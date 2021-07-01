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Сломай мозг: 15 ребусов из СССР, которые под силу лишь 7% людей

Сломай мозг: 15 ребусов из СССР, которые под силу лишь 7% людей (19 фото)

Автор:
01 июля 2021 14:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: СССР   головоломки   загадки   наука   расшифровка   ребусы   умные   
465
19

Да, не все понимают принцип работы ребусов - какие буквы куда перекидывать, как читать под, из, с, в и т.д. Но ребусы это шикарнейшая тренировка для мозга - ту тебе и алфавит вспомнить, и слова и строчки из песен, пословицы, поговорки и разные факты. Дерзайте!

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Метки: СССР   головоломки   загадки   наука   расшифровка   ребусы   умные   
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2  комментария
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122
cucumber 11 минут назад
Первый ребус, третья строка ошибка. Так Казабек получается.
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987
Татьяна Юсова 42 секунды назад
Не надо было ответы печатать!
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