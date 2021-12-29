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Как сохранить нервы и деньги: типичные предновогодние разводки мошенников

Как сохранить нервы и деньги: типичные предновогодние разводки мошенников (11 фото)

Автор:
29 декабря 2021 10:01
Метки: НовыйГод   мошенники   мошеннические схемы   развод мошенники   
700
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Предновогодняя неделя для кого-то становится временем волшебства, а для кого-то причиной потраченных нервов. И хорошо если только их, ведь дело не только в предпраздничной суете, но и ежегодно активизирующихся мошенниках.

К каким же типичным разводкам они прибегают в канун Нового года?

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Например, организовывают фальшивые службы Дедов Морозов. Они существуют всего пару недель в году, но зарабатывают гораздо больше, чем реальные аниматоры. Причём развод максимально прост.

Забывчивые родители в последний момент ищут аниматора, чтобы порадовать своих детей, но на другом конце провода просят внести предоплату, чтобы бородатый волшебник был уверен в его ожидании. В стрессовой ситуации родители идут на этот шаг ради спасения праздника для ребятни, но деньги пропадают вместе с артистом.

Как избежать? Всё просто: отдавать кровно заработанные деньги только на руки.


Разумеется, в канун праздников все массово ищут подарки. Чаще всего это делают на маркетплейсах. Вот только ни один крупный агрегатор не может проверить все товары на оригинальность, а значит, шанс наткнуться на подделку довольно велик.

Поэтому лучше всего приобретать товары на официальных сайтах или в физических магазинах, потратив на это время вместо лишних денег.

Веб-открытки давно перекочевали из «Одноклассников», захватив Whatsapp. Молодежь над ними смеется, но вот старшее поколение методично их пересылает друг другу. Правда, красочные картинки могут быть присланы не только от родственников, но и мошенников.

Как и в других случаях, выход из ситуации крайне прост: не стоит открывать ссылки, приложенные к открыткам.

Праздничное настроение нередко пробуждает в людях и сентиментальность. Разумеется, мошенники об этом знают, размещая рекламу с призывом сделать «хорошее дело», сопровождая душераздирающими историями больных детишек или животных. Увы, эта схема мошенничества, видимо, никогда себя не изживет.

Конечно, не стоит становиться бессердечным и отказываться от добрых дел, но жертвовать стоит либо в проверенные фонды, либо тем, кто прикрепляет реальные, подтверждающие документы.

Не обходят стороной и пенсионеров. К ним всё также ходят по квартирам, предлагая новогоднюю скидку на прибор, лечащий чуть ли не все болезни. Озвученная скидка, безусловно, будет звучать приятно, но не для бесполезного устройства.

Выход прост: не открывать дверь незнакомцам, особенно если они сообщают, что являются «волонтерами Минздрава».

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Метки: НовыйГод   мошенники   мошеннические схемы   развод мошенники   
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