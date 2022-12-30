Почему наш Дед Мороз мчится на тройке, а их Санта использует оленью упряжку?

Что касается нашего Деда Мороза, то он товарищ разносторонний. Его тройка, вероятно, является отсылкой к традиционному средству передвижения наших предков. Но, надо сказать, Дедушка очень широких взглядов в вопросе выбора транспортного средства. Так, художники изображали его и едущим на оленьей упряжке тоже, и летящим на воздушном шаре, и мчащим на грузовике.