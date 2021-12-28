Деды Морозы с автоматами замечены в Кемерово

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Вооруженные Деды Морозы и ученики кадетских классов кемеровских школ провели зимние учения с элементами маскарада.
Редко увидишь в канун Нового года Деда Мороза с автоматом в руках. Но не волнуйтесь! Оружие в руках светлых сил!
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Сотрудники Росгвардии Кемерово в рамках акции "Дед Мороз специального назначения" провели военную игру для воспитанников кадетских классов города.
Зимняя игра "Штурмовая полоса" позволила ребятам показать свою ловкость и смелость под руководством старших наставников.
Условия игры были максимально приближены к боевым, форма одежды - настоящая военная с элементами карнавальных костюмов.
Кадеты демонстрировали навыки в стрельбе и в силовых упражнениях, а наставники - Деды Морозы помогли им провести настоящую антитеррористическую операцию.
По легенде, зайцы-террористы похитили волшебные шары с новогодней елки. Задачей Дедов Морозов и их помощников-кадетов было настигнуть террористов и изъять похищенное.
В результате проведенного рейда ушастые террористы были пойманы, а шары вернулись на новогоднюю елку.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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