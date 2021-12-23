FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8216 постов • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Китае нашли яйцо динозавра с идеально сохранившимся эмбрионом внутри

В Китае нашли яйцо динозавра с идеально сохранившимся эмбрионом внутри (3 фото)

Автор:
23 декабря 2021 00:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Учёные   динозавр   эволюция   эмбрион динозавра   яйцо динозавра   
864
3
Известно, что детёнышу динозавра-теропода не меньше 66 миллионов лет. Учёные назвали малыша Инлян, а его состояние настолько хорошо сохранилось, что образец считают самой лучшей находкой за всю историю.
На Инляна учёные возлагают большие надежды. Эта находка должна помочь в исследовании механизмов эволюции. Стив Брусатте, профессор Эдинбургского университета: «Этот эмбрион динозавра внутри яйца — одна из самых красивых окаменелостей, которую я когда-либо видел. Этот маленький динозавр похож на свернувшегося в яйце птенца, что является ещё одним доказательством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров».
×
×
Учёные удивлены положением плода, которое не фиксировалось раньше у зародышей динозавров. Позу, называемую подвёртыванием, принимают птенцы современных пернатых перед тем, как вылупиться из яйца. Исследователи утверждают, что "малыш Инлян" подтверждают гипотезу о сходстве в эмбриональном развитии динозавров и птиц.  

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Китай   Учёные   динозавр   эволюция   эмбрион динозавра   яйцо динозавра   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20
Bolt Час назад
Только не ешьте это!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
24k
Юрьевич Полчаса назад
На али уже давно продаётся, 500р штука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kiev_poznyaki 40 минут назад
даже при большом желании не получится - это же камень, от плоти там нет ничего от слова совсем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Bill 40 минут назад
Сцуко! Нам эти китайцы дадут нормально хотя бы 21й год дожить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мухамедов Александр Ашурович 55 минут назад
Ну так китайцы всё умеют подделывать, подумаешь яйцо динозавра)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Yorge Час назад
выведут гадзилу наконец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
что же сделают китайцы, - съедят или клонируют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Скромная звезда «Плейбоя»: что стало с «Рабыней Изаурой» Луселией Сантус (15 фото) Скромная звезда «Плейбоя»: что стало с «Рабыней Изаурой» Луселией Сантус (15 фото) Ученые определили, что тираннозавр передвигался медленнее человека Ученые определили, что тираннозавр передвигался медленнее человека Древняя гробница с настенными росписями обнаружена на севере Китая Древняя гробница с настенными росписями обнаружена на севере Китая Ученые выяснили функцию "воротника" у протоцератопсов Ученые выяснили функцию "воротника" у протоцератопсов В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах Ученые за 40 секунд показали, как миллионы лет меняли нашу Землю Ученые за 40 секунд показали, как миллионы лет меняли нашу Землю
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18644



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Владелец "Теслы" демонстративно взорвал машину, когда узнал о стоимости её ремонта
1
233
Владелец "Теслы" демонстративно взорвал машину, когда узнал о стоимости её ремонта
Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана
1
383
Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана
Набирающие популярность в сообществах
13-летний британец сутки провисел на скале, чтобы помочь больным детям
0
15
13-летний британец сутки провисел на скале, чтобы помочь больным детям
И как только она выживает в этой Москве на свои гроши
0
18
И как только она выживает в этой Москве на свои гроши
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно!
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#люди#в мире#картинки#Ynews#аварии#дети#знаменитости
#прикол#история#ватермарк#Россия#автомобили#автомир#подборка#приколы#прикольные#истории
#интересно#факты#интересное#СССР#дтп#кино#позитив#авто аварии#забавно#наука

На что жалуетесь?

Вернуться