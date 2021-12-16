Какая гадость эта ваша заливная рыба: цены на новогодний стол за три года

Ну и конечно же, безоговорочный лидер и блюдо, без которого не обходится ни один Новый год - салат оливье.



Если в вашей голове уже завертелись шестерни, в попытке прикинуть, во сколько может обойтись такой вот новогодний стол, то питерские журналисты сделали это за вас.