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Футболисты "Зенита" вышли на поле с собаками из приюта

Футболисты "Зенита" вышли на поле с собаками из приюта (16 фото)

Автор:
09 декабря 2021 12:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   акция поддержки   бездомные собаки   возьми собаку из приюта   возьмите в приюте   домашние животные   зенит-СПБ   
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30 ноября во многих странах отметили Всемирный день домашних животных. Это отличный повод показать нашим питомцам, что мы их любим и заботимся о них. Именно так поступили игроки футбольного клуба "Зенит Санкт-Петербург".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   акция поддержки   бездомные собаки   возьми собаку из приюта   возьмите в приюте   домашние животные   зенит-СПБ   
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6  комментариев
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29k
Игорь Час назад
Это конечно ещё не дно типа BLM, но по сути где-то рядом.
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8k
Позитив 18 секунд назад
за зверушек респект
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−3
Мурчелло 42 минуты назад
Лучше бы протезы поменяли.
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1k
Glassy 44 минуты назад
А они их всех себе оставили или подержали и вернули (бросили)?
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66k
Viktor Час назад
И трёх дней не прошло!

https://old.fishki.net/4021271-komanda-zenit-vyshla-na-match-s-wenochkami.htmlhttps://old.fishki.net/4021271-komanda-zenit-vyshla-na-match-s-wenochkami.html
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393
Максим Максимов Час назад
БАЯН!!! Уже была такая "новость" на фишках.
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