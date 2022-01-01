Доза позитива и юмора в прикольных картинках

Всем хорошего настроения в первый день 2022 года!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Авторский пост
- Их не сеют, не жнут - они сами родятся: люди, которые удивили нас альтернативным мышлением
- "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара
- К этому их жизнь не готовила: неожиданные ситуации, в которых сложно не растеряться
- 20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни
- 30 картинок для поднятия настроения
Понравилось19