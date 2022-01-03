Босиком по улицам, в метро, в кафе: петербурженка живёт без обуви уже два года

Эксперимент перерос в твёрдое убеждение. Когда обстоятельства обязывают, например без обуви не пускают в метро, Алена достает из рюкзака легкие "зимние босоножки", чтобы снять их в вагоне. Провоцировать скандалы в ее планы не входит.

Всё остальное время петербурженка кайфует от ощущения поверхности, по которой она идет, голыми ступнями. Это её личный способ терапии и повышения самооценки.

Mash на Мойке снял целый репортаж про необычный образ жизни, погуляв (в обуви) со своей героиней по зимнему Петербургу: