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Проспать праздники: встречать Новый год или абстрагироваться

Проспать праздники: встречать Новый год или абстрагироваться (16 фото)

Автор:
29 декабря 2021 16:56
Сообщество : Истории из жизни
Метки: НовыйГод   интересно   ленивый   поспать   праздники   
1088
16

Что делать, если праздники отмечать совсем не хочется.


2021 стал достаточно тяжелым годом, насыщенным неоднозначными событиями и сдобренный пандемией.


Естественно, что не у всех есть желание встречать новый год. Накопилась усталость, денег может не хватать и присутствует только одно желание – хорошенько поспать.

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Что же делать в таком случае? Как поднять настроение и заставить себя нарядить елку?

Новый год, это не обязаловка. Можно действительно отстраниться от праздника и, налив себе вина, устроить себе отдых за интересной книгой, сериалом или игрой. Ведь не обязательно бегать по магазинам, тратить большие деньги на новогодний стол и созывать всех друзей.

Эта новогодняя ночь далеко не первый и не последний раз, когда вы сможете собраться в кругу близких и праздник, не задумываясь, можно пропустить.

Если же вы находитесь в сомнениях, терзающие вас, то есть способы, которые помогут вам приобрести желание встретить новый год.

Как ни странно, но настроение можно купить за деньги.

Сделайте себе сами подарок. Можно даже самый не дорогой. Игрушку, шоколадку, соковыжималку – подойдет все. Это даст неплохой буст к новогоднему настроению.


Также можно купить праздничную посуду: бокалы, тарелки. Тут уже вы сами себе скажете, зря покупал все это? Надо праздновать! И такой покупкой спровоцируете себя собрать за столом небольшую компанию.

Также до 31 декабря можно игнорировать всю новогоднюю подготовку и прийти в супермаркет в крайний день.

Так и от очередей не успеете устать и, вероятно, быть может вам улыбнется удача и вы сможете сторговаться с продавцами елок у продавцов на улице, но не факт.

Продолжая навязывать себе насильно новогоднее настроение, можно сделать уборку и как-нибудь украсить свою квартиру. Возможно, за этим занятием у вас появится и настроение.

Если все это вам делать лень, то можно усесться напротив телевизора и устроить марафон новогодних фильмов.

Но опять же, если праздновать не хочется, не обращайте внимание на неодобрительные возгласы родственников и друзей.

Это был сложный год, и вы можете себе позволить просто отдохнуть и полностью абстрагироваться от окружающего мира. Хороший сон - для кого-то это и лучший подарок на новый год и лучшее празднование.

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Метки: НовыйГод   интересно   ленивый   поспать   праздники   
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Денис Веселов Час назад
Я уже лет пять как , на все праздники . . ... положил))) ,отмечаю толь ДР.
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10k
Олегbl4 Полчаса назад
Смех смехом... При переходе с 1999-го в 2000-й, договорились с пацанами встретиться и запустить салют, но меня немного сморило дома. Проснулся я уже в 1:00 2000-го года... когда я спросил маму, мол, какого деда мороза, меня разбудили,то услышал вполне лаконичный ответ:"А я думала ты до утра спать лег...". Вот так, блин, я "миллениум" встретил.
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1k
Ловите наркомана! 52 минуты назад
Ссылка youtu.be
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5k
kleyman 55 минут назад
Увы из-за дебилов с фейерверками абстрагироваться не получится. Придётся всю ночь собаку из разных щелей доставать.
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