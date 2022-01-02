Гениальный советский учёный и его самая весёлая награда в виде трусов

У Зельдовича никогда не было высшего образования - лгут те, кто говорят, что бриллианту гениальности нужна огранка. Разумеется, он учился, но его интересы были гораздо шире одной только физики. Он забросил физмат Ленинградского университета , чтобы посещать лекции физмата в Политехническом университете, но вскоре бросил и это, так и не получив диплома о высшем образовании. Но это не помешало юному дарованию в 22 года стать кандидатом наук, а в 25 лет - доктором наук. Да, в те "дремучие" времена можно было защищать докторскую не имея высшего образования.





Его интересы в науке (физике) поражали воображение - он изучал физическую химию и химическую физику, теорию горения, астрофизику, ударные волны, детонации, атомную физику и космологию. От бесконечных вопросов любознательного студента сбегали все педагоги. И в итоге он превзошёл всех учителей.





Помимо прочего Зельдович в качестве хобби изучал астрономию и иностранные языки. И хотя никогда не бывал за пределами СССР, прекрасно знал несколько европейских языков.





Яков Борисович был настолько увлечённым своим делом человеком, что в конце 30-х, когда вопросы о делении атомного ядра особо никого не интересовали, занимался изысканиями в этом направлении забесплатно. И когда ему понадобились 500 рублей для какого-то эксперимента, то его старшие коллеги даже отказали - не занимайся глупостями Яша.