Общественные туалеты в Петербурге станут бесплатными с 1 января

В данный момент в Северной столице функционирует 651 кабинка. Стоимость посещения туалета в городе составляет 30 рублей, - пишет "Фонтанка.ру".

Собранная плата в том числе идет на содержание "туалетной"инфраструктуры, хотя основные расходы все равно ложатся на бюджет. Теперь же размер бюджетной субсидии будет увеличен.

В бесплатный режим туалеты перейдут 1 января 2022 года. В остальном ничего не изменится - там, как и прежде будет находиться дежурный Водоканала для оказания помощи маломобильным группам населения. Он же будет следить за тем, чтобы государственному имуществу не наносили вред вандалы, чтобы его не похитили и чтобы в туалеты не вселились на ПМЖ «асоциальные личности» и «лица без определенного места жительства».

Это прорыв, товарищи!