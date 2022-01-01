Искательница сокровищ нашла на Темзе "статуэтку вуду"

Фигура пролежала в грязи на берегу Темзы более 100 лет. В настоящее время Уайт работает с экспертами, чтобы подтвердить происхождение объекта. Возможно, впоследствии он будет возвращен в Демократическую Республику Конго как часть национального культурного достояния.

Мать двоих детей, которая изготавливает арт-объекты из предметов, которые она находит на берегу, рассказала: «Был отлив, и фигурка лежала на полпути к берегу с другими кусками дерева, пластика и мусора. Сначала я боялась взять ее, так как он выглядела как кукла вуду, и я не хотела его беспокоить.

Но затем один знакомый профессор посмотрел на фотографии и сказал мне, что это важное произведение искусства - он думает, что это Нкиси Нконди из Конго конца XIX века. Я просто счастлива, что нашел его, иначе его просто смыло бы приливом. Только когда я подняла ее и отнесла домой, я поняла, насколько она уникальна. Это деревянная собака, сидящая прямо с дырой в спине, где хранилось какое-то духовное лекарство. Считалось, что в этих объектах есть духовная сила. В XIX веке многие из этих предметов были захвачены миссионерами в Африке, которые отбирали их у местных жителей как антихристианские. Я считаю правильным вернуть его на родину».