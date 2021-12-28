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Виды динозавров, открытые за 2021 год

Виды динозавров, открытые за 2021 год (20 фото)

Автор:
28 декабря 2021 19:30
Сообщество : Животные
Метки: 2021   Открытия   динозавр   динозавры   животные   раскопки   ученые   фото   
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В 2021 году ученые описали десятки видов динозавров, точная информация о которых не была известна ранее. Находки включают беззубого динозавра Berthasaura leopoldinae, 40-метрового суперзавра, теропода, который бегал со скоростью 45 километров в час, и другие интересные виды. Узнаем, какие открытия о динозаврах сделали исследователи в этом году!
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Метки: 2021   Открытия   динозавр   динозавры   животные   раскопки   ученые   фото   
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uutb 24 минуты назад
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Тварь 40 минут назад
Опять стандартный набор костей пересобрали по новому?
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25k
Владимир 43 минуты назад
Милые зверушки.
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4k
Allmaster Час назад
Что только не придумают ученые, лишь бы гранты получать, это их зарплата, чо...
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mercure

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