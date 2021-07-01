Сломай мозг: 15 ребусов из СССР, которые под силу лишь 7% людей

На этом рисунке в кружках показаны части ребуса; в нем зашифрована фраза, которую надо прочитать. Если вы будете разгадывать ребус по частям в том порядке, в каком на рисунке расположены кружки, то у вас получатся разроз­ненные обрывки слов.

Как же найти ту последовательность, при которой из этих обрывков составится фраза? Рассмотрите внимательно птиц, которые нарисованы возле кружков, и вспомните, как называется каждая из них. Напишите эти названия, распо­ложив их в алфавитном порядке. Если вы правильно определите названия птиц, то в вашем перечне ни одна начальная буква не повторится, все они будут разными: от буквы «з» до буквы «ф». Птица, занявшая в списке первое место, нарисована около кружка, в котором начинается фраза. Ее продолжение найдете в том кружке, возле которого изображена птица, записанная вами на втором месте, и т. д. Когда в этой последова­тельности вы соедините все части ребуса, то прочтете, что здесь написано»