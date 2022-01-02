Климатический прогноз на 2022 год не радует

Осенью прошлого года тот же специалист предупредил еще об одной неприятной особенности ближайшего десятилетия. Оно принесет снижение объема осадков, примерно на 20-30%. Это означает высокую вероятность засухи в южных и даже центральных регионах страны.



Это не перспектива ближайших 2-3 лет, успокаивает эксперт, но в дальнейшем будут периодически случаться весьма засушливые годы. Что чревато негативными последствиями для аграрного сектора. Кокорин рекомендует селянам обратить особое внимание на засухоустойчивые культуры.