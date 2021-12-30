Бывшая узница Освенцима получила 2500 открыток от подписчиков в ТикТоке

Лили родилась в декабре 1923 года в Боньхаде, городе на юго-западе Венгрии, в котором в то время проживало почти 7000 евреев. Она оказалась на одном из последних поездов, на которых венгерских евреев отправляли в Освенцим в 1944 году, и провела в концлагере несколько месяцев, прежде чем ее перевезли в Альтенбург. Лили рассказала свою историю в душераздирающей книге под названием «Обещание Лили: как я выжила в Освенциме и нашла силы жить».