15 человек, которые без ума от своих питомцев, и это взаимно

Завести домашнее животное - дело несложное, но заботиться о нем так, как оно того заслуживает, требует серьезных усилий. Однако некоторые люди вкладывают в питомцев часть своей души, и не могут себе представить без них жизни. В этом посте вы увидите самых заботливых хозяев.