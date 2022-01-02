FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5447 постов • 821 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Климатический прогноз на 2022 год не радует

Климатический прогноз на 2022 год не радует (3 фото)

Автор:
02 января 2022 22:16
Сообщество : Жить в России
Метки: 2022   Прогноз   засуха   климат   похолодание   течение   
2361
3
Будет холоднее, чем годом ранее. А потом - засушливее.
Начало года обычно богато на различные предсказания. Но мы не станем обращаться к астрологам, и даже мрачные утопии Билла Гейтса пока не озвучим. А вот научные прогнозы климатологов, увы, чаще всего сбываются. Хотя они и далеки от оптимизма.

Вот и Алексей Кокорин, директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы, не радует добрыми откровениями. Он уверен, что 2022 год будет более холодным по сравнению с несколькими предыдущими
×
×
Причина вполне естественная. Похолодание грозит из-за развития явления Ла-Нинья, что наблюдается в южной части Тихого океана. Здесь более холодные глубинные пласты воды всплывают на поверхность. Масса их настолько велика, что средняя температура по планете несколько снижается.

Есть и другие тревожные сигналы, например, серьезное замедление Гольфстрима. Похолодание ждет всю планету, но оно вряд ли будет долгим. Глобального потепления этот временный тренд не отменит, утверждает климатолог.
Осенью прошлого года тот же специалист предупредил еще об одной неприятной особенности ближайшего десятилетия. Оно принесет снижение объема осадков, примерно на 20-30%. Это означает высокую вероятность засухи в южных и даже центральных регионах страны.

Это не перспектива ближайших 2-3 лет, успокаивает эксперт, но в дальнейшем будут периодически случаться весьма засушливые годы. Что чревато негативными последствиями для аграрного сектора. Кокорин рекомендует селянам обратить особое внимание на засухоустойчивые культуры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 2022   Прогноз   засуха   климат   похолодание   течение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
albedo 3 часа назад
На этой планете погоду на НЕДЕЛЮ спрогнозировать не могут.
А тут на ГОДА ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
vikklu Час назад
Кароч, будя похолодание, хотя глобальное потепление всё же не отменяется. Спасибо, всё оч понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Juri 2 часа назад
Прибалтика. Снега выпало много и он прибавляется. Нормальная зима, не ниже 10 градусов, мягкая, но количество снега говорит о том, что летом будет много комаров, в то де время много комаров означает обильные осадки. Короче лето будет обычным: дождливым, не жарким.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Задолбали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 3 часа назад
В купе едут трое две скандальные бабы и один мужик молчаливый. Первая баба орёт-если вы откроете окно, я замерзну! вторая орёт -если закроете, я задохнусь! Спрашивают у мужика ,а вы что бы хотели? Мужик невозмутимо-я щас открою окно и заморожу первую суку ,а потом закрою и задушу вторую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей Иванов 3 часа назад
Мы опять все умрём?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yus 4 часа назад
Грета Тунберг, иди ты в школу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшный сон школьника Страшный сон школьника Атмосферный Новый год в лихие 90-е Атмосферный Новый год в лихие 90-е Россияне решили почтить память «ледового художника» деда Валерия и продолжили его дело Россияне решили почтить память «ледового художника» деда Валерия и продолжили его дело "Хочу просто выжить": что ждут россияне от нового 2022 года "Хочу просто выжить": что ждут россияне от нового 2022 года Самое милое, что вы сегодня видели: коты в новогодней одежке Самое милое, что вы сегодня видели: коты в новогодней одежке "Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения "Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12520



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
11
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Загадочный голос из хита группы «Энигма»
4
45
Загадочный голос из хита группы «Энигма»
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Автовсячина
0
3
Автовсячина
Страшный сон школьника
Страшный сон школьника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный тренд
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#СССР#история#комментарии#в мире#милота#сарказм#2022
#Юмор#подборка#люди#кино#Россия#новости#актеры#позитив#смешные#Ynews
#интересно#животные#забавно#новый год#истории#прикольные#страна#приколы#фотографии#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться