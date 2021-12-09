Футболисты "Зенита" вышли на поле с собаками из приюта

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30 ноября во многих странах отметили Всемирный день домашних животных. Это отличный повод показать нашим питомцам, что мы их любим и заботимся о них. Именно так поступили игроки футбольного клуба "Зенит Санкт-Петербург".
Футболисты "Зенита" провели благотворительную акцию в поддержку домашних животных совместно с Российским кинологическим фондом. Игроки вышли на "Газпром-арену" с собаками на руках, в надежде, что это поможет бездомным собакам обрести хозяев.
Клуб написал на своем веб-сайте, что цель проекта - привлечь внимание общественности к ответственности и заботе, которые требуются при заведении домашних животных, и помочь собрать средства для местных приютов для собак. И мы думаем, что это был большой успех!
Клуб написал на своем веб-сайте, что цель проекта - привлечь внимание общественности к ответственности и заботе, которые требуются при заведении домашних животных, и помочь собрать средства для местных приютов для собак. И мы думаем, что это был большой успех!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews акция поддержки бездомные собаки возьми собаку из приюта возьмите в приюте домашние животные зенит-СПБ
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