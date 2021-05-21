Как сообщает издание "Подъем", накануне школьник записал несколько аудиосообщений, которые отправил своему знакомому. В них он рассказал, что думал и о самоубийстве, и об убийстве.



"На данный момент у меня вообще никого нету. Серьезно. У меня есть куча знакомых, но у меня нет хорошего друга, у меня нет хорошей подруги, у меня нет девушки, с родителями я вижусь три раза в день, это если в лучшем случае.



Кажется, я никого шибко-то не любил. Еще одним фактором является то, что у меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе небольшие лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице, надел темный свитер, перчатки, маску. Я реально пошел искать того, кого можно убить. Я два часа проходил и в итоге у меня произошел отход. Я понимаю, что творю какую-то фигню".