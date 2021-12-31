По её рассказам СМИ, больше всего её доставал комары, о которых приходилось спасаться пакетом на голове. На второй день начался дождь, и насекомых поубавилось. От холода Савицкая укрывалась чехлами от сидений, а от жажды спасала дождевая вода.

Два на она пролежала рядом с телом мужа, а на третий день попыталась найти людей. Правда, передвижение давалось ей с трудом, поэтому она вернулась назад. Обнаружившие её живой спасатели были, мягко говоря, удивлены.

Несмотря на многочисленные травмы, Савицкой не дали инвалидность, посчитав её трудоспособной. Через 5 лет у неё появился сын Гоша, для поднятия которого ей приходилось работать и учителем, и продавцом книг. Позже поступила в МГУ на факультет психофизиологии.