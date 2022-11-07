Забавный инцидент с газонокосилкой

1424
1
1
Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент с газонокосилкой. Если бы не запись, то парню точно бы никто не поверил.
Очень странные дела.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Необычные персонажи, которых доводилось встречать пассажирам метро
- 18 забавных ценников, на которые сложно не обратить внимание
- 15 странных привычек людей, которые выводят других из себя
- Почему мне никогда не выучить финский: 12 приколов об этом удивительном языке
- Мастера невнимательности и недопонимания
Новости партнёров
реклама
Постанова