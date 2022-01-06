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ФотоВсячина

ФотоВсячина (30 фото)

Автор:
06 января 2022 07:34
Метки: Хохма   Юмор   прикол   фотовсячина   
716
30
Всякая всячина из интернета
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Метки: Хохма   Юмор   прикол   фотовсячина   
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14k
seller-k 3 часа назад
В компании РЖД заявили, что диплом, опубликованный в сети, не имеет ничего общего с реальными номинацией и наградой. «Это не официальный диплом Свердловской железной дороги. Это шуточный диплом, оформленный коллективом в фирменной стилистике».
В СвЖД добавили, что с сотрудниками, решившими подшутить над коллегой, проведена разъяснительная беседа.

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БрОдЯгА

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