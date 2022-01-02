Климатический прогноз на 2022 год не радует

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Будет холоднее, чем годом ранее. А потом - засушливее.
Начало года обычно богато на различные предсказания. Но мы не станем обращаться к астрологам, и даже мрачные утопии Билла Гейтса пока не озвучим. А вот научные прогнозы климатологов, увы, чаще всего сбываются. Хотя они и далеки от оптимизма.
Вот и Алексей Кокорин, директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы, не радует добрыми откровениями. Он уверен, что 2022 год будет более холодным по сравнению с несколькими предыдущими
Вот и Алексей Кокорин, директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы, не радует добрыми откровениями. Он уверен, что 2022 год будет более холодным по сравнению с несколькими предыдущими
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Причина вполне естественная. Похолодание грозит из-за развития явления Ла-Нинья, что наблюдается в южной части Тихого океана. Здесь более холодные глубинные пласты воды всплывают на поверхность. Масса их настолько велика, что средняя температура по планете несколько снижается.
Есть и другие тревожные сигналы, например, серьезное замедление Гольфстрима. Похолодание ждет всю планету, но оно вряд ли будет долгим. Глобального потепления этот временный тренд не отменит, утверждает климатолог.
Есть и другие тревожные сигналы, например, серьезное замедление Гольфстрима. Похолодание ждет всю планету, но оно вряд ли будет долгим. Глобального потепления этот временный тренд не отменит, утверждает климатолог.
Осенью прошлого года тот же специалист предупредил еще об одной неприятной особенности ближайшего десятилетия. Оно принесет снижение объема осадков, примерно на 20-30%. Это означает высокую вероятность засухи в южных и даже центральных регионах страны.
Это не перспектива ближайших 2-3 лет, успокаивает эксперт, но в дальнейшем будут периодически случаться весьма засушливые годы. Что чревато негативными последствиями для аграрного сектора. Кокорин рекомендует селянам обратить особое внимание на засухоустойчивые культуры.
Это не перспектива ближайших 2-3 лет, успокаивает эксперт, но в дальнейшем будут периодически случаться весьма засушливые годы. Что чревато негативными последствиями для аграрного сектора. Кокорин рекомендует селянам обратить особое внимание на засухоустойчивые культуры.
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