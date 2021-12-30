Второклассник спас целое собачье семейство

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В Свердловской области волонтёры обнаружили собаку, которая ощенилась в ледяной 10-метровой трубе. Взрослым никак не удавалось извлечь малышей из трубы, тогда они попросили помощи у семей с детьми.
Помочь вызвались 30 семей, дети единогласно выразили желание сделать доброе дело и помочь щенятам и их маме. На призыв "нужен худой ребёнок, который поможет достать пятидневных щенков" откликнулись многие, но подошёл только один мальчик. Ученик второго класса Андрей получил подробный инструктаж и полез в трубу с коробкой, куда сложил всех щенят, а потом его за ноги вытянули взрослые. Когда коробку с живыми комочками достали, люди не удержали возгласа радости и умиления. Запыхавшийся Андрей подтвердил, что вытащил всех новорождённых из трубы, в которой они бы очень быстро околели от холода.
Теперь спасённая мамаша и её малыши находятся в приюте, где им оказывают помощь, а после будут искать постоянных хозяев. "Это геройский поступок! Мы, взрослые, не смогли бы спасти щенков" - отметила директор фонда "Подари свою доброту" Ольга Новосёлова. Маленький герой получил подарок и грамоту за смелость и отзывчивость. А какой самый добрый поступок вы совершали?
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Метки: бездомные собаки водосточная труба второклассник доброе дело мальчик спасибо щенят свердловская область
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