Авиакатастрофы – это всегда страшно, ведь шанс вышить в небе не особо велик. Однако бывают редкие счастливчики, как Лариса Савицкая – единственная выжившая в трагедии, произошедшей 24 августа 1981 года. Про таких людей обычно говорят «целованный Богом».
Данные об этой трагедии в СССР были засекречены, родственникам 37 погибших было приказано молчать. Поэтому у выжившей Савицкой всегда дежурили силовики в штатском.
Лишь в 2000-х года заговорили о причинах трагедии. Ими стали несогласованные действия военных и гражданских диспетчеров. Но как произошла трагедия?
24 августа тогда ещё 20-летняя студента возвращалась со своим супругом из свадебного путешествия. В салоне хватало свободных мест, поэтому молодожены пересели в хвост, поскольку там меньше вибраций.
Набрав высоту в 5 220 метров и пролетая над Завитинском, борт Ан-24РВ столкнулся с военным бомбардировщиком Ту-16К, осуществлявшим разведку погоды. Из 38 пассажиров, находившихся на борту, выжить удалось только Ларисе Савицкой.
В одном из интервью она рассказала, что до полета посмотрела фильм «Чудеса ещё случаются», где героиня пережила авиакатастрофу благодаря пассажирскому креслу. Именно это она и приняла, как руководство к действию.
Она крепко вжалась в кресло и смотрела в иллюминатор в оторванном хвосте, ожидая падения. Спустя 8 минут полета вниз, корпус с креслом женщины упал в березовую рощу, смягчив падение. В результате этого она получила многочисленные травмы, в том числе позвоночника, и лишилась зубов.
Но самой главной утратой для неё стала гибель мужа. Ему ещё во время падения разбил голову пролетающий мимо обломок. Саму Ларису обнаружили только через 3 дня. Несмотря на полную опустошенность от потери близкого человека, по её же словам, инстинкт самосохранения сработал на ура.
По её рассказам СМИ, больше всего её доставал комары, о которых приходилось спасаться пакетом на голове. На второй день начался дождь, и насекомых поубавилось. От холода Савицкая укрывалась чехлами от сидений, а от жажды спасала дождевая вода.
Два на она пролежала рядом с телом мужа, а на третий день попыталась найти людей. Правда, передвижение давалось ей с трудом, поэтому она вернулась назад. Обнаружившие её живой спасатели были, мягко говоря, удивлены.
Несмотря на многочисленные травмы, Савицкой не дали инвалидность, посчитав её трудоспособной. Через 5 лет у неё появился сын Гоша, для поднятия которого ей приходилось работать и учителем, и продавцом книг. Позже поступила в МГУ на факультет психофизиологии.
В 2008 году через интернет она нашла свою будущую любовь Тимофея, который также занимался психофизиологией. Сейчас они женаты и владеют собственной фирмой, делающей полиграфы. Кроме того, у неё появилась внучка от уже повзрослевшего сына.
Савицкая дважды оказалась в Книге рекордов Гиннеса: как человек, переживший падение с максимальной высоты, и как получатель самой маленькой компенсации за авиакатастрофу. Госстрах СССР тогда заплатил ей 75 рублей.
Также она консультирует съемочную группу фильма «Одна», посвященного этой трагедии. Его премьера состоится в марте следующего года.
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Понятно, что такие раны всё равно не залечить, однако стремление Савицкой жить дальше достойно только похвалы.
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