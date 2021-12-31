Гусь встречает хозяина

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Гусь очень рад встрече с хозяином.
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Авторский пост
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А они живут до 30 лет.
Вряд ли кто-то лебедя жрать будет.
Есть можно в принципе почти всё.
Скорей всего, данный лебедь попал к хозяевам ещё птенцом, раз так привязался к человеку.
Даже тех же гусей, специально разводимых для мяса - и тех жалко забивать. Помню, как бабушка с дедом держали гусей. Они, хоть птицы с характером, но достаточно умные. Привязываются к конкретному человеку, не отходят от него далеко во время "выгула", сбегаются по зову.
А тут - такая красивая птица, не домашний гусь. Зачем хозяевам его жрать?
"Слово о полку Игореве".
«А с Петрова дня в мясоед к столу подают: лебедей, потрох лебяжий, журавлей, цапель, уток…».
Домострой (ок.1550).
«Наконец стольники вышли за кушаньем и принесли… жареных лебедей, которых в мясные дни они почти всегда подают гостям в качестве первого блюда. Трёх из них поставили перед государем; он проколол их ножом, чтобы узнать, который лучше и предпочтительнее перед остальными, после чего тут же велел их унести. Все вместе сейчас же вышли за дверь. Возле двери в столовую стоял стол для разделки еды; там лебедя разрезали, положив на каждое блюдо то по четыре крыла, то по четыре ножки».
“Записки о Московии” Сигизмунд Герберштейн,XVI век.
Но мы же сейчас говорим не о XVI веке, верно?
В наше время лебедей есть не принято, факт.