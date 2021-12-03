Из говна и палок: зеленая, нарядная на праздник к нам пришла

Как оказалось, выбор ограничивается не только критерием "живая" или "искусственная": новогоднее дерево может быть из воздушных шаров, в виде компьютерной игры или представлять из себя огромного ящера, который может дышать дымом.

Например, в Кирове в 2019 году появились деревья из мусора. По факту из вторсырья, но будем называть вещи своими именами.