FISHKINET
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 105 постов • 85 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 
Из говна и палок: зеленая, нарядная на праздник к нам пришла

Из говна и палок: зеленая, нарядная на праздник к нам пришла (16 фото)

Автор:
03 декабря 2021 23:53
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: НовыйГод   дерево   игрушки   праздники   ёлка новый год   
606
16

Скоро Новый год, и это сподвигло нас посмотреть на просторах сети как необычные елочные игрушки, так и сами новогодние деревья.

×
×

Как оказалось, выбор ограничивается не только критерием "живая" или "искусственная": новогоднее дерево может быть из воздушных шаров, в виде компьютерной игры или представлять из себя огромного ящера, который может дышать дымом.

Например, в Кирове в 2019 году появились деревья из мусора. По факту из вторсырья, но будем называть вещи своими именами.



Состояли конструкции из стеклянных и пластиковых бутылок, пакетов и даже коробок от яиц.

Звучит, конечно, так себе, но внешне выглядит интересно.

Также символ Нового года можно заменить тортом в виде ели. А почему бы и нет? Дерево – есть, игрушки из пряников – есть. Красиво? Красиво. А ведь еще и вкусно!

Причем есть куча видов: и расположенные горизонтально, и вертикально, и с различными съедобными домиками.

Какие-то даже светятся, и остается надеяться, что при отрезании лакомого куска никого не тряхнёт током.

В Мадриде в 2007 году пошли еще дальше и совместили дерево с игрой Pac-Man, в которой призраки охотились за желтым круглым существом.

Новогодняя ель повторяет сцены из игры, при этом, мало того, что сами узоры светятся, но и персонажи.

Призраки и Пакман немного, но передвигаются. Такой эффект возможен благодаря огромному количеству лампочек, расположенных на конструкции.

В Японии в 2011 году украсили торговый центр несколькими монстрами.

Большой Годзилла – огромная зеленая тварина с красными светящимися глазами, способная извергать из пасти струю пара и обтянутая гирляндами.

А заодно монстр поменьше, состоящий полностью из светящихся голубых ламп.

Также необычная ель есть в иностранном магазине «Музей дизайна», где выставлена странная конструкция из брусков и картона сделанная Джайлсом Миллером.

В сети были обнаружены рождественские ели, полностью сделанные из воздушных шаров, причем с подробными инструкциями, как сделать само дерево и игрушки к нему.

Как мы видим, выбор ели неограничен только живой или искусственной: можно проявить фантазию и создать любую конструкцию, которая будет радовать глаз.

Но главное — это не украшения и не еда на праздничном столе. Самое важное – хорошее настроение и близкие люди, собравшиеся вокруг.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: НовыйГод   дерево   игрушки   праздники   ёлка новый год   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
a_komolow Полчаса назад
Пользуясь случаем, продам дорого!


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mauritanien 2 минуты назад
Дендро-фекальный метод сборки. Научный термин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Наталья 14 минут назад
Можно и так.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах 25 деревьев, которые похожи на что-то совсем другое 25 деревьев, которые похожи на что-то совсем другое 25 по-настоящему необычных деревьев 25 по-настоящему необычных деревьев Лучшие новогодние украшения с AliExpress, которые зарядят вас праздничным настроением Лучшие новогодние украшения с AliExpress, которые зарядят вас праздничным настроением Необычные деревья из разных уголков планеты Необычные деревья из разных уголков планеты Филиппинец собственными руками создаёт игрушечные фигурки из старых вьетнамок Филиппинец собственными руками создаёт игрушечные фигурки из старых вьетнамок
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1500



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Обманутые строители разгромили подъезд дома в Петербурге
1
225
Обманутые строители разгромили подъезд дома в Петербурге
История Мэри Энн Вебстер - самой уродливой женщины в мире
3
72
История Мэри Энн Вебстер - самой уродливой женщины в мире
Набирающие популярность в сообществах
Посмотрите на Project Maybach — внедорожное электрическое купе с топором и кенгурятниками
0
23
Посмотрите на Project Maybach — внедорожное электрическое купе с топором и кенгурятниками
Почему герои рассказа Казакова «Двое в декабре» не смогли сберечь свою любовь?
0
4
Почему герои рассказа Казакова «Двое в декабре» не смогли сберечь свою любовь?
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Компуктер жалко
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#подборка#кино#автомобили#приколы#Россия#Рецепт#новости
#фото#история#животные#интересное#Ynews#дтп#СССР#как приготовить#аварии#путешествия
#прикол#ватермарк#факты#еда#Разное#картинки#автомир#в мире#забавно#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться