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Искательница сокровищ нашла на Темзе "статуэтку вуду"

Искательница сокровищ нашла на Темзе "статуэтку вуду" (7 фото)

Автор:
01 января 2022 18:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Африка   искатели сокровищ   находка   новости   оберег   статуэтка   темза   
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Искательница сокровищ Никола Уайт обнаружила в русле Темзы, недалеко от Гринвича, необычную статуэтку. По мнению экспертов, она была сделана в Конго в начале XIX века и была оберегом, охранявшим людей от вмешательства сверхъестественных сил. Подобные статуэтки встречаются нечасто и могут стоит десятки тысяч.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Африка   искатели сокровищ   находка   новости   оберег   статуэтка   темза   
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4  комментария
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1k
Дон Педра 3 часа назад
Больше всего меня удивило в Лондоне - среди бела дня шныряют туда-сюда крысы и крайне всё замусарено. На остановках горы бенчиков и прочей хрени. Неужели так трудно следить за собою и бросать всякую фигню в мусорники?
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229
Андрей 8 минут назад
Канонические шары это пушечные ядра?
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1k
Сергей Ковалев 14 минут назад
Не все,что найдено нужно доставать. Не зря ведь сия фигурка оказалась в воде.
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8k
Garpia121 2 часа назад
Жуть какая. Не рискнула бы тащить такое домой.
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