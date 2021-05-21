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Одноклассники пермского школьника рассказали, как он расправлялся с учителем

Одноклассники пермского школьника рассказали, как он расправлялся с учителем (11 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 13:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Долбеев   березники   нож   пермский край   расправа   учитель   школа   
3057
11
1
Омбудсмен по Пермскому краю считает, что причина всех похожих трагедий - в одиночестве детей. Поэтому они достают ножи и ружья и идут убивать одноклассников и учителей? Весьма спорное мнение.

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Метки: Долбеев   березники   нож   пермский край   расправа   учитель   школа   
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45  комментариев
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Надеюсь, в Госдуме уже готовы поправки по ужесточению оборота ножей? Как я понимаю, поправки по ужесточению оборота гражданского огнестрела не помогли и дело, наверное,всё-таки в чём-то ином? Да не! Бред! Конечно же, надо ужесточить оборот гражданских ножей, а то выдают за взятки справки на владение ножами кому попало! Поможет стопудово!
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4k
Ыукп 6 минут назад
вот она обратная сторона медали на тему "мы хотим знать всю правду".
это я о том, что в ссср замалчивали трагедии и в этом был смысл.
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−15
Мефистофель 6 минут назад
Не понимаю тех кто пытается дать оправдания притушивают прикрывают их трудное выживания ссылаясь на их переходный возраст или типа что им трудно и так далее и тому подобное.... а когда легко было ? КАК ПО МНЕ ВСЕ ОНИ ВЫРОДКИ КТО УБИЙЦА КТО БУДЕТ ИМИ В БУДУЩИМ ЕСЛИ САМИ ДОЖИВУТ И ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ОТВЕТ ДЕРЖАТЬ ЗА СОДЕЯННОЕ НО КТО БУДЕТ БРАТЬ С НИХ ДА НИКТО ПОДДЕРЖАТ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ В ПСИХУШКЕ И НА УЛИЦУ А ТО И ВОВСЕ В ТЕНЬ ОТПУСТЯТ ПО ДРУГОМУ СДЕЛАЛИ БУМ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ТИШИНА....ВЫРОДКИ ДА ОТМОРОЗКИ А СТАРШИЕ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СТРАДАЮТ ОТ ТАКИХ ОТМОРОЗКОВ..."И ЗА СНИЖЕНИЕ ОЦЕНКИ" НУ ЭТО КАК ПОНИМАЕТСЯ ? МОЕ СОЧУВСТВИЕ ЗДОРОВЬЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ..!!!! ПОСАДИТЬ ЭТОГО УБЛЮДКА ГОДА НА ЧЕТЫРЕ И ТО ВРЯД ЛИ НАРЫ ИСПРАВИЛИ БЫ.!
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2k
OLDer Полчаса назад
напасть на женщину-учителя или младшеклассников как надо много смелости!
интересно на физрука или трудовика наверно очко играет?!
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5k
Дмитрий 53 минуты назад
Страшно анализировать такие ситуации. Но виной всему сложный, подростковый период. Я так думаю. В этом возрасте все возведено в ранг максимализма, любовь, дружба, доверие, понимание, агрессия или печаль. Не важно. В силу отсутствия жизненного опыта, мудрости и ответственности за кого-то, подростки часто на кон ставят все, ради поиска себя или поиска того чего они сами даже не понимают чего... У каждого свой путь. Кто-то убивается спортом, кто-то учебой, но чаще это наркота, алкоголь. Эти стимуляторы легче и быстрее всего дают почувствовать себя другим, что-то изменить в себе, абстрагироваться. Потому очень многие дети идут по этому пути, не зависимо от благосостояния или понимания внутри семьи. Так заложено природой. Говорить что виноваты компьютерные игры - тупо, агрессия и жестокость, до появления всех контрстрайков вместе взятых, были всегда. Это индивидуальные характеристики каждого, кто-то хочет отрывать лапки мухам в 15, а кто-то в 15 лет хочет отрезать лапы живым котятам. Это от рождения. Кто-то в 15 лет от непонимания ближними сядет плакать в душе, а кто-то пойдет ширнется в компании таких же.. А кто-то возьмет нож! И ни контрстрайк, ни воспитание тут не играют никакой роли.... Вот так.
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5k
Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
С жиру бесятся, накормлен,одет,мама папа живы и здоровы,так нет,нужно с ума сходить,в блокадный Ленинград бы этого пиз@дюка,там бы точно такого бы он не сделал
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10k
кира Час назад
Хотели сделать из людей тупое быдло, вот и дохотелись. Чем поможет указ президента об ограничении оборота оружия, когда полностью разрушена система воспитания и образования, когда детей приучают к безнаказанности, возможности унижать учителей, издеваться над одноклассниками, власти денег, жестокости и безделью? Мама с папой днями на работе, школе плевать на воспитание. Школа теперь оказывает сомнительные образовательные услуги. Труд детей в любом виде воспринимается как издевательство над детьми.
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17k
Марина Час назад
Как говорится: "Если уже третий муж бьёт вас по морде, то, возможно, причина не в муже, а в морде"
Если у чела к 10 классу нет ни друга, ни подруги, ни вообще никаких близких и доверительных отношений даже хоть с одним с родителем. То это говорит о том, что, скорее всего, у самого подростка проблемы с доверием, коммуникацией и т.д. Это не он один несчастный в ужасном и несправедливом мире, а от такой долбанутый и никчёмный неспособный ни на дружбу, ,ни на любовь, ни на эмпатию.
Ну или родители и учителя прохлопали психическое расстройство у парня.
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15k
Maks Es Час назад
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8k
ScorpionDS Час назад
Школе должен быть психолог, который бы выявлял вот такие отклонения на ранней стадии.
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12k
хз Час назад
Может быть школа начнет воспитывать, у нас даже в 90[мат]есплатные кружки были, была возможность прибиться к какому-нибудь сообществу, а сейчас родители на работе с утра до ночи, а дети сами по себе, я реально сына в сезон вижу только чтобы сказать спокойной ночи!
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9k
harlamov Час назад
Пи#дить надо этих "детей".
Просто от безделья и базнаказанности сходят с ума.
Раньше в голову не придет никого убить. С утра до вечера заняты были чем-то. Помню буквально "доживал" до вечера, падал в кровать и засыпал, пока голову к подушке подносил.
Сейчас спят до 12 и лежат с телефоном целый день. Чет мне скучно, пойду с ножом похожу, может убью кого... Ну что за твари? Возможностей вагон. А он ничего лучше не нашел, чем учительницу зарезать? Вот как такое вообще в голову может прийти?
Друзей у него нет... ну ничего, сейчас появятся на зоне друзья...
Чтобы там ни говорили, но все эти фильмы, игры влияют на психику. Раньше жизнь была священна. Не каждый урка решится на убийство. А сейчас просто говнюки от нечего делать развлекаются. Смерть стала просто частью поп-культуры. Убивают от скуки... Реально надо возвращать смертную казнь и вводить ее с 14 лет. Потому что для этих ублюдков только чужая смерть развлечение. Когда речь об их никчемной жизни, они быстро понимают, что это не шутки...
Просто пи#дить этих уродов.
Смотрю на современную молодежь и понимаю, что никакие изменения в конституции не помогут. Разбалованные, ленивые ублюдки. Ничего не хотят, никого не жалеют. Потому что любить или ценить можно только тогда, когда много сил и труда вложено. Пока эти твари все получают на халяву они будут ходить с ножами и ружьям. С наркотой и попкорном. Ведь детки это наше все. Вот тебе айфон, вот тебе деньги, вот тебе развлечения. И сидит такой 18-летний лоб, скучает. Жалуется, что за общество такое, что за страна. Еще развлекайте меня.
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5k
Leo Sun Час назад
Чтобы к 10-му классу не было хотя бы одного человека, которого можно назвать другом? Может, проблему в себе искать? А то привыкли ныть: все виноваты, один я несчастный.

"Кажется, я никого шибко-то не любил" - так и откуда появятся друзья и подруги тогда?

Совсем уже от безделья с ума сходят...
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983
докладчик в угол 2 часа назад
Посадить его надо,и пусть сокамерники в тик-ток вкладывают,как его и казанского ублюдка в жопу ибут! Глядишь может остальных это чему то научит!
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4k
Иван 2 часа назад
Полный класс народа и ни одна п*зда видео для тик-тока не сняла?
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Здоровый чёрт,а мозги как у дятла.
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5k
Алексей 2 часа назад
Кукри говно, был такой, ручка отвалилась быстрее чем веток на костер нарубил.
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1k
Фёдор 2 часа назад
Омбудсмен -что [мат]та ещё, проще и назвать нельзя?
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16k
sanchesS80 2 часа назад
Посадить надо. Что бы другим неповадно было. Если этого простить, то мода на такую фигню быстро разлетится и будут повторять.
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9k
Kucher 2 часа назад
Фамилия у него "говорящая"
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