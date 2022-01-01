Общественные туалеты в Петербурге станут бесплатными с 1 января

В многочисленных сводках на тему "что ожидает россиян с 1 января", незаслуженно обошли новость из Санкт-Петербурга. Чтобы облегчить порой трудное положение жителей и гостей с первого дня нового городской бюджет возьмет оплату деликатных дел на себя.
В данный момент в Северной столице функционирует 651 кабинка. Стоимость посещения туалета в городе составляет 30 рублей, - пишет "Фонтанка.ру".
Собранная плата в том числе идет на содержание "туалетной"инфраструктуры, хотя основные расходы все равно ложатся на бюджет. Теперь же размер бюджетной субсидии будет увеличен.
В бесплатный режим туалеты перейдут 1 января 2022 года. В остальном ничего не изменится - там, как и прежде будет находиться дежурный Водоканала для оказания помощи маломобильным группам населения. Он же будет следить за тем, чтобы государственному имуществу не наносили вред вандалы, чтобы его не похитили и чтобы в туалеты не вселились на ПМЖ «асоциальные личности» и «лица без определенного места жительства».
Это прорыв, товарищи!
Авторский пост
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