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15 человек, которые без ума от своих питомцев, и это взаимно

15 человек, которые без ума от своих питомцев, и это взаимно (16 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 23:30
Сообщество : Животные
Метки: Без ума   Взаимно   Животное   Заботливые   жизнь   хозяин   человек   
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Завести домашнее животное - дело несложное, но заботиться о нем так, как оно того заслуживает, требует серьезных усилий. Однако некоторые люди вкладывают в питомцев часть своей души, и не могут себе представить без них жизни. В этом посте вы увидите самых заботливых хозяев.

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Метки: Без ума   Взаимно   Животное   Заботливые   жизнь   хозяин   человек   
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Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Животные безусловно лучше мерзких людишек, но вот такая зоофилия это перебор.
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