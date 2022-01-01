Искательница сокровищ нашла на Темзе "статуэтку вуду"

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Искательница сокровищ Никола Уайт обнаружила в русле Темзы, недалеко от Гринвича, необычную статуэтку. По мнению экспертов, она была сделана в Конго в начале XIX века и была оберегом, охранявшим людей от вмешательства сверхъестественных сил. Подобные статуэтки встречаются нечасто и могут стоит десятки тысяч.
Охотница за сокровищами, нашедшая на берегу Темзы редкую магическую фигуру из Африки XIX века, была ошеломлена, обнаружив, что она может стоить многие тысячи фунтов. Эксперты считают, что странная, но хорошо сохранившаяся 30-сантиметровая деревянная фигура собаки с металлическими гвоздями, торчащими из туловища, была сделана в Конго в начале XIX века. Туземцы использовали ее в качестве посредника между духовным миром и миром мертвых, давая возможность сверхъестественным силам вмешиваться в человеческие дела.
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Фигуру нашла Никола Уайт, профессиональная охотница за сокровищами, или, как говорят в народе, «мусорщица» - одна из тех, кто ищет ценные вещи и старинные артефакты по берегам и дну реки. Она нашла фигурку в Гринвиче, на юго-востоке Лондона. Как именно она туда попала, остается загадкой. По одной из версий, она была конфискована христианскими миссионерами в Африке как доказательство колдовства и привезена ими в Великобританию. По другой версии, она была приобретена суеверным моряком, который бросил ее в воду, когда она не оправдала его надежд на удачу.
Фигура пролежала в грязи на берегу Темзы более 100 лет. В настоящее время Уайт работает с экспертами, чтобы подтвердить происхождение объекта. Возможно, впоследствии он будет возвращен в Демократическую Республику Конго как часть национального культурного достояния.
Мать двоих детей, которая изготавливает арт-объекты из предметов, которые она находит на берегу, рассказала: «Был отлив, и фигурка лежала на полпути к берегу с другими кусками дерева, пластика и мусора. Сначала я боялась взять ее, так как он выглядела как кукла вуду, и я не хотела его беспокоить.
Но затем один знакомый профессор посмотрел на фотографии и сказал мне, что это важное произведение искусства - он думает, что это Нкиси Нконди из Конго конца XIX века. Я просто счастлива, что нашел его, иначе его просто смыло бы приливом. Только когда я подняла ее и отнесла домой, я поняла, насколько она уникальна. Это деревянная собака, сидящая прямо с дырой в спине, где хранилось какое-то духовное лекарство. Считалось, что в этих объектах есть духовная сила. В XIX веке многие из этих предметов были захвачены миссионерами в Африке, которые отбирали их у местных жителей как антихристианские. Я считаю правильным вернуть его на родину».
Мать двоих детей, которая изготавливает арт-объекты из предметов, которые она находит на берегу, рассказала: «Был отлив, и фигурка лежала на полпути к берегу с другими кусками дерева, пластика и мусора. Сначала я боялась взять ее, так как он выглядела как кукла вуду, и я не хотела его беспокоить.
Но затем один знакомый профессор посмотрел на фотографии и сказал мне, что это важное произведение искусства - он думает, что это Нкиси Нконди из Конго конца XIX века. Я просто счастлива, что нашел его, иначе его просто смыло бы приливом. Только когда я подняла ее и отнесла домой, я поняла, насколько она уникальна. Это деревянная собака, сидящая прямо с дырой в спине, где хранилось какое-то духовное лекарство. Считалось, что в этих объектах есть духовная сила. В XIX веке многие из этих предметов были захвачены миссионерами в Африке, которые отбирали их у местных жителей как антихристианские. Я считаю правильным вернуть его на родину».
Нкиси Нконди, что означает "дух", был объектом, который, как считалось, содержал сверхъестественные силы из мира мертвых, призванные вмешиваться в человеческие дела. Он мог лечить болезни, обеспечивать защиту от зла и наказывать людей, нарушивших социальные правила. Такие объекты часто конфисковывались и уничтожались европейскими миссионерами, поэтому сегодня они чрезвычайно редки.
Однако некоторые хранились как произведения искусства и попали в дома западных коллекционеров.
Уилл Хоббс, специалист по африканскому искусству из аукционного дома Woolley and Wallis в Солсбери сказал, что подобные предметы в хорошем состоянии раньше продавались за сотни тысяч фунтов.
«Эти фигуры могут быть гуманоидами, рассказывает он, - их животная форма называется Нкиси Нконди Косо. Они рассматривались как посредники между мирами живых и мертвых, часто решающие проблемы.
Гвозди в нее забивали каждый раз, когда возникала проблема, в надежде, что фигура поможет духам вмешаться. Вполне вероятно, что эта фигура была привезена из Африки моряком. Учитывая суеверный характер моряков, возможно, он приписал ей какую-то серию неудач и поэтому бросил ее в реку, чтобы образно утопить ее».
Тео Вайс, помощник куратора Центра визуальных искусств Сейнсбери и эксперт по постколониальному искусству, добавил: «Эти объекты имели сильную социальную и экономическую функцию. Их сила может быть как положительной, так и отрицательной - причинять вред, подобно вуду, или предлагать защиту».
Однако некоторые хранились как произведения искусства и попали в дома западных коллекционеров.
Уилл Хоббс, специалист по африканскому искусству из аукционного дома Woolley and Wallis в Солсбери сказал, что подобные предметы в хорошем состоянии раньше продавались за сотни тысяч фунтов.
«Эти фигуры могут быть гуманоидами, рассказывает он, - их животная форма называется Нкиси Нконди Косо. Они рассматривались как посредники между мирами живых и мертвых, часто решающие проблемы.
Гвозди в нее забивали каждый раз, когда возникала проблема, в надежде, что фигура поможет духам вмешаться. Вполне вероятно, что эта фигура была привезена из Африки моряком. Учитывая суеверный характер моряков, возможно, он приписал ей какую-то серию неудач и поэтому бросил ее в реку, чтобы образно утопить ее».
Тео Вайс, помощник куратора Центра визуальных искусств Сейнсбери и эксперт по постколониальному искусству, добавил: «Эти объекты имели сильную социальную и экономическую функцию. Их сила может быть как положительной, так и отрицательной - причинять вред, подобно вуду, или предлагать защиту».
«Такие фигурки делались под руководством духовного целителя или прорицателя, известного как нганга, который выступал в качестве судьи или рефери в обществе, - говорит Хоббс. - Эти обереги были намеренно угрожающими и страшными. Самое необычное в этой фигурке - форма собаки. Чаще всего фигуры собак - двуглавые с четырьмя глазами, что отражает их способность видеть мир духов и наш собственный. Теперь фигурка либо может быть передана непосредственно Национальному музею в столице Демократической Республики Конго, Киншасе, либо она может быть передана в музей, который затем сам осуществит этот процесс. Республика Конго не была британской колонией - она принадлежала Бельгии, так что это могло стать предметом разговора между европейскими странами о реституции».
Фигура, найденная в Темзе, входит в число десятков экзотических сокровищ, которые украшают дом Николы Уайт в Гринвиче. 48-летняя женщина отказалась от карьеры в сфере финансов, чтобы заняться поисками ценностей. Историю своих находок она документирует на своем канале в Youtube. Ее находки варьируются от канонических шаров XVIII века до старых курительных трубок и 200-летнего сосуда, принадлежащего Гриффиту Тодду, чей сын Чарльз построил первую телеграфную линию в Австралии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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