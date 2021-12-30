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Бывшая узница Освенцима получила 2500 открыток от подписчиков в ТикТоке

Бывшая узница Освенцима получила 2500 открыток от подписчиков в ТикТоке (5 фото)

Автор:
30 декабря 2021 20:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   доброта   добрые новости   новости   позитив   
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98-летняя Лили Эберт получила тысячи открыток и поздравлений после того, как ее правнук призвал пользователей TikTok помочь ему поздравить бабушку.

Лили, у которой десять внуков и 34 правнука, отпраздновала свой день рождения в среду, 29 декабря. «Я не думала, что переживу Освенцим, — призналась Лили. — А теперь, в 98 лет, я праздную в кругу семьи — нацисты не победили!».

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У Лили есть собственный аккаунт в TikTok, который ей помогает вести ее 18-летний правнук Дов Форман. Именно он и попросил 1,5 миллиона подписчиков помочь ему «подготовить сюрприз для моей замечательной прабабушки на ее 98-й день рождения». После этого открытки начали приходить со всего мира.

«Моя прабабушка не просто пережила Освенцим и Холокост; она построила большую и любящую семью с тремя детьми, 10 внуками и 34 правнуками, которые все очень ее любят», — сказал Дов изданию MailOnline. «98-летие Лили, которое сейчас отмечают вместе с миллионами людей в сети, — это еще одно подтверждение от жизни: нацисты, а также предрассудки и ненависть, которые они отстаивали, не победили».

Лили родилась в декабре 1923 года в Боньхаде, городе на юго-западе Венгрии, в котором в то время проживало почти 7000 евреев. Она оказалась на одном из последних поездов, на которых венгерских евреев отправляли в Освенцим в 1944 году, и провела в концлагере несколько месяцев, прежде чем ее перевезли в Альтенбург. Лили рассказала свою историю в душераздирающей книге под названием «Обещание Лили: как я выжила в Освенциме и нашла силы жить».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   доброта   добрые новости   новости   позитив   
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2  комментария
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63k
красный диплом. 2 часа назад
я видел у старых людей выколотые номера на руках. В душе закипает злость.
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16k
albedo 2 часа назад
Моя прабабушка не просто пережила Освенцим и Холокост;
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Хренасе себе как эти события "подорвали" ее хдоровье.
Всего 98 лет исполнилось. (сарказм)
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