Такой ковбойский образ на Диком Западе, продюсеры и режиссеры Голливуда активно создавали практически всю первую половину XX века, притом, что чаще он не имел ничего общего с реальностью! Но зачем нужно было это делать?
Почему ковбоев из простых пастухов превратили в героев боевиков?
Если вы знакомы с приключенческим кинематографическим жанром вестернов, то наверняка в своей голове моментально представляете образ Клинта Иствуда верхом на лошади и с револьвером в руке.
Образ сурового ковбоя, находящего порядок в хаосе, — один из самых стойких мифов американской истории. Обычно ковбои изображаются в кино, как суровые мужчины, у них стальные глаза, они сильны, но чувствительны, как Джон Уэйн или Гэри Купер. Большую часть времени они проводят в местных барах, потягивая очередной шот виcки, а в свободное время спасают ранчо молодых вдов от команчей или участвуют в пepecтрелках с бандитами.
Кто такие ковбои?
Обычно в Голливудских фильмах никто из ковбоев никогда даже не подходит к коровам или крупному рогатому скоту. Конечно же в реальности всё было с точностью до наоборот, поскольку ковбои были пастухами и большую часть своего времени проводили на ранчо работая с крупным рогатым скотом.
Во время своего расцвета, ковбои были сельскохозяйственными рабочими-мигрантами, которым мало платили и не особо уважали, а все свое свободное время они тратили в местных пaбах и сливали всю маленькую зарплату на снаряжение, одежду, выпивкy, игры пoкep и жeнщин. Большая часть ковбоев того времени были молодыми людьми в возрасте от 20 до 30 лет, которые с юношества росли на фермах и ранчо.
В эпоху массового перегона скота, с 1865 по 1895 год, жизнь ковбоя была довольно сложной, опасной и трудной. Обычный ковбой работал по 12–14 часов в день на ранчо всего за 30 долларов в месяц, будучи разнорабочим. В его обязанности входило строительство и ремонт заборов, подковывание и объезжание лошадей, чистка загонов, выпас, а в редких случаях и перегон крупного рогатого скота на большие расстояния (в компании нескольких других ковбоев), за что ему могли заплатить до 100 долларов. Но перегон скота был редкой выгодной работой. Ковбой также был известен тем, что во время перегона скота в течение нескольких недель спал без палаток в любую погоду на дикой природе, ел еду из бобовых и жареного бекона.
Главный миф о вооруженных ковбоях
Один из самых больших мифов голливудского Дикого Запада заключается в том, что в фильмах практически все ковбои на экране владеют оружием и постоянно его используют.
В реальности лишь малая часть ковбоев действительно имела при себе оружие, да и использовала она его в очень редких случаях. Чаще во время охоты, реже, чтобы просто отбиться от возможных атак со стороны индейцев во время перегона рогатого скота на дальние расстояния или от нападений бандитов / рейдеров.
Обычный среднестатистический ковбой за свою жизнь мог ни разу даже не увидеть перестрелки, а не то, чтобы поучаствовать в ней.
Тогда почему в кино ковбоев обычно изображают не как пастухов, а как героев боевиков и ганфайтеров (профессиональных стрелков), постоянно участвующих в перестрелках?
Симбиоз кино и вестернов на самом деле начался не в Голливуде, а в Нью-Джерси и Нью-Йорке, где в 1903 году был снят фильм Эдвина С. Портера «Великое ограбление поезда». Этот 10-минутный фильм с несколькими немыми сценами и кульминационная перестрелка установили стандарт как для вестернов, так и для повествования в жанре кино, а также изменили роль личности ковбоев в кинематографии Америки. Такой короткий фильм произвёл огромный фурор и продюсеры очень быстро поняли, что нужно американскому зрителю. Они нашли золотую жилу и образ ковбоя начал эволюционировать.
Желание снимать вестерны на Западных локациях Америки и на открытом воздухе стали ключевыми причинами миграции киноиндустрии из Нью-Йорка в Голливуд после 1910 года (на это повлиял и тот факт, что большинство фильмов снималось чаще на открытом воздухе из-за старых кинопленок и камер). Снимать фильмы о ковбоях стало выгодно и (относительно) дешево.
Американцы в начале XX века после череды удачных фильмов в жанре "вестерн", были невероятно очарованы личностью ковбоев живущих на Диком Западе.
Для большинства американцев, Дикий Запад был чем-то неизведанным и опасным. Ковбои в их представлении были настоящими мужчинами, которые жили в этих диких землях, справлялись со всеми невзгодами, а также противостояли индейцам и беззаконию. Ковбоями восхищались как дети, так и мужчины, но в большей степени жeнщины (живущие в крупных городах).
Голливудский ковбой объединил в себе два образа: пастуха и ганфайтера.
Ганфайтер отличался от простого стрелка тем, что был профессиональным стрелком, обязательно поучаствовавшим хотя бы в нескольких перестрелках, он также нередко был охотником за гoлoвaми, а иногда и становился шерифом, вроде Дикого Билла Хикока. Эти люди не имели ничего общего с обычными ковбоями, но продюсеры Голливуда предпочли объединить в кино образы ганфайтера и пастуха, чтобы создавать зрелищные вестерны с огромным количеством перестрелок. Поэтому актеры, игравшие культовые роли ковбоев, в те времена моментально превращались в звёзд первой величины.
Фильмы о ковбоях осуществляли мечты каждого американского мужчины. Ковбой был смелым и мужественным, а также воплощал в жизнь типичный американский мужской идеал: он уничтожал злодеев, побеждал всех своих врагов, обладал неутомимой силой, скоростью реакции, меткостью, физическими способностями и всегда находил свою любовь обязательно с красивой женщиной попавшей в беду.
Поверхностность и простота образа ковбоя стала секретом его привлекательности и популярности.
Американцы идеализировали западного героя, потому что он делал всё то, о чем мечтала большая часть мужчин среднего класса из крупных городов, но в реальности не имела никаких шансов добиться этого. У ковбоев всегда хватало мужества противостоять своим коррумпированным богатым начальникам или чиновникам и добиваться справедливости или перемен. А ведь это то, о чем мечтали многие простые мужчины, но увидеть и примерить на себя этот образ могли лишь в кино.
В конце 19 века ковбои всюду изображались как бедные и неприятные персонажи, но затем кинематографисты начали изображать их как мужественных, самостоятельных героев.
А туда, куда ведет Голливуд, обязательно последует Мэдисон-авеню.
В первой половине XX века никому в Голливуде не было выгодно изображать ковбоя - простым фермером и пастухом. Такой образ попросту не продавался, в отличие от образа мужского героя и борца с нeгoдяями.
Именно поэтому вся Америка того времени была завалена огромным количеством рекламных объявлений с участием продавцов-ковбоев.
Маркетологи использовали ковбоев для увеличения продаж cигapeт, обуви, шляп, сапог, джинсов, пивa и виcки. А богатые на вид ковбои владельцы ранчо появлялись в рекламе таких дизайнеров одежды, как Ralph Lauren, Levi's, Wrangler, Lee, и рекламе многих других брендов. Речь шла о миллиардных доходах с такой рекламы. Кстати, aлкoгoль и тaбaчныe изделия серьёзно вредят вашему здоровью, не поддавайтесь этой рекламе в кино.
По иронии судьбы, ковбой стал символом неторопливого образа жизни, символом американского мужчины, который не боится испачкать руки, защитить свою собственность и пойти против всех ради достижения справедливости. Ну и самое главное - ковбой стал тем, кто был способен продать простым зевакам и вдохновленным мужчинам наибольшее количество товаров "для настоящих мужчин".
И именно тогда у голливудского ковбоя в представлении многих жителей Америки и всего мира и пропал его самый главный инструмент заработка на жизнь - его работа на ранчо с крупным рогатым скотом. А зачем Голливуду показывать ковбоя без револьвера, которым он побеждает злодеев и выкypивaeт очередную пачку Marlboro? Зачем показывать человека, который работает целыми днями на ранчо за нищенскую зарплату ничего не может продать своим образом, в том числе и сам фильм?
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