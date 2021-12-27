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25 фотографий, которые заряжают новогодним настроением

25 фотографий, которые заряжают новогодним настроением (26 фото)

Автор:
27 декабря 2021 14:44
Сообщество : Картинка дня
Метки: новогоднее настроение   новогодние пожелания   новый год   подарки   подарок на рождество   праздники   рождество   
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Рождественские и новогодние праздники - особенное время. Мигающие огоньки гирлянд, красиво украшенная елка, Дед Мороз или Санта, которым может почувствовать себя каждый человек. Ведь нет ничего приятнее, чем дарить подарки - особенно тем, кому они очень нужны.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: новогоднее настроение   новогодние пожелания   новый год   подарки   подарок на рождество   праздники   рождество   
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