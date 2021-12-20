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В Тоскане есть одна интересная традиция по сожжению деревянных пирамид

В Тоскане есть одна интересная традиция по сожжению деревянных пирамид (4 фото)

Автор:
20 декабря 2021 17:26
Сообщество : RealFishki
Метки: в мире   интересное   красота   праздники   рождество   традиции   
407
4
Этот ритуал называется "фиакколе" и проводится в городке Аббадия-Сан-Сальваторе каждую рождественскую ночь.

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Метки: в мире   интересное   красота   праздники   рождество   традиции   
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8k
Ivan 2 часа назад
В Тоскане есть одна интересная традиция по сожжению деревянных пирамидПосмотреть
В Тоскане есть одна интересная традиция по сожжению деревянных пирамид
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450
zenon 44 минуты назад
Разве это огонь? Вот немцы хоть делали не высокие, но широкие до полусотни метров и слоями лежали люди, которые должны были поддерживать пламя. Делали от трёх до пяти этажей почти каждую неделю, то есть, когда поезд приходил. Такую массу людей в трёх печах не согреешь, после душа.
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58
zz 57 минут назад
Традиции у всех разные, не стоит их обсуждать-каждый дрочит как он хочет. А вот первые фотки больше напоминают провинциальный городишко с пятиэтажками-хрущевками в задрипаном районе и с толпой без национальности, но одержимой огнем.
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275
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
хорошая традиция, раньше ещё лучше было, на пирамиде сидела ведьма
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