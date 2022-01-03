Отчего на некоторых советских копейках была надпись "пей"?

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Прошаренные нумизматы знают, в чем тут дело. И оно никак не связано с желанием пропить деньги. Хотя как знать...
Любой нумизмат, занимающийся коллекционированием монет имеет кучу рассказов о копейках с дефектами, так как из-за своей редкости они ценятся больше обыкновенных.
На поздних деньгах СССР, если точнее, на некоторых монетах номиналом 3 копейки 1986 года (впрочем, говорят их можно увидеть на любой другой монете) можно встретить едва различимые в лучах герба буквы.
На поздних деньгах СССР, если точнее, на некоторых монетах номиналом 3 копейки 1986 года (впрочем, говорят их можно увидеть на любой другой монете) можно встретить едва различимые в лучах герба буквы.
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Что это - работа фальшивомонетчиков или тайный код? К сожалению, все гораздо прозаичней...
Под бледными силуэтами можно было различить буквы "Й", "Е", "П". И если их отзеркалить получался недвусмысленный приказ выпить - "ПЕЙ".
Однако как оказалось, эти же самые буквы находятся в негативе на том же самом месте коПЕЙки с обратной стороны монеты.
Как пояснили нумизматы, этот дефект - следствие холостого соударения. Что является довольно распространенным видом монетного брака.
Как пояснили нумизматы, этот дефект - следствие холостого соударения. Что является довольно распространенным видом монетного брака.
Этот брак возникает, когда два штемпеля, печатающие аверс и реверс, соударяются вхолостую, без заготовки. И в результате оба штемпеля оставляют друг на друге вмятины от изображения.
Такой штемпель мог чеканить бракованные монеты пока не истощит свой ресурс - а это, на минуточку, до 200 тысяч экземпляров монет. Но зачастую "сбой" обнаруживали раньше и штемпеля меняли.
Дефект со словом "ПЕЙ" считается нумизматами самым распространенным и самым "забавным".
Но кто-то считает эту особенность сильно недооцененной. На объявлении выше можно увидеть, что некто продает подобную монету за астрономические 350 тысяч рублей. Интересно, найдутся ли покупатели?
А вам встречались необычные монеты СССР?
Но кто-то считает эту особенность сильно недооцененной. На объявлении выше можно увидеть, что некто продает подобную монету за астрономические 350 тысяч рублей. Интересно, найдутся ли покупатели?
А вам встречались необычные монеты СССР?
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Метки: Нумизматика СССР интересное копейки факты
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