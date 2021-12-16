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Какая гадость эта ваша заливная рыба: цены на новогодний стол за три года

Какая гадость эта ваша заливная рыба: цены на новогодний стол за три года (16 фото)

Автор:
16 декабря 2021 02:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: НовыйГод   вкусно   еда   праздники   цены   
1018
16

Данные из Росстата о ценах на продукты за три года.

Вас все чаще посещают мысли о салатах, мандаринах и горячительном?

Вы вспоминаете, куда в прошлом году поставили стол-книжку? Некоторые раньше, некоторые только сейчас, но все потихоньку начинают готовиться к новогодним праздникам.

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Первым делом стоит определиться с тем, где вы будете встречать новый год.

С нынешними реалиями, количество вариантов заметно поубавилось, поэтому большинство будут встречать новый год дома. И отсюда вытекает следующий вопрос: что подавать на стол?

Новогодний стол

Тут вариаций бесконечное множество, можно лишь предугадать, что у большинства на столе будут эти продукты:

1. Безалкогольные напитки


2. Фруктовые соки

3. Вино

4. Водка

5. Фрукты

6. Помидоры

7. Огурцы

8. Сливочное масло

9. Цитрусовые

10. Икра

Ну и конечно же, безоговорочный лидер и блюдо, без которого не обходится ни один Новый год - салат оливье.

Если в вашей голове уже завертелись шестерни, в попытке прикинуть, во сколько может обойтись такой вот новогодний стол, то питерские журналисты сделали это за вас.

Дотошные писаки взяли данные из Росстата за три последних года и сравнили, как изменилась стоимость на "стандартный" набор продуктов, которые украшают новогодние столы семей из Петербурга.

А на сколько в вашем городе подорожали продукты за последние годы? В Питере относительно незначительный рост показали лишь водка и виноград.

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Метки: НовыйГод   вкусно   еда   праздники   цены   
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1k
Antarez Час назад
Кто берет 1 кг икры на НГ. Зачем?
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47k
Albert GER Полчаса назад
а мы в Гермашке делаем праздник живота - ДОМАШНИЕ котлетки, бешбармак, селёдка.
из напитков пиво и детское шампанское. шоб бутылка стрельбануть была.
в этом году не знаю, разрешат ли.
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935
Иннокентий 47 минут назад
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8k
Павел 2 часа назад
В Петропавловске-Камчатском помидоры 800-900 руб/кг. Икра горбуши от 2200 руб/кг
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−7
Александра 2 часа назад
А где же ответ-то на вопрос из-за заголовка: Во сколько?
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