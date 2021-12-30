Второклассник спас целое собачье семейство

Помочь вызвались 30 семей, дети единогласно выразили желание сделать доброе дело и помочь щенятам и их маме. На призыв "нужен худой ребёнок, который поможет достать пятидневных щенков" откликнулись многие, но подошёл только один мальчик. Ученик второго класса Андрей получил подробный инструктаж и полез в трубу с коробкой, куда сложил всех щенят, а потом его за ноги вытянули взрослые. Когда коробку с живыми комочками достали, люди не удержали возгласа радости и умиления. Запыхавшийся Андрей подтвердил, что вытащил всех новорождённых из трубы, в которой они бы очень быстро околели от холода.