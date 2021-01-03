Сотни птиц погибли в Риме из-за новогодних фейерверков

Очевидцы говорят, что скворцы падали на землю, словно напуганные до смерти. Возможно, они погибли от разрыва сердца.



Один из таксистов, работавших в канун Нового года, рассказал: "Я проезжал через Кавур, улицу рядом с центральным вокзалом. Сначала я не понял, что это лежит на земле, а потом осознал, что это мертвые птицы - сотни мертвых птиц. Это могло случиться из-за фейерверков. Не могу утверждать определенно, я не специалист, но это было первое, о чем я подумал".