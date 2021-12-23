В Китае нашли яйцо динозавра с идеально сохранившимся эмбрионом внутри

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Известно, что детёнышу динозавра-теропода не меньше 66 миллионов лет. Учёные назвали малыша Инлян, а его состояние настолько хорошо сохранилось, что образец считают самой лучшей находкой за всю историю.
На Инляна учёные возлагают большие надежды. Эта находка должна помочь в исследовании механизмов эволюции. Стив Брусатте, профессор Эдинбургского университета: «Этот эмбрион динозавра внутри яйца — одна из самых красивых окаменелостей, которую я когда-либо видел. Этот маленький динозавр похож на свернувшегося в яйце птенца, что является ещё одним доказательством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров».
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Exquisitely preserved dinosaur embryo is discovered inside a 72 million-year-old fossilized EGG— Daily Mail Online (@MailOnline) December 21, 2021
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Учёные удивлены положением плода, которое не фиксировалось раньше у зародышей динозавров. Позу, называемую подвёртыванием, принимают птенцы современных пернатых перед тем, как вылупиться из яйца. Исследователи утверждают, что "малыш Инлян" подтверждают гипотезу о сходстве в эмбриональном развитии динозавров и птиц.
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