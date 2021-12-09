Футболисты "Зенита" вышли на поле с собаками из приюта

Футболисты "Зенита" провели благотворительную акцию в поддержку домашних животных совместно с Российским кинологическим фондом. Игроки вышли на "Газпром-арену" с собаками на руках, в надежде, что это поможет бездомным собакам обрести хозяев.



Клуб написал на своем веб-сайте, что цель проекта - привлечь внимание общественности к ответственности и заботе, которые требуются при заведении домашних животных, и помочь собрать средства для местных приютов для собак. И мы думаем, что это был большой успех!