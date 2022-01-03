Босиком по улицам, в метро, в кафе: петербурженка живёт без обуви уже два года

Алёна просто хотела укрепить здоровье и не болеть так часто, как в детстве. Все начиналось с обливаний, закаливания и небольших "босоногих" марафонов, а закончилось продажей собственной обуви на "Авито". Потому что не нужна.
Эксперимент перерос в твёрдое убеждение. Когда обстоятельства обязывают, например без обуви не пускают в метро, Алена достает из рюкзака легкие "зимние босоножки", чтобы снять их в вагоне. Провоцировать скандалы в ее планы не входит.
Всё остальное время петербурженка кайфует от ощущения поверхности, по которой она идет, голыми ступнями. Это её личный способ терапии и повышения самооценки.
Mash на Мойке снял целый репортаж про необычный образ жизни, погуляв (в обуви) со своей героиней по зимнему Петербургу:
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Кстати, людей, практикующих «босяцкий» образ жизни называют барефетурами (от англ. barefoot — босиком). Они сами ходят необутыми, и другим советуют. И ходят не по травке, а по асфальту и плитке — по улицам, площадям и бульварам и вообще, где угодно.
Правда, в Северной столице, в силу погодных условий, особенно зимой, это затруднительно, поэтому питерские барефутеры практикуют "босоногость" только летом или на короткие дистанции. Все, кроме Алены. Она босиком всегда.
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И походу больше чем на 100 лет ...
В тему, у нас в БЦ был один инопланетянин. В любую погоду ходил в джинсах и футболке и без шапки. Даже если было -15. Правда, обувь носил. 2 года мы с интересом наблюдали это недоразумение. Потом куда-то исчез. Я предположил, что внедриться в общество человеков этот инопланетянин не смог и его отозвали.
Тогда спрошу ещё:
А часто ли встречается грибковое поражение стоп (на снимках именно эта патология) у собак и кошек, которые бегают по улицам без обуви?
Надо судить по результатам, а тут явный положительный результат.
В сильные морозы не стоило бы, а с весны и по осень, почему бы и нет?