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Сотни птиц погибли в Риме из-за новогодних фейерверков

Сотни птиц погибли в Риме из-за новогодних фейерверков (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2021 14:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: гибель птиц   грустная история   новый год   петарды   салют   скворцы   фейерверки   
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В Риме праздничные салюты стали причиной гибели сотни пернатых, преимущественно скворцов. По мнению специалистов, из-за громких фейерверков и взрывов петард птицы в страхе разлетались, врезались в линии электропередач и окна домов, и от сильного удара падали на землю.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гибель птиц   грустная история   новый год   петарды   салют   скворцы   фейерверки   
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6  комментариев
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М С Час назад
Что-то я сомневаюсь, что от фейерверков. Городские птицы и вдруг? На фейерверки удобно списать результаты чего-то другого...
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13k
Мария Коненкова Полчаса назад
Народ в комментах, которые "против фейерверков": вы странные! В Европе только так испокон и праздновали Новый год. В Германии каждый год в полночь ровно весь город, где мы жили, одновременно начинал запускать свои петарды и салюты. Полчаса светло как днем, грохот и на следующий день всё завалено мусором. Но никому это не мешает. Популяли, закончились заряды - тишина. Утром мусор, днем убрали - чисто. И никаких дохлых птиц. И здесь описана нестандартная ситуация - фейерверки там каждый год, а птицы впервые.
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30k
Alex 36 минут назад
Тупые дебилы. У нас во дворе теперь после этих баранов, запускавших фейерверки, все засрано.
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3k
Еркен Час назад
Не понимаю людей, которые покупают и используют фейерверки. Ведь есть городской фейерверк, он безопасный и плановый, собаки тоже боятся фейерверков.
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13k
Мария Коненкова Еркен Полчаса назад
Это проблемы собак и их хозяев. Моя собака тоже боится, что теперь, на собак ориентироваться? Фейерверки - это красиво и весело, самому запустить прикольно, окружающим тоже развлечение. Если бы это было незаконно, их бы не продавали.
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