (8 фото)

Автор:
06 января 2022 21:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: гагарин   история   космос   
489
8

На фото, сделанных сразу после приземления, Юрий Гагарин одет в простую теплую куртку. А где же скафандр?

Находясь перед членами государственной комиссии после своего легендарного полета Юрий Гагарин, первый человек в космосе, не забыл уточнить одну очень важную деталь: «Я там на радостях сфотографировался пару раз. К этому времени я уже снял оболочку скафандра. На мне была только голубая тепловая одежда, а в оранжевой и серой оболочке и в гермошлеме я не фотографировался. Скафандр мы положили в машину».


Действительно, на всех фотографиях, сделанных после приземления, космонавт стоит в теплой куртке, напоминающей простой советский ватник (теплая одежда, которую носили заключенные в советских лагерях). На самом деле, это теплозащитный костюм B-3, его Гагарин надевал под скафандр. А вот скафандра нигде не видно.


Но зачем нужно было прятать сам космический костюм?


Пусть летит без скафандра

Битва, что развернулась вокруг скафандра для первого полета человека в космос, была напряженной. Первый человек отправляется в космос - во что его стоить одеть в столь опасное путешествие?

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Сейчас это звучит нелепо, но тогда часть специалистов всерьез полагала, что Юрий Гагарин может туда полететь именно в этом теплозащитном костюме. Он был рассчитан на спасение космонавта только после приземления или приводнения, и спасал от переохлаждения; в случае разгерметизации корабля в космосе он был бесполезен. Иными словами, космонавта хотели отправить вообще без скафандра.


Такой вариант рассматривался, потому что разработчики корабля «Восток» в феврале 1960 года поняли, что имеют серьезные проблемы с избытком массы, и необходимо жестко экономить на оборудовании. При этом они давали очень оптимистичные прогнозы: вероятность разгерметизации кабины маловероятна, поэтому скафандр не нужен и только добавляет лишний вес.

Спор, нужен ли космонавту скафандр, продолжались до лета, пока окончательную точку в нем не поставил отец советской космонавтики, конструктор Сергей Королев. Он заявил, что готов «отдать 500 кг [за счет технической начинки корабля], но чтобы  скафандр с системой жизнеобеспечения был готов к концу года».


Итак, оставалось 8 неполных месяцев до запланированного полета, чтобы изобрести первый в истории скафандр - гагаринский «СК-1».


Первый костюм

Идти решили коротким путем и взяли за прототип костюм «Воркута» для пилотов истребителей Су-9, где также критически важным была регуляция давления и подачи кислорода.


«СК-1» представлял из себя «мягкий» скафандр из двух слоев ткани. Один слой был из лавсана, или полиэтилентерефталата - это термопласт. На тот момент это был новейший материал, его получили в Лаборатории Высокомолекулярных соединений Академии наук относительно недавно, в 1949 году. Из лавсана сделали силовой слой скафандра (а сегодня его используют, например, для производства пластиковых бутылок).

Второй, так называемый герметичный слой, сделали из резины. А внешний слой, который видели все - это оранжевый водонепроницаемый чехол. Оранжевым он был для того, чтобы облегчить поисковые работы космонавта, на случай, если тот катапультируется из кабины и приземлится на парашюте.

Шлем был неснимаемым, к нему подключались датчики давления. В случае падения давления, шлем автоматически захлопывался, а шланг, который продувал внутренний слой костюма воздухом из кабины корабля, отсекался. Подача воздуха в таком случае шла из кислородного баллона. Выходить в открытый космос в таком скафандре, конечно, было нельзя, но космонавт мог автономно от корабля продержаться в нем 5 часов внутри кабины. Кстати, даже в первом скафандре уже было предусмотрено ассенизационное устройство, так что его не нужно было снимать для справления нужды.

Шили «СК-1» строго по меркам первого отряда космонавтов, то есть он не был универсальным. Весил скафандр вместе со шлемом 20 кг. Надеть на себя такой костюм человек самостоятельно, без помощи других, не мог. Существовала четкая инструкция, как это нужно делать - с какой очередностью засовывать ноги, руки и т.д. А вот снимался он уже самостоятельно.


На Гагарине фактически было несколько слоев одежды: нательное белье, теплозащитный костюм, слой из лавсана, слой из резины, и, наконец, оранжевый чехол. Но почему он не должен был попадаться в этом на камеры?


Человек с секретной миссией

Все дело в особой секретности скафандра. Он по праву считался гениальным советским творением - материалы и вся его конструкция в условиях космической гонки были приравнены к государственной тайне. Внешний ярко-оранжевый чехол, в том числе, должен был прикрывать от сторонних глаз то, что находится под ним.

Юрию Гагарину же, помимо всех прочих инструкций, приказали после приземления, где бы оно ни произошло, принять меры к сбережению скафандра либо уничтожить его. А чтобы проконтролировать это, к Гагарину был приставлен один из инженеров-разработчиков скафандра Ота Митхрабанович Бахрамов. 12 апреля 1961 года он выполнял секретную миссию, о которой знало всего несколько человек.

В районе приземления Бахрамов должен был принять от Гагарина либо от руководителя поисково-спасательной группы скафандр космонавта. В тот день инженер с секретной миссией попал на несколько любительским фотоснимков. Здоровенного мужчину в шляпе и дубленке жители летного городка в Энгельсе приняли за телохранителя космонавта и сотрудника госбезопасности, приставленного опекать национального героя. Но правда оказалась куда более прозаичной. Бахрамов просто приехал за костюмом.

Источник:

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Метки: гагарин   история   космос   
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47k
zloykoyot 39 минут назад
"...напоминающей простой советский ватник (теплая одежда, которую носили заключенные в советских лагерях)" Угу. А также строители, железнодорожники, колхозники, охотники... Но упомянуть надо было именно зэков.
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5k
schmubu Минуту назад
Димон, ълять!
почему у тебя теперь все посты обрываются на пол-слове?
материал интересный, но финала нет, логическая концовка отсутствует.
раньше у тебя такой уйни не было....
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7k
diman02 5 минут назад
,,простой советский ватник (теплая одежда, которую носили заключенные в советских лагерях).,, - что за источник ?! Медуза ?!
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12k
ss 9 минут назад
"...напоминающей простой советский ватник (теплая одежда, которую носили заключенные в советских лагерях)"
---
Фраза, выдающая с головой возраст автора.
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3k
Едондер пуп 15 минут назад
Кабы это астронавт попал на фото в ватнике, то вывод был бы один - никуда он не летал, а так ответить на вопрос в заголовке можно и не читая пост - супергиперсверхгостайна)))
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31k
Минчанин Полчаса назад
Сенсация! Гакгарин ходил в ватнике, в котором ходили зэки!

Блин, серьёзно? Во-первых, страна вся ходила в этих ватниках, в которых ходили и зэки тоже.

А, во-вторых, никакого даже близкого отношения к простому ватнику одежда космонавта, естественно, не имела. И в принципе ни на какой ватник не была похожа.
Вот фото:
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3141623/pub_6006a54ca3a08c096fb66cf5_6006a64594dcbd4ea62fd6a1/scale_2400https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3141623/pub_6006a54ca3a08c096fb66cf5_6006a64594dcbd4ea62fd6a1/scale_2400
А, занначит, это упоминание про ватник и зэков - просто лишний повод навалить кучу.
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19k
Luc72 41 минуту назад
Странно это как то, ЧТО там можно узнать по верхнему слою? Это как рецепт торта наполеон воссоздавать по фото.
Американцы в суборбитальные полеты тоже летали в скафандрах на Меркуриях. На тех высотах (под 200 км) атмосферное давление вообще можно не считать. Чего тогда скрывать то друг от друга?
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82k
Броненосец Потелкам 51 минуту назад
Гагарина колоссальное повезло в том полете.
И это был триумф
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