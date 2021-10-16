Художник из Чили передает мысли без слов

1028
31
Художник-карикатурист Карло Фердон живет в Чили, однако, чтобы понять его комиксы, совершенно не обязательно владеть испанским. Его емкие рисунки рассказывают о жизни и людях без слов.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- А был ли мальчик: 9 любопытных фактов о картине «Девочка на шаре»
- 35 комиксов с забавным и неожиданным финалом
- Художник рисует невероятно детальные мегаполисы обычной ручкой
- Токийский художник считает, что у каждого - своя Олимпиада
- 27 жёстких и честных комиксов о жизни в современном мире
23
Понравилось23
Новости партнёров