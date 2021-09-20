Храбрая кошка прогнала койота со своей территории

Что же, после просмотра видеоряда сразу напрашивается вывод, что кошки на самом деле обладают скрытой силой, которая не только может помогать им легко и просто разбираться с собаками, но и вынашивать планы по захвату власти на всей Земле, а, может, и во всей Вселенной.

2021-09-20T08:28:57+03:00