Из говна и палок: зеленая, нарядная на праздник к нам пришла

Скоро Новый год, и это сподвигло нас посмотреть на просторах сети как необычные елочные игрушки, так и сами новогодние деревья.
Как оказалось, выбор ограничивается не только критерием "живая" или "искусственная": новогоднее дерево может быть из воздушных шаров, в виде компьютерной игры или представлять из себя огромного ящера, который может дышать дымом.
Например, в Кирове в 2019 году появились деревья из мусора. По факту из вторсырья, но будем называть вещи своими именами.
Состояли конструкции из стеклянных и пластиковых бутылок, пакетов и даже коробок от яиц.
Звучит, конечно, так себе, но внешне выглядит интересно.
Также символ Нового года можно заменить тортом в виде ели. А почему бы и нет? Дерево – есть, игрушки из пряников – есть. Красиво? Красиво. А ведь еще и вкусно!
Причем есть куча видов: и расположенные горизонтально, и вертикально, и с различными съедобными домиками.
Какие-то даже светятся, и остается надеяться, что при отрезании лакомого куска никого не тряхнёт током.
В Мадриде в 2007 году пошли еще дальше и совместили дерево с игрой Pac-Man, в которой призраки охотились за желтым круглым существом.
Новогодняя ель повторяет сцены из игры, при этом, мало того, что сами узоры светятся, но и персонажи.
Призраки и Пакман немного, но передвигаются. Такой эффект возможен благодаря огромному количеству лампочек, расположенных на конструкции.
В Японии в 2011 году украсили торговый центр несколькими монстрами.
Большой Годзилла – огромная зеленая тварина с красными светящимися глазами, способная извергать из пасти струю пара и обтянутая гирляндами.
А заодно монстр поменьше, состоящий полностью из светящихся голубых ламп.
Также необычная ель есть в иностранном магазине «Музей дизайна», где выставлена странная конструкция из брусков и картона сделанная Джайлсом Миллером.
В сети были обнаружены рождественские ели, полностью сделанные из воздушных шаров, причем с подробными инструкциями, как сделать само дерево и игрушки к нему.
Как мы видим, выбор ели неограничен только живой или искусственной: можно проявить фантазию и создать любую конструкцию, которая будет радовать глаз.
Но главное — это не украшения и не еда на праздничном столе. Самое важное – хорошее настроение и близкие люди, собравшиеся вокруг.
Источник:
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