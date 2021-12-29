Проспать праздники: встречать Новый год или абстрагироваться

Эта новогодняя ночь далеко не первый и не последний раз, когда вы сможете собраться в кругу близких и праздник, не задумываясь, можно пропустить.



Если же вы находитесь в сомнениях, терзающие вас, то есть способы, которые помогут вам приобрести желание встретить новый год.



Как ни странно, но настроение можно купить за деньги.



Сделайте себе сами подарок. Можно даже самый не дорогой. Игрушку, шоколадку, соковыжималку – подойдет все. Это даст неплохой буст к новогоднему настроению.