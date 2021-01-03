Сотни птиц погибли в Риме из-за новогодних фейерверков

В Риме праздничные салюты стали причиной гибели сотни пернатых, преимущественно скворцов. По мнению специалистов, из-за громких фейерверков и взрывов петард птицы в страхе разлетались, врезались в линии электропередач и окна домов, и от сильного удара падали на землю.
В результате погибло много птиц. Пользователи соцсетей опубликовали печальные кадры с мертвыми птицами, лежащими на земле.
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Примечательно, что мэр Рима Вирджия Раджи запретила запускать салюты и петарды с 31 декабря 2020 года по 6 января 2021 года, но нашлись те, кто обошел этот запрет. Фейерверки запускались в центре города, у Большого цирка, на улицах рядом с центральным вокзалом.
Очевидцы говорят, что скворцы падали на землю, словно напуганные до смерти. Возможно, они погибли от разрыва сердца.
Один из таксистов, работавших в канун Нового года, рассказал: "Я проезжал через Кавур, улицу рядом с центральным вокзалом. Сначала я не понял, что это лежит на земле, а потом осознал, что это мертвые птицы - сотни мертвых птиц. Это могло случиться из-за фейерверков. Не могу утверждать определенно, я не специалист, но это было первое, о чем я подумал".
Один из таксистов, работавших в канун Нового года, рассказал: "Я проезжал через Кавур, улицу рядом с центральным вокзалом. Сначала я не понял, что это лежит на земле, а потом осознал, что это мертвые птицы - сотни мертвых птиц. Это могло случиться из-за фейерверков. Не могу утверждать определенно, я не специалист, но это было первое, о чем я подумал".
Международная организация защиты животных заявляет, что фейерверк был запущен в зеленом районе, где обычно много птичьих стай.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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