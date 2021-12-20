В Тоскане есть одна интересная традиция по сожжению деревянных пирамид

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Этот ритуал называется "фиакколе" и проводится в городке Аббадия-Сан-Сальваторе каждую рождественскую ночь.
Это своего рода ежегодное шоу, на которые собираются не только жители города, но и туристы.
Традиция подразумевает, что в рождественскую ночь местные жители собираются и поджигают заранее собранные поленницы, высота которых может достигать 7 метров. Основная часть действия происходит в исторической части города.
Традиция подразумевает, что в рождественскую ночь местные жители собираются и поджигают заранее собранные поленницы, высота которых может достигать 7 метров. Основная часть действия происходит в исторической части города.
Около шести часов вечера 24 декабря зажигается первый большой костер. Эту церемонию называют Benezione del Fuoco ("Благословение огня"). Первое пламя считается священным - люди разносят факелы и поджигают остальные приготовленные для этого костра дровяные пирамиды.
У традиции тысячелетняя история, начавшаяся с аббатства, которое было основано в этой местности 8 восьмом веке. Множество паломников из ближайших городов собирались на полуночную мессу. Паломники шли в Рим, а в этом городке была дорога, через которую проходил маршрут из Франции и Северной Италии. Жители ближайших деревень всегда жгли костры, чтобы приезжие не заплутали и могли погреться у огня.
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