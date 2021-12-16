Какая гадость эта ваша заливная рыба: цены на новогодний стол за три года

Данные из Росстата о ценах на продукты за три года.
Вас все чаще посещают мысли о салатах, мандаринах и горячительном?
Вы вспоминаете, куда в прошлом году поставили стол-книжку? Некоторые раньше, некоторые только сейчас, но все потихоньку начинают готовиться к новогодним праздникам.
Первым делом стоит определиться с тем, где вы будете встречать новый год.
С нынешними реалиями, количество вариантов заметно поубавилось, поэтому большинство будут встречать новый год дома. И отсюда вытекает следующий вопрос: что подавать на стол?
Новогодний стол
Тут вариаций бесконечное множество, можно лишь предугадать, что у большинства на столе будут эти продукты:
1. Безалкогольные напитки
2. Фруктовые соки
3. Вино
4. Водка
5. Фрукты
6. Помидоры
7. Огурцы
8. Сливочное масло
9. Цитрусовые
10. Икра
Ну и конечно же, безоговорочный лидер и блюдо, без которого не обходится ни один Новый год - салат оливье.
Если в вашей голове уже завертелись шестерни, в попытке прикинуть, во сколько может обойтись такой вот новогодний стол, то питерские журналисты сделали это за вас.
Дотошные писаки взяли данные из Росстата за три последних года и сравнили, как изменилась стоимость на "стандартный" набор продуктов, которые украшают новогодние столы семей из Петербурга.
А на сколько в вашем городе подорожали продукты за последние годы? В Питере относительно незначительный рост показали лишь водка и виноград.
Источник:
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Понравилось27
из напитков пиво и детское шампанское. шоб бутылка стрельбануть была.
в этом году не знаю, разрешат ли.
калькулятор. в любом мобильнике.