Из простых пастухов в героев боевиков

Для большинства американцев, Дикий Запад был чем-то неизведанным и опасным. Ковбои в их представлении были настоящими мужчинами, которые жили в этих диких землях, справлялись со всеми невзгодами, а также противостояли индейцам и беззаконию. Ковбоями восхищались как дети, так и мужчины, но в большей степени жeнщины (живущие в крупных городах).

Голливудский ковбой объединил в себе два образа: пастуха и ганфайтера.

Ганфайтер отличался от простого стрелка тем, что был профессиональным стрелком, обязательно поучаствовавшим хотя бы в нескольких перестрелках, он также нередко был охотником за гoлoвaми, а иногда и становился шерифом, вроде Дикого Билла Хикока. Эти люди не имели ничего общего с обычными ковбоями, но продюсеры Голливуда предпочли объединить в кино образы ганфайтера и пастуха, чтобы создавать зрелищные вестерны с огромным количеством перестрелок. Поэтому актеры, игравшие культовые роли ковбоев, в те времена моментально превращались в звёзд первой величины.

Фильмы о ковбоях осуществляли мечты каждого американского мужчины. Ковбой был смелым и мужественным, а также воплощал в жизнь типичный американский мужской идеал: он уничтожал злодеев, побеждал всех своих врагов, обладал неутомимой силой, скоростью реакции, меткостью, физическими способностями и всегда находил свою любовь обязательно с красивой женщиной попавшей в беду.

Поверхностность и простота образа ковбоя стала секретом его привлекательности и популярности.

Американцы идеализировали западного героя, потому что он делал всё то, о чем мечтала большая часть мужчин среднего класса из крупных городов, но в реальности не имела никаких шансов добиться этого. У ковбоев всегда хватало мужества противостоять своим коррумпированным богатым начальникам или чиновникам и добиваться справедливости или перемен. А ведь это то, о чем мечтали многие простые мужчины, но увидеть и примерить на себя этот образ могли лишь в кино.

В конце 19 века ковбои всюду изображались как бедные и неприятные персонажи, но затем кинематографисты начали изображать их как мужественных, самостоятельных героев.

А туда, куда ведет Голливуд, обязательно последует Мэдисон-авеню.

В первой половине XX века никому в Голливуде не было выгодно изображать ковбоя - простым фермером и пастухом. Такой образ попросту не продавался, в отличие от образа мужского героя и борца с нeгoдяями.