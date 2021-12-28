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Деды Морозы с автоматами замечены в Кемерово

Деды Морозы с автоматами замечены в Кемерово (11 фото)

Автор:
28 декабря 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   военная игра   дед мороз   кемерово   новогодний штурм   новости   новый год   штурмовая полоса   
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Вооруженные Деды Морозы и ученики кадетских классов кемеровских школ провели зимние учения с элементами маскарада.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   военная игра   дед мороз   кемерово   новогодний штурм   новости   новый год   штурмовая полоса   
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69
ЖаЖдА ТиТеК Час назад
Совсем эбнулись
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3k
ых Полчаса назад
Это пипец, а когда уже все герои детских мультфильмов начнут с оружием бегать?
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