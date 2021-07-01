Сломай мозг: 15 ребусов из СССР, которые под силу лишь 7% людей

Да, не все понимают принцип работы ребусов - какие буквы куда перекидывать, как читать под, из, с, в и т.д. Но ребусы это шикарнейшая тренировка для мозга - ту тебе и алфавит вспомнить, и слова и строчки из песен, пословицы, поговорки и разные факты. Дерзайте!
Ответы в конце, но не спешите их смотреть, подумайте, может быть вы попадаете в те самые 7% умных людей
На этом рисунке в кружках показаны части ребуса; в нем зашифрована фраза, которую надо прочитать. Если вы будете разгадывать ребус по частям в том порядке, в каком на рисунке расположены кружки, то у вас получатся разрозненные обрывки слов.
Как же найти ту последовательность, при которой из этих обрывков составится фраза? Рассмотрите внимательно птиц, которые нарисованы возле кружков, и вспомните, как называется каждая из них. Напишите эти названия, расположив их в алфавитном порядке. Если вы правильно определите названия птиц, то в вашем перечне ни одна начальная буква не повторится, все они будут разными: от буквы «з» до буквы «ф». Птица, занявшая в списке первое место, нарисована около кружка, в котором начинается фраза. Ее продолжение найдете в том кружке, возле которого изображена птица, записанная вами на втором месте, и т. д. Когда в этой последовательности вы соедините все части ребуса, то прочтете, что здесь написано»
Ответ: Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах На раздутых парусах.
Это загадка про буквы: Поле бело, семя, черно. Кто его сеет, тот разумеет.
1.Джомолунгма — высота 8882 метра
Эльбрус — высота 5633 метра
Казбек — высота 5047 метров
Монблан — высота 4810 метров
- Волга, Нева, Висла, Тавда, Вилюй, Енисей, Печора, Колыма, Кама, Дон
- Гусли, рожок, домбра, кантеле, свирель
- Наш Полкан попал в капкан
Сыворотка из-под простокваши
На дворе трава, на траве дрова
- 1. Зяблик — ПИ(к). 2. Иволга — ОНЕ (га). 3. Козодой — РЫ (ба). 4. Ласточка — (м)ИШК (а). 5. Мухоловка — (с)ОЛЬ. 6. Неясыть — (п)НИ. 7. Овсянка — КИ(т). 8. Пищуха — (у)ХО; читать справа налево. 9. Рябчик — (к)РАН. 10. Скворец — ЯИ(цо). 11. Трясогузка — ПЕТ(ух) ; читать справа налево. 12. Удод — Т. 13. Филин — (л)ИЦ(о).
- Открываем календарь, начинается январь.
- Одно «ныне» лучше двух «завтра».
- Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
- К пятой годовщине (газеты "Юный ленинец") ни одного пионера, ни одного школьника, не выписывающего газету
- С книгой жить — век не тужить
- Наш Полкан попал в капкан
Сыворотка из-под простокваши
На дворе трава, на траве дрова
- Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой
- Атом
Электрон
Протон
Изотоп
Радиоактивность
Рентген
- Добр совет на приметку бери.
- Скоро лето, готовься к походам!
Источник:
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