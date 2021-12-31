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Гусь встречает хозяина

Гусь встречает хозяина (1 видео)

Автор:
31 декабря 2021 14:01
Сообщество : Животные
Метки: Радость   встреча   гусь   хозяин   
484
1

Гусь очень рад встрече с хозяином.

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Метки: Радость   встреча   гусь   хозяин   
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13  комментариев
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3k
ых 6 часов назад
Это лебедь.
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Garpia121 4 часа назад
Сами вы гуси, это лебедь.
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Barachek_Obachek 5 часов назад
Гуся уже съели два года назад, а видео всё постят
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11k
Majul 6 часов назад
Милота какая )
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Dmitry_61rus 6 часов назад
И как такого потом резать? Хотя по размерам, у хозяина тоже рука не поднялась.
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