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Сообщество Без кота и жизнь не та 970 постов • 392 подписчика подписаться
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Храбрая кошка прогнала койота со своей территории

Храбрая кошка прогнала койота со своей территории (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 08:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   встреча   животные   койот   кот   сша   
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В США очевидец запечатлел койота, подбирающегося вдоль забора к кошке. В какой-то момент он "перешел черту" и спровоцировал животное.

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Метки: видео   встреча   животные   койот   кот   сша   
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Mowgley Час назад
Котейки они такие
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Alonso

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