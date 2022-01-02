Реализм от 19-летнего парня

«Я начал рисовать еще ребенком, но серьезно занялся этим лишь два года назад», — говорит он. На один рисунок у него уходит целый день и он все еще пытается понять, как ускорить процесс.

Рисует он как карандашами, так и фломастерами. Сейчас он начал получать высшее образование в области искусств и пока лишь на первом курсе.