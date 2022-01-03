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Отчего на некоторых советских копейках была надпись "пей"?

Отчего на некоторых советских копейках была надпись "пей"? (6 фото)

Автор:
03 января 2022 13:58
Сообщество : СССР
Метки: Нумизматика   СССР   интересное   копейки   факты   
798
6
Прошаренные нумизматы знают, в чем тут дело. И оно никак не связано с желанием пропить деньги. Хотя как знать...
Любой нумизмат, занимающийся коллекционированием монет имеет кучу рассказов о копейках с дефектами, так как из-за своей редкости они ценятся больше обыкновенных.

На поздних деньгах СССР, если точнее, на некоторых монетах номиналом 3 копейки 1986 года (впрочем, говорят их можно увидеть на любой другой монете) можно встретить едва различимые в лучах герба буквы.
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Метки: Нумизматика   СССР   интересное   копейки   факты   
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jonnyD 44 минуты назад
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