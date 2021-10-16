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Художник из Чили передает мысли без слов

Художник из Чили передает мысли без слов (31 фото)

Автор:
16 октября 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Карло Фердон   иллюстрации   интересно   искусство   комиксы   рисунки   художник   ясно без слов   
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Художник-карикатурист Карло Фердон живет в Чили, однако, чтобы понять его комиксы, совершенно не обязательно владеть испанским. Его емкие рисунки рассказывают о жизни и людях без слов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Карло Фердон   иллюстрации   интересно   искусство   комиксы   рисунки   художник   ясно без слов   
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Akabushkin Petr 50 минут назад
Мило, талантливо.
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