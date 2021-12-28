Виды динозавров, открытые за 2021 год

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В 2021 году ученые описали десятки видов динозавров, точная информация о которых не была известна ранее. Находки включают беззубого динозавра Berthasaura leopoldinae, 40-метрового суперзавра, теропода, который бегал со скоростью 45 километров в час, и другие интересные виды. Узнаем, какие открытия о динозаврах сделали исследователи в этом году!
Гадрозаврид
В начале 2021 года команда ученых обнаружила новый скелет динозавра в ранее неизвестном месте раскопок в штате Миссури. Скелет, получивший название Parrosaurus Missouriensis, достигал 9 метров в длину, и считается ранее неизвестным видом семейства так называемых "утконосых" динозавров - гадрозавридов. После этого находку переместили в учебный центр музея Святой Женевьевы.
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Быстрый теропод
Некоторые виды тероподов, жившие 100 миллионов лет назад, могли развивать скорость 45 километров в час, что делало их одними из самых быстрых динозавров за всю историю изучения видов. Такие выводы сделала команда ученых из Университета Ла-Риоха в Испании, которая изучила следы теропода недалеко от деревни Иджеа, Испания. Было определено, что следам около 145-100 миллионов лет.
У каждого следа было по три пальца, что наводило на мысль о том, что они принадлежали к одному и тому же виду динозавров - ранее неизвестному тероподу. По мнению ученых, эти динозавры были среднего размера и отличались быстрой скоростью бега. Возможно, они происходили из семейств кархародонтозавридов или спинозавридов. От этих тероподов, как полагают ученые, произошли современные птицы.
Беззубый динозавр
Еще одна находка этого года - беззубый динозавр Berthasaura leopoldinae. Останки этого существа, обнаруженные на юге Бразилии, представляют собой новый вид, живший 70-80 миллионов лет назад. У небольшого динозавра высотой примерно метр был клювоподобный рот без зубов. Однако это не означает, что Berthasaura не ел мяса - как полагают ученые, динозавр был всеядным, но обитал в неблагоприятной среде, где ел все, что мог.
Улугбегзавр Ulughbegsaurus uzbekistanensis
Ученые обнаружили останки этого динозавра в Узбекистане. Считается, что он бродил по равнинам Центральной Азии 90 миллионов лет назад, и был "одним из самых опасных убийц". Динозавр, получивший название Ulughbegsaurus uzbekistanensis, достигал 8 метров в длину и весил более тонны. Отличительная черта этого существа - похожие на лезвия зубы длиной до 15 сантиметров. Он принадлежал к группе, известной как кархародонтозавры или "динозавры с акульими зубами".
Brighstoneus simmondsi
Останки динозавра Brighstoneus simmondsi нашли на острове Уайт в Великобритании. Он обитал на этом острове примерно 125 миллионов лет назад. Этот вид является последним из множества динозавров, описанных учеными в Музее естественной истории в 2021 году. Сначала считалось, что кости принадлежат другому виду - игуанодонту, - но после изучения останков доктор Джереми Локвуд сделал вывод, что это новый вид. У динозавра было 28 зубов и выпуклый длинный нос. Он был травоядным, и достигал около 8 метров в длину и 900 кг в весе.
Суперзавр
Этот динозавр, названный суперзавром, бродил по Северной Америке примерно 150 миллионов лет назад и относится к диплодоцидам позднего юрского периода. Зверь является самым длинным динозавром за всю историю наблюдений - его длина составляет почти 43 метра. Первые кости суперзавра были обнаружены в карьере Драй-Меса в Колорадо, США, палеонтологом Джеймсом Дженсеном еще в 1972 году. В последующие годы он собрал разные части скелета, и лишь недавно удалось установить реальный размер этого существа.
Динозавр Sierraceratops turneri
Группа ученых, возглавляемая английским Университетом Бата, обнаружила новый вид рогатого динозавра в штате Нью-Мексико, США. Вид под названием Sierraceratops turneri считается родственником трицератопса, и жил на территории округа Сьерра около 72 миллионов лет назад. Его длина составляла около 4,5 метра, а на лбу были короткие массивные рога, число которых могло достигать пяти.
Динозавр Issi saaneq
Еще один недавно открытый вид динозавров - Issi saaneq, что в переводе с языка инуитов означает "Холодная кость". Зверь жил на земле Джеймсона, восточная Гренландия, в конце триасового периода примерно 214 миллионов лет назад. Его изучала международная группа палеонтологов из Бразилии, Португалии, Германии и Дании. Было определено, что динозавр принадлежит к группе зауроподоморфов, его длина составляла 4 метра, а вес - около тонны.
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