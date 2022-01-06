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Как выглядит сейчас новогодняя Москва

Как выглядит сейчас новогодняя Москва (16 фото)

Автор:
06 января 2022 13:52
Метки: НовыйГод   в москве   огни   
487
16

Гулять по новогодней Москве особенно приятно - все светится огнями, много красивых локаций, которыми можно полюбоваться и сделать фотографии.

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Метки: НовыйГод   в москве   огни   
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5  комментариев
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Новогодняя Москва действительно великолепна. Мы ежегодно ездим смотреть на нее (90 км от столицы) - и сами любуемся, и внукам показываем. Очень красиво!
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14k
alexis 2 часа назад
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14k
alexis 2 часа назад
В Питере аж Пётр поднялся.
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5k
Владимир 2 часа назад
Хохлы минусят
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