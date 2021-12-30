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Пост о тех, кто не щёлкает, а фотографирует

Пост о тех, кто не щёлкает, а фотографирует (15 фото + 1 гиф)

Автор:
30 декабря 2021 20:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   прикол   фотоаппарат   фотографы   фотосессии   
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Каждый из нас имел дело с фотографами и фотографинями. А кое-кто и сам своего рода фотограф. Забавная изнанка, с которой сталкиваются владельцы камер каждый день.
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Метки: Юмор   интересное   прикол   фотоаппарат   фотографы   фотосессии   
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Nero 43 минуты назад
Даже интересно стало, полез в свой военник посмотреть, что у меня написано.
Всё нормально, кроме того, что в фототелеграфной аппаратуре я ничерта не смыслю.
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