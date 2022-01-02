Гениальный советский учёный и его самая весёлая награда в виде трусов

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На Западе думали, что это псевдоним группы ученых, но это оказался один человек.
О советском академике Якове Борисовиче Зельдовиче можно рассказывать бесконечно, но сегодня не тот день для серьёзных биографических очерков. Пока вы доедаете остатки оливье, самое время послушать байки о великом комбинаторе из мира науки. Благо этих баек хватит на отдельную книгу.
Наверняка многие не единожды слышали эту звонкую еврейскую фамилию и о том, что Яков Борисович был самым засекреченным учёным в СССР, работавшим над созданием атомной и водородной бомбы.
Наверняка многие не единожды слышали эту звонкую еврейскую фамилию и о том, что Яков Борисович был самым засекреченным учёным в СССР, работавшим над созданием атомной и водородной бомбы.
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И неправда, когда говорят, что все наработки в этой сфере были украдены русскими у американцев. Подсмотрели - возможно. А если и украли, то не у американцев, и не русские - а евреи у евреев (вспомним Ферми, Оппенгеймера и Эйнштейна).
На этот счёт есть даже старый партийный анекдот:
"Среди великих советских физиков одни евреи: Иоффе, Ландау, Зельдович, Харитон, Лифшиц, Кикоин, Франк, Бронштейн, Альтшуллер, Мигдал, Гинзбург - сказал однажды советский чиновник, - Хорошо, что есть хоть один русский — Халатников!
— Да, — ответили ему, — только Исаак Маркович и остался!"
Так что никакими достижениями американцев в советской атомной программе и не пахло. А если серьёзно, то любой любопытствующий может ознакомиться с работами Зельдовича и Харитонова, посвященных ядерным цепным реакциям (1939 год), чтобы убедиться, что их расчёты по поводу урана-235 были верны.
На этот счёт есть даже старый партийный анекдот:
"Среди великих советских физиков одни евреи: Иоффе, Ландау, Зельдович, Харитон, Лифшиц, Кикоин, Франк, Бронштейн, Альтшуллер, Мигдал, Гинзбург - сказал однажды советский чиновник, - Хорошо, что есть хоть один русский — Халатников!
— Да, — ответили ему, — только Исаак Маркович и остался!"
Так что никакими достижениями американцев в советской атомной программе и не пахло. А если серьёзно, то любой любопытствующий может ознакомиться с работами Зельдовича и Харитонова, посвященных ядерным цепным реакциям (1939 год), чтобы убедиться, что их расчёты по поводу урана-235 были верны.
У Зельдовича никогда не было высшего образования - лгут те, кто говорят, что бриллианту гениальности нужна огранка. Разумеется, он учился, но его интересы были гораздо шире одной только физики. Он забросил физмат Ленинградского университета , чтобы посещать лекции физмата в Политехническом университете, но вскоре бросил и это, так и не получив диплома о высшем образовании. Но это не помешало юному дарованию в 22 года стать кандидатом наук, а в 25 лет - доктором наук. Да, в те "дремучие" времена можно было защищать докторскую не имея высшего образования.
Его интересы в науке (физике) поражали воображение - он изучал физическую химию и химическую физику, теорию горения, астрофизику, ударные волны, детонации, атомную физику и космологию. От бесконечных вопросов любознательного студента сбегали все педагоги. И в итоге он превзошёл всех учителей.
Помимо прочего Зельдович в качестве хобби изучал астрономию и иностранные языки. И хотя никогда не бывал за пределами СССР, прекрасно знал несколько европейских языков.
Яков Борисович был настолько увлечённым своим делом человеком, что в конце 30-х, когда вопросы о делении атомного ядра особо никого не интересовали, занимался изысканиями в этом направлении забесплатно. И когда ему понадобились 500 рублей для какого-то эксперимента, то его старшие коллеги даже отказали - не занимайся глупостями Яша.
Его интересы в науке (физике) поражали воображение - он изучал физическую химию и химическую физику, теорию горения, астрофизику, ударные волны, детонации, атомную физику и космологию. От бесконечных вопросов любознательного студента сбегали все педагоги. И в итоге он превзошёл всех учителей.
Помимо прочего Зельдович в качестве хобби изучал астрономию и иностранные языки. И хотя никогда не бывал за пределами СССР, прекрасно знал несколько европейских языков.
Яков Борисович был настолько увлечённым своим делом человеком, что в конце 30-х, когда вопросы о делении атомного ядра особо никого не интересовали, занимался изысканиями в этом направлении забесплатно. И когда ему понадобились 500 рублей для какого-то эксперимента, то его старшие коллеги даже отказали - не занимайся глупостями Яша.
Поскольку Зельдович был самым засекреченным в СССР учёным, то на Западе, когда в научных журналах выходила очередная статья под его фамилией, считали, что "Зельдович" - это псевдоним целой группы советских учёных. Когда же выяснилось, что это работы одного человека, в США его окрестили гениальным астрономом. Хотя как было сказано выше, астрономией и космологией он занимался в качестве хобби к реальной сфере деятельности, не имеющих никакого отношения.
Но это не помешало "капиталистическому блоку" заочно наградить его кучей регалий. Так он стал членом Национальной академии наук США, Королевского астрономического общества Великобритании и еще десятка национальных академий мира, был награжден золотыми медалями Общества астрономов Тихоокеанского побережья и Королевского общества.
Но это не помешало "капиталистическому блоку" заочно наградить его кучей регалий. Так он стал членом Национальной академии наук США, Королевского астрономического общества Великобритании и еще десятка национальных академий мира, был награжден золотыми медалями Общества астрономов Тихоокеанского побережья и Королевского общества.
Помимо астрономии и иностранных языков Зельдович во внеурочное время увлекался и женщинами. И надо сказать, так же успешно. Медалей ему за это никто не дал, зато его пассии наградили его 5 ребятишками. Есть байка о том, что Берия, зная о слабости Зельдовича, приставлял к любвеобильному учёному охранников, но тот всегда умудрялся их перехитрить и находил способ уединиться с подругами.
На одном из собраний Зельдовича попросили высказаться на философскую тему "О форме и содержании". Яков Борисович не растерялся и сходу сказал: "Формы должны быть такими, чтобы их хотелось взять на содержание".
К слову, о "содержании". Ни своих пятерых женщин, ни детей Зельдович не бросал и от них не отказывался и материально всю жизнь поддерживал.
На одном из собраний Зельдовича попросили высказаться на философскую тему "О форме и содержании". Яков Борисович не растерялся и сходу сказал: "Формы должны быть такими, чтобы их хотелось взять на содержание".
К слову, о "содержании". Ни своих пятерых женщин, ни детей Зельдович не бросал и от них не отказывался и материально всю жизнь поддерживал.
Когда началась Великая Отечественная война перед Яковом Борисовичем поставили задачу о создании нового ракетного оружия. Он настолько быстро справился, что удивил многих. Так появилась система залпового огня БМ-13, известная всему миру под названием "Катюша".
Советский физик-теоретик Юлий Харитон рассказывал, что когда оставался наедине с академиком Курчатовым во время обсуждения каких-либо наработок не раз восклицал: "Да, Яшка всё-таки гений!"
А знаменитейший Лев Ландау говорил о Якове Борисовиче, что "ни один физик, исключая Ферми, не обладал таким, богатством новых идей, как Зельдович".
А знаменитейший Лев Ландау говорил о Якове Борисовиче, что "ни один физик, исключая Ферми, не обладал таким, богатством новых идей, как Зельдович".
Юлий Харитон (справа) и Яков Зельдович
Когда Зельдовича избирали академиком, товарищи из учёных кругов подарили ему академическую шапочку с надписью "Академия наук СССР" и плавки с надписью "Действующий член". Не будем гадать, что имели в виду его друзья-товарищи, но подкол точно удался.
Помимо плавок и шапочки у Зельдовича было столько наград, что он их постоянно терял в квартире: три звезды Героя Соцтруда, медаль лауреата Ленинской премии и три – Государственной, а орденам не было счёта. Однако он всегда шутил, что не отказался бы получить ещё одну награду, раз уж заслужил.
Помимо плавок и шапочки у Зельдовича было столько наград, что он их постоянно терял в квартире: три звезды Героя Соцтруда, медаль лауреата Ленинской премии и три – Государственной, а орденам не было счёта. Однако он всегда шутил, что не отказался бы получить ещё одну награду, раз уж заслужил.
Когда Зельдовича расспрашивали о создании первой атомной бомбы, он всегда уклонялся от ответа, объясняя это тем, что тема засекреченная, и еще "25 лет должен молчать". Но однажды он рассказал о своём впечатлении об её испытаниях:
"Меня поразила трава. Была удивительная тишина, и вдруг я вижу, как трава легла – это пришла ударная волна. Тишина и поникшая трава – главное впечатление от ядерного взрыва…"
Об этом великом, без преувеличения, человеке, можно писать и спорить вечно. Некоторые знатоки считают, что многие заслуги Зельдовичу просто приписали задним числом. И в пример приводят его работу над "Катюшей" - якобы он никогда не занимался баллистикой снаряда БМ-13, поскольку он занимался теорией горения и взрывов, а баллистика - не его профиль. Есть специалисты по Зельдовичу, что скажите?
"Меня поразила трава. Была удивительная тишина, и вдруг я вижу, как трава легла – это пришла ударная волна. Тишина и поникшая трава – главное впечатление от ядерного взрыва…"
Об этом великом, без преувеличения, человеке, можно писать и спорить вечно. Некоторые знатоки считают, что многие заслуги Зельдовичу просто приписали задним числом. И в пример приводят его работу над "Катюшей" - якобы он никогда не занимался баллистикой снаряда БМ-13, поскольку он занимался теорией горения и взрывов, а баллистика - не его профиль. Есть специалисты по Зельдовичу, что скажите?
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Как бы БМ 13 начала разрабатываться задолго до начала ВОВ ,перед войной была принята на вооружение ,в июне 41 начато серийное производство , в начале июля боевое применение.
РС на вооружении с 38 г. Среди конструкторов оружия фамилия З не значиться . Оно и понятно реактивные снаряды и ядерная физика как то не совсем сопрягаемые дисциплины .
потому как он был членом Национальной академии наук США, Королевского астрономического общества Великобритании и еще десятка национальных академий мира........
Очень познавательно.