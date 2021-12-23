В Китае нашли яйцо динозавра с идеально сохранившимся эмбрионом внутри

На Инляна учёные возлагают большие надежды. Эта находка должна помочь в исследовании механизмов эволюции. Стив Брусатте, профессор Эдинбургского университета: «Этот эмбрион динозавра внутри яйца — одна из самых красивых окаменелостей, которую я когда-либо видел. Этот маленький динозавр похож на свернувшегося в яйце птенца, что является ещё одним доказательством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров».