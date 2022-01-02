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Гениальный советский учёный и его самая весёлая награда в виде трусов

Гениальный советский учёный и его самая весёлая награда в виде трусов (9 фото)

Автор:
02 января 2022 14:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зельдович   СССР   академик   биография   наука   ученый   
930
9
На Западе думали, что это псевдоним группы ученых, но это оказался один человек.
О советском академике Якове Борисовиче Зельдовиче можно рассказывать бесконечно, но сегодня не тот день для серьёзных биографических очерков. Пока вы доедаете остатки оливье, самое время послушать байки о великом комбинаторе из мира науки. Благо этих баек хватит на отдельную книгу.


Наверняка многие не единожды слышали эту звонкую еврейскую фамилию и о том, что Яков Борисович был самым засекреченным учёным в СССР, работавшим над созданием атомной и водородной бомбы.
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Метки: Зельдович   СССР   академик   биография   наука   ученый   
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5k
Виталий Касандров Час назад
Когда началась Великая Отечественная война перед Яковом Борисовичем поставили задачу о создании нового ракетного оружия. Он настолько быстро справился, что удивил многих. Так появилась система залпового огня БМ-13, известная всему миру под названием "Катюша".?????

Как бы БМ 13 начала разрабатываться задолго до начала ВОВ ,перед войной была принята на вооружение ,в июне 41 начато серийное производство , в начале июля боевое применение.
РС на вооружении с 38 г. Среди конструкторов оружия фамилия З не значиться . Оно и понятно реактивные снаряды и ядерная физика как то не совсем сопрягаемые дисциплины .
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1k
Sandmännchen (DDR) 6 минут назад
По поводу национальности – вспомнил фразу уважаемого и порядочного у нас мастера механического участка Фейгина Ефима в сердечной «перепалке» с одним итээровцем: «Я советский еврей, а ты… – ж-д пархатый»)))). Я к тому, что академик Яков Борисович Зельдович был настоящим советским учёным (не хочу приводить примеры 2-х паспортных (на всякий случай) современных публичных патриотов… Вы их и сами знаете)…
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39k
Сергей Полчаса назад
Не то академики на трусах написали, надо было "Действующий многочлен",
потому как он был членом Национальной академии наук США, Королевского астрономического общества Великобритании и еще десятка национальных академий мира........
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5k
Бу Час назад
Спасибо.
Очень познавательно.
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60k
Андрей Час назад
Один из Великих Имперских Евреев. Слава!
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