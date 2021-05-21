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Омбудсмен по Пермскому краю считает, что причина всех похожих трагедий - в одиночестве детей. Поэтому они достают ножи и ружья и идут убивать одноклассников и учителей? Весьма спорное мнение.
Сегодня утром, 21 мая, ученик лицея №1 г. Березники расправился с учителем физики, дважды пырнув женщину ножом в горло. Ученики лицея рассказали в переписке о том, что происходило в классе.
Из сообщений, опубликованных в мессенджере, выяснилось, что юноша зашел в класс в середине урока и сразу направился к учительнице. Как говорят одноклассники, сначала он стал таскать педагога за волосы, а затем, приобняв, воткнул нож в горло женщины.
По свидетельствам одноклассников, увидев нож, они сильно испугались и отошли в угол класса. Остановить парня смог охранник.
Судя по переписке, о том, что в школе орудует убийца, слухи разлетелись по лицею довольно быстро. Но наученные опытом казанской стрельбы, дети не стали покидать свои классные комнаты. Одна из девочек сообщила, что они кипятили воду, чтобы вылить ее на нападавшего, если тот вдруг соберется зайти в их кабинет.
Как сообщает издание "Подъем", накануне школьник записал несколько аудиосообщений, которые отправил своему знакомому. В них он рассказал, что думал и о самоубийстве, и об убийстве.
"На данный момент у меня вообще никого нету. Серьезно. У меня есть куча знакомых, но у меня нет хорошего друга, у меня нет хорошей подруги, у меня нет девушки, с родителями я вижусь три раза в день, это если в лучшем случае.
Кажется, я никого шибко-то не любил. Еще одним фактором является то, что у меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе небольшие лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице, надел темный свитер, перчатки, маску. Я реально пошел искать того, кого можно убить. Я два часа проходил и в итоге у меня произошел отход. Я понимаю, что творю какую-то фигню".
"На данный момент у меня вообще никого нету. Серьезно. У меня есть куча знакомых, но у меня нет хорошего друга, у меня нет хорошей подруги, у меня нет девушки, с родителями я вижусь три раза в день, это если в лучшем случае.
Кажется, я никого шибко-то не любил. Еще одним фактором является то, что у меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе небольшие лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице, надел темный свитер, перчатки, маску. Я реально пошел искать того, кого можно убить. Я два часа проходил и в итоге у меня произошел отход. Я понимаю, что творю какую-то фигню".
Школьник, порезавший ножом учителя в Пермском крае, накануне записал голосовое сообщение своему знакомому, где подробно рассказал о своём состоянии.— ШАХ И МАТ♟ (@vadik_check) May 21, 2021
Роман Долбеев готовился к нападению и заранее приготовил нож. pic.twitter.com/MO1iw9kmqi
Арсенал Долбеева, с которым он пришел в школу
Известно, что Роман Долбеев воспитывался в полной семье, не имел приводов в полицию. Детский омбудсмен по Пермскому краю Светлана Денисова прокомментировала эту ситуацию так: "Надо говорить о том, что в очередной раз ребёнок из группы «Норма» совершает преступление — вот, что страшно. Причина — сколько мы анализируем подобных происшествий в крае – в нарушении детско-родительских взаимоотношений. Ведь у мальчика, судя по опубликованной переписке, одиночество сквозит из каждой строки. А сейчас идёт информация, что и родители куда-то уехали, но она не проверена пока что. 10 класс, конец года – понятно, что дети все на пределе физических и эмоциональных сил, надо поддерживать и любить своих детей". На данный момент подросток задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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это я о том, что в ссср замалчивали трагедии и в этом был смысл.
интересно на физрука или трудовика наверно очко играет?!
Если у чела к 10 классу нет ни друга, ни подруги, ни вообще никаких близких и доверительных отношений даже хоть с одним с родителем. То это говорит о том, что, скорее всего, у самого подростка проблемы с доверием, коммуникацией и т.д. Это не он один несчастный в ужасном и несправедливом мире, а от такой долбанутый и никчёмный неспособный ни на дружбу, ,ни на любовь, ни на эмпатию.
Ну или родители и учителя прохлопали психическое расстройство у парня.
Просто от безделья и базнаказанности сходят с ума.
Раньше в голову не придет никого убить. С утра до вечера заняты были чем-то. Помню буквально "доживал" до вечера, падал в кровать и засыпал, пока голову к подушке подносил.
Сейчас спят до 12 и лежат с телефоном целый день. Чет мне скучно, пойду с ножом похожу, может убью кого... Ну что за твари? Возможностей вагон. А он ничего лучше не нашел, чем учительницу зарезать? Вот как такое вообще в голову может прийти?
Друзей у него нет... ну ничего, сейчас появятся на зоне друзья...
Чтобы там ни говорили, но все эти фильмы, игры влияют на психику. Раньше жизнь была священна. Не каждый урка решится на убийство. А сейчас просто говнюки от нечего делать развлекаются. Смерть стала просто частью поп-культуры. Убивают от скуки... Реально надо возвращать смертную казнь и вводить ее с 14 лет. Потому что для этих ублюдков только чужая смерть развлечение. Когда речь об их никчемной жизни, они быстро понимают, что это не шутки...
Просто пи#дить этих уродов.
Смотрю на современную молодежь и понимаю, что никакие изменения в конституции не помогут. Разбалованные, ленивые ублюдки. Ничего не хотят, никого не жалеют. Потому что любить или ценить можно только тогда, когда много сил и труда вложено. Пока эти твари все получают на халяву они будут ходить с ножами и ружьям. С наркотой и попкорном. Ведь детки это наше все. Вот тебе айфон, вот тебе деньги, вот тебе развлечения. И сидит такой 18-летний лоб, скучает. Жалуется, что за общество такое, что за страна. Еще развлекайте меня.
"Кажется, я никого шибко-то не любил" - так и откуда появятся друзья и подруги тогда?
Совсем уже от безделья с ума сходят...