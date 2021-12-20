В Тоскане есть одна интересная традиция по сожжению деревянных пирамид

У традиции тысячелетняя история, начавшаяся с аббатства, которое было основано в этой местности 8 восьмом веке. Множество паломников из ближайших городов собирались на полуночную мессу. Паломники шли в Рим, а в этом городке была дорога, через которую проходил маршрут из Франции и Северной Италии. Жители ближайших деревень всегда жгли костры, чтобы приезжие не заплутали и могли погреться у огня.