25 фотографий, которые заряжают новогодним настроением

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Рождественские и новогодние праздники - особенное время. Мигающие огоньки гирлянд, красиво украшенная елка, Дед Мороз или Санта, которым может почувствовать себя каждый человек. Ведь нет ничего приятнее, чем дарить подарки - особенно тем, кому они очень нужны.
1. "Мой муж ненавидел Рождество. Но в этом году мы расстались, так что теперь у меня впервые за 18 лет есть настоящая рождественская елка. И новая кошка из приюта. У меня все хорошо"
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2. "Собачий приют из Западной Вирджинии устроил рождественский парад своих питомцев. Во время этого парада у одной девушки случилась паническая атака...
...Пес по кличке Пикассо подошел к ней, как будто чувствуя, что ей нужна помощь. Он уткнулся в нее носом и обнял лапами, и стоял так, поддерживая ее. Сегодня она вместе с семьей пришла в приют и забрала Пикассо домой".
4. "Весь день лежал в постели больной. Мой кот Артур принес мне рождественское украшение с елки в подарок"
8. "Мой напарник знает, что последние несколько месяцев я оказался в очень тяжелом финансовом положении. Мы знакомы с ним шесть месяцев. Он сказал, что у него есть для меня небольшой подарок"
9. "Мы с другом заменили Рождество на Брюсдество - каждый год обмениваемся тематическими подарками на тему Брюса Уиллиса. Кажется, победа за мной навсегда (да, это реальная фотография)"
11. "Это подарок от отца. Я плакал"
"Моему сыну - куда бы ни привело тебя жизненное путешествие, я молюсь, чтобы ты всегда был в безопасности. Наслаждайся путешествием и никогда не забывай дорогу домой. Я всегда здесь и всегда готов помочь. С любовью, папа".
13. "Мы в Лондонском музее естествознания решили немного приодеть тираннозавра в честь праздника"
14. "Я рассказал пожилой сотруднице на работе, как люблю сериал "Офис". На следующий день она принесла мне в подарок это. До сих пор поверить не могу"
15. "Мама целый год вязала эти игрушки из мультфильма "Рождество Чарли Брауна" для меня в подарок"
16. "Я бросил пить в июле, а на сэкономленные деньги накупил подарков для семьи к Рождеству, больше чем раньше"
18. "У моей девушки были очень тяжелые предыдущие отношения, с отцом ее ребенка. Когда они расходились, он разбил коллекцию ее фарфоровых кукол, которую она собирала с детства. Я предложил ей начать собирать их заново"
20. "В этом году мой папа приготовил рождественский торт! Он никогда ничего не пек раньше! Я так горжусь им"
21. "Секонд-хенд, в котором я работаю, собрал в подарок бездомным около 100 теплых курток и перчаток и поставил их под елку рядом с церковью"
22. "Для рождественского подарка мужу я восстановила старую игровую приставку Super Nintendo и начала восстанавливать коллекцию, которую он тайно продал, чтобы покрыть счета, когда мы были молодоженами"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: новогоднее настроение новогодние пожелания новый год подарки подарок на рождество праздники рождество
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