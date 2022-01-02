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Реализм от 19-летнего парня

Реализм от 19-летнего парня (10 фото)

Автор:
02 января 2022 23:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: гиперреализм   интересно   художник   
494
10

Все эти рисунки создал, в общем и целом, простой 19-летний парень — индиец Сушант Сушил Ране. По его собственному признанию, он учился рисовать самостоятельно, а 3D-артом занялся лишь в конце прошлого года. Но это не помешало ему «взорвать Instagram» и набрать более 50 тысяч человек, которым нравится его творчество.

«Я начал рисовать еще ребенком, но серьезно занялся этим лишь два года назад», — говорит он. На один рисунок у него уходит целый день и он все еще пытается понять, как ускорить процесс.


Рисует он как карандашами, так и фломастерами. Сейчас он начал получать высшее образование в области искусств и пока лишь на первом курсе.

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Метки: гиперреализм   интересно   художник   
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1  комментарий
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Luc72 7 часов назад
По мне так это - тратить жизнь на работу фотоаппаратом.
У Шишкина тоже реалистичные пейзажи, особенно по сравнению с некоторыми стилями
, однако его картины все равно остаются КАРТИНАМИ, глядя на них каждый видит и ощущает еще что то, запах перегретого летним зноем ветра в поле, лесного воздуха и паутину, прилипшую к лицу в чащобе, слышишь жаворонка в поле или лесную птицу... А "На севере диком", где одинокая сосна? Там же прям явственно слышится, как где то воет одинокий волк, а ты неизвестно как оказался здесь, один, замерзаешь... Кого то они переносят и по времени... Я всегда представляю себя пяти или шестилетним почему то, когда смотрю пейзажи его...

А то что выше... Давно придуман фотопроцесс, а нынче еще и цифровое фото + фотопринтер, зачем жизнь га это класть? Ради подписчиков? Хотя... Сейчас все к монетаризации сводится, но 12 тысяч подписчиков... Разве на это можно прожить (просто не в курсах насчет порядков цен
)?
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