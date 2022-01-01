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Общественные туалеты в Петербурге станут бесплатными с 1 января

Общественные туалеты в Петербурге станут бесплатными с 1 января (1 фото)

Автор:
01 января 2022 16:48
Сообщество : Жить в России
Метки: бесплатно   бюджет   санкт-петербург   туалеты   
244
1

В многочисленных сводках на тему "что ожидает россиян с 1 января", незаслуженно обошли новость из Санкт-Петербурга. Чтобы облегчить порой трудное положение жителей и гостей с первого дня нового городской бюджет возьмет оплату деликатных дел на себя.

В данный момент в Северной столице функционирует 651 кабинка. Стоимость посещения туалета в городе составляет 30 рублей, - пишет "Фонтанка.ру".

Собранная плата в том числе идет на содержание "туалетной"инфраструктуры, хотя основные расходы все равно ложатся на бюджет. Теперь же размер бюджетной субсидии будет увеличен.

В бесплатный режим туалеты перейдут 1 января 2022 года. В остальном ничего не изменится - там, как и прежде будет находиться дежурный Водоканала для оказания помощи маломобильным группам населения. Он же будет следить за тем, чтобы государственному имуществу не наносили вред вандалы, чтобы его не похитили и чтобы в туалеты не вселились на ПМЖ «асоциальные личности» и «лица без определенного места жительства».

Это прорыв, товарищи!

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Метки: бесплатно   бюджет   санкт-петербург   туалеты   
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6  комментариев
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5k
kleyman 55 минут назад
А я и не знал, что за то чтобы поссать в питерской подворотне или парадной надо было платить. Реально, прорыв!
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724
zeros68 8 минут назад
Засрутс..
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19k
С.В. 45 минут назад
а чурки которые их крышуют знают об этом?
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51k
Daniel Rumiantsev 49 минут назад
давно пора
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