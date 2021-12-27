25 фотографий, которые заряжают новогодним настроением

...Пес по кличке Пикассо подошел к ней, как будто чувствуя, что ей нужна помощь. Он уткнулся в нее носом и обнял лапами, и стоял так, поддерживая ее. Сегодня она вместе с семьей пришла в приют и забрала Пикассо домой".