FISHKINET
Сообщество Юмор 13688 постов • 2784 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Доза позитива и юмора в прикольных картинках

Доза позитива и юмора в прикольных картинках (27 фото)

Автор:
01 января 2022 16:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   смешно   
1326
27
Свернуть все комментарии под фото

Всем хорошего настроения в первый день 2022 года!

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   картинки   смешно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
San_Fajanse 2 часа назад
Комментарий к фото
эпический бред
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Мойша 11 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 23 минуты назад
Комментарий к фото
Ну а где: " я бы тоже вдул".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Majul Час назад
Комментарий к фото
ЗП 25 000 рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Умница-красавица Час назад
Комментарий к фото
Как будто остальные работники там буду жрать за деньги..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
vvv 2 часа назад
Комментарий к фото
Шведоеврейка она.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
EricDimon 2 часа назад
Комментарий к фото
Нет. Он бог, поэтому что с ним русская.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
EricDimon 2 часа назад
Комментарий к фото
Ты просто гуляешь по Светам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
EricDimon 2 часа назад
Комментарий к фото
Выжили двое черный и белый(-ая).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Михалыч 2 часа назад
Каникулы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мистер Фикс 2 часа назад
Комментарий к фото
База клиентов значит продажник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Михалыч 3 часа назад
Комментарий к фото
Есть альтернативная версия - "Ты малолетний дебил!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Cornho 3 часа назад
Комментарий к фото
Неплохо бы пояснительную бригаду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Cornho 3 часа назад
Комментарий к фото
ПостаПокалиптический. В слове "апокалипсис" одна "п" в первом случае.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 3 часа назад
Комментарий к фото
...Маничка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов 20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни 20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни 30 картинок для поднятия настроения 30 картинок для поднятия настроения К этому их жизнь не готовила: неожиданные ситуации, в которых сложно не растеряться К этому их жизнь не готовила: неожиданные ситуации, в которых сложно не растеряться "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара
Капитошка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5756



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
8
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Как советская подводная лодка Б-307 оказалась в поволжских степях за тысячи километров от моря?
4
60
Как советская подводная лодка Б-307 оказалась в поволжских степях за тысячи километров...
Набирающие популярность в сообществах
В убийстве Джона Кеннеди виновата ЭВМ?
0
16
В убийстве Джона Кеннеди виновата ЭВМ?
История новогодней звезды
0
38
История новогодней звезды
Страшный сон школьника
Страшный сон школьника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будет кого обнять
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#добрые видео#картинки#прикол#красота#приколы#комментарии#поздравление
#Юмор#подборка#люди#история#СССР#в мире#девушки#прикольные#милота#позитив
#интересно#новый год#смешные#животные#Ynews#фильм#забавно#природа#настроение#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться