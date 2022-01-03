FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5012 постов • 1229 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Босиком по улицам, в метро, в кафе: петербурженка живёт без обуви уже два года

Босиком по улицам, в метро, в кафе: петербурженка живёт без обуви уже два года (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2022 19:22
Сообщество : Истории
Метки: Петербурженка   барефутер   без обуви   санкт-петербург   
3637
1
1

Алёна просто хотела укрепить здоровье и не болеть так часто, как в детстве. Все начиналось с обливаний, закаливания и небольших "босоногих" марафонов, а закончилось продажей собственной обуви на "Авито". Потому что не нужна.

Эксперимент перерос в твёрдое убеждение. Когда обстоятельства обязывают, например без обуви не пускают в метро, Алена достает из рюкзака легкие "зимние босоножки", чтобы снять их в вагоне. Провоцировать скандалы в ее планы не входит.

Всё остальное время петербурженка кайфует от ощущения поверхности, по которой она идет, голыми ступнями. Это её личный способ терапии и повышения самооценки.

Mash на Мойке снял целый репортаж про необычный образ жизни, погуляв (в обуви) со своей героиней по зимнему Петербургу:

Кстати, людей, практикующих «босяцкий» образ жизни называют барефетурами (от англ. barefoot — босиком). Они сами ходят необутыми, и другим советуют. И ходят не по травке, а по асфальту и плитке — по улицам, площадям и бульварам и вообще, где угодно.

Правда, в Северной столице, в силу погодных условий, особенно зимой, это затруднительно, поэтому питерские барефутеры практикуют "босоногость" только летом или на короткие дистанции. Все, кроме Алены. Она босиком всегда.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Петербурженка   барефутер   без обуви   санкт-петербург   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
49
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Alex Djeff 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Иван Губский 13 секунд назад
Бляяяя...По харкачам и сморкачам, по машинному маслу, охлаждающей жидкости вытекающей из автомобилей, по говну животных и птиц... Та ну нафиг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Севастьян Минуту назад
Не очень то и хорошо ходить по плевкам и пыли.Кто то где то вступил в что то и вот она вся такая из себя и от бедра идёт по моче и какашкам собачьим,плевкам сифилитиков и соплями спидников.Брррр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Bartello 5 минут назад
[мат]вито
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
568
Leonid 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Станислав Вершинин 20 минут назад
Не, ну по ровным и чистым поверхностям - ладно. А попадется в снегу осколок бутылки или собачье дерьмо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владислав Грецов Полчаса назад
копыта нарастут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
Qwerty Полчаса назад
Как говорил Кузьмич ...

И походу больше чем на 100 лет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
По моему ей просто секс нужен. И дурь пройдет. Но судя по уровню рожицы, проблема в этом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110k
Барон Мюнхгаузен. 37 минут назад
Ох не похоже чтобы она этими пятками по асфальту ходила...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил 38 минут назад
Была одна знакомая, то же любила босиком ходить, потом научилась ползать (не было денег на коляску).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
669
Олег 51 минуту назад
пока тушка молодая-здоровая мож и прокатит. а вот через пару-тройку годиков начнется "нужна срочная операция за хреналион денег, поможитя, люди"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX 55 минут назад
Сомневаюсь, что у неё такие чистенькие и ухоженные пятки и стопы, как на фотографии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ян Баян 59 минут назад
Знаю одного такого. В любую погоду босиком, с гитарой и бутылкой воды. Что у него в голове, только ему и известно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
709
Максим Максимов Час назад
ну В МЕТРО то её ЙУХ пустят, ибо ЗАПРЕЩЕНО босых пускать на эскалатор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Евгений Котовский Evgeniy 43 минуты назад
Ага. На грязные лапы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 2 часа назад
наберет инфекций тем всё и закончится....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68
zz 2 часа назад
Этот тот случай когда не стоит её осуждать и обзывать(как некоторые ниже), своими действиями она никого не оскорбляет и никаких норм не нарушает. Ну нравится ей так и флаг ей в руки. Ведь лезут же некоторые в ледяную купель, это богоугодное дело и никто не осуждает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
Nаnе First NameLаst zz 2 часа назад
Эта ... человеки не зря придумали сменную обувь. А она завалится с улицы с грязными копытами в помешение как в хлев.


В тему, у нас в БЦ был один инопланетянин. В любую погоду ходил в джинсах и футболке и без шапки. Даже если было -15. Правда, обувь носил. 2 года мы с интересом наблюдали это недоразумение. Потом куда-то исчез. Я предположил, что внедриться в общество человеков этот инопланетянин не смог и его отозвали.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
zloykoyot 2 часа назад
Это не способ повышения самооценки, это способ привлечь к себе внимание. Доходится дура когда-нибудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
396
zenon 2 часа назад
Надо к ногам винтики прикручивать, что бы на льду не скользили. Можно также использовать колючую проволоку. Только другим на ноги не наступать и не играть в футбол, мяч не выдержит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Альберт 2 часа назад
Я бы не стал так категорично осуждать.
Надо судить по результатам, а тут явный положительный результат.
В сильные морозы не стоило бы, а с весны и по осень, почему бы и нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mr.X 2 часа назад
Ну нравится ходи, чё сразу в интернет лезть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
Полнооборудованный лосось Mr.X Час назад
во во! я уже пять лет без трусов хожу, чё про меня сюжет снимать что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
Полнооборудованный лосось Albert GER Полчаса назад
Но снился он мне в моих влажных мечтах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё
Жена Мартиросяна похвасталась «крутым подарком» от мужа на Новый год (2 фото + 1 видео) Жена Мартиросяна похвасталась «крутым подарком» от мужа на Новый год (2 фото + 1 видео) Упавшая с крыши глыба льда покалечила девушку в Петербурге Упавшая с крыши глыба льда покалечила девушку в Петербурге В Питере чиновники отказали записать в очередь на жилье семье с двумя детьми из-за "намеренного ухудшения жилищных условий" В Питере чиновники отказали записать в очередь на жилье семье с двумя детьми из-за "намеренного... Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже В Санкт-Петербурге по ночам сияют потрясающе красивые световые столбы В Санкт-Петербурге по ночам сияют потрясающе красивые световые столбы Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из отделения МВД в Санкт-Петербурге Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из отделения МВД в Санкт-Петербурге
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20867



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
11
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Уморительные хулиганские открытки из дореволюционной России
8
20
Уморительные хулиганские открытки из дореволюционной России
Набирающие популярность в сообществах
Психолог поделилась, когда безопасно развенчать детям миф про Деда Мороза
0
52
Психолог поделилась, когда безопасно развенчать детям миф про Деда Мороза
Улицы мира 60 лет назад (продолжение)
0
1
Улицы мира 60 лет назад (продолжение)
Жена Мартиросяна похвасталась «крутым подарком» от мужа на Новый год (2 фото + 1 видео)
Жена Мартиросяна похвасталась «крутым подарком» от мужа на Новый год (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
2

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#люди#подборка#забавно#комментарии#новый год#прикольные#сарказм#Жизнь
#интересно#факты#смешные#в мире#истории#Приколы#прикол#история#2022#актеры
#фото#животные#СССР#интересное#кино#добрые видео#новости#знаменитости#художник#страна

На что жалуетесь?

Вернуться