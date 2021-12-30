Пост о тех, кто не щёлкает, а фотографирует

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Каждый из нас имел дело с фотографами и фотографинями. А кое-кто и сам своего рода фотограф. Забавная изнанка, с которой сталкиваются владельцы камер каждый день.
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6.
Что творится в военных билетах
7.
Хорошему фотографу нужна всего одна попытка
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Всё нормально, кроме того, что в фототелеграфной аппаратуре я ничерта не смыслю.