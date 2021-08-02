15 человек, которые без ума от своих питомцев, и это взаимно

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Завести домашнее животное - дело несложное, но заботиться о нем так, как оно того заслуживает, требует серьезных усилий. Однако некоторые люди вкладывают в питомцев часть своей души, и не могут себе представить без них жизни. В этом посте вы увидите самых заботливых хозяев.
Опасный хищник
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Он обожает спать в стиральной машине, поэтому приходится смириться с повышенным количеством шерсти
У Боба развилась аутоиммунная болезнь, которая требует, чтобы он ел прямо. Мы построили ему это кресло, чтобы помочь. Вот так он теперь ждет своей еды
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