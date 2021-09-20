Храбрая кошка прогнала койота со своей территории

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В США очевидец запечатлел койота, подбирающегося вдоль забора к кошке. В какой-то момент он "перешел черту" и спровоцировал животное.
В коротком ролике можно наблюдать пробирающегося вдоль забора серого койота, а также чёрно-белую кошку, застывшую за углом.
На кадрах койот продолжает подбираться ближе к кошке, пока не оказывается совсем рядом, вот тогда-то кошка и включает свой режим «ярость».
На кадрах койот продолжает подбираться ближе к кошке, пока не оказывается совсем рядом, вот тогда-то кошка и включает свой режим «ярость».
Поняв, что действительно тягаться с агрессивной кошкой — не самая хорошая затея, койот быстро пытается убраться прочь, тогда как кошка старается проконтролировать этот позорный отход.
Что же, после просмотра видеоряда сразу напрашивается вывод, что кошки на самом деле обладают скрытой силой, которая не только может помогать им легко и просто разбираться с собаками, но и вынашивать планы по захвату власти на всей Земле, а, может, и во всей Вселенной.
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