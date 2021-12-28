Виды динозавров, открытые за 2021 год

Останки динозавра Brighstoneus simmondsi нашли на острове Уайт в Великобритании. Он обитал на этом острове примерно 125 миллионов лет назад. Этот вид является последним из множества динозавров, описанных учеными в Музее естественной истории в 2021 году. Сначала считалось, что кости принадлежат другому виду - игуанодонту, - но после изучения останков доктор Джереми Локвуд сделал вывод, что это новый вид. У динозавра было 28 зубов и выпуклый длинный нос. Он был травоядным, и достигал около 8 метров в длину и 900 кг в весе.