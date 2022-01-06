Как выглядит сейчас новогодняя Москва

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Гулять по новогодней Москве особенно приятно - все светится огнями, много красивых локаций, которыми можно полюбоваться и сделать фотографии.
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