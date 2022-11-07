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Забавный инцидент с газонокосилкой

Забавный инцидент с газонокосилкой

Автор:
07 ноября 2022 10:31
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   в мире   газонокосилка   инцидент   
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Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент с газонокосилкой. Если бы не запись, то парню точно бы никто не поверил.
Очень странные дела.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   в мире   газонокосилка   инцидент   
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8  комментариев
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6k
a6m5 46 минут назад
Такое ощущение, что косилка сначала охренела, уехала налево, а когда поняла, откуда прилетел мяч, развернулась и поехала в сторону обидчика, чтобы проломить забор и отрезать ему ноги.
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24k
Михаил Сметанкин 9 минут назад
П
Постанова
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31k
Юр21 20 минут назад
А фиг ли не заглушил? Мне кажется что постановка какая то.
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7k
Николай 22 минуты назад
Как так промазала мимо барбекюшницы которая еще и газовая и финалом уничтожение полседних и качели заодно... вот что значит эффект бабочки...
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2k
Александр 38 минут назад
Вариация на тему: Он первый начал....
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14k
Patmaz Час назад
Ручник? Нет, не слышал...
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