Как сохранить нервы и деньги: типичные предновогодние разводки мошенников

Как избежать? Всё просто: отдавать кровно заработанные деньги только на руки.

Разумеется, в канун праздников все массово ищут подарки. Чаще всего это делают на маркетплейсах. Вот только ни один крупный агрегатор не может проверить все товары на оригинальность, а значит, шанс наткнуться на подделку довольно велик.