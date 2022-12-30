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Почему наш Дед Мороз мчится на тройке, а их Санта использует оленью упряжку?

Почему наш Дед Мороз мчится на тройке, а их Санта использует оленью упряжку?

Автор:
30 декабря 2022 12:17
Сообщество : Факты
Метки: Санта-Клаус   дед мороз   лошадь   новый год   образ   олень   сани   традиция   упряжка   
1149
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Собственно, мы даже начали отвыкать от традиционного транспортного средства – лихой тройки, которая положена нашему главному зимнему волшебнику. Поскольку в культуре – кино, книгах, даже в рекламе всё чаще эксплуатируется образ персонажа, едущего на оленьей упряжке.

А чем, собственно, обусловлен выбор транспортного средства?

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Итак, стандартный классический и общепринятый образ нашего дедули: статный, высокий, с густой бородой, в шубе до пят (синей, реже красной), шапке и валенках. Эдакий русский богатырь на пенсии. Сопровождает Снегурочка и лесные зверушки. И обязательно на санях, запряжённых тройкой лошадей.

Санта – тоже немаленький, но с пузиком. Полушубок укороченный, наряд только красного цвета, борода короче и шире, очки. Прибывает на оленьей упряжке в окружении бессчётного числа помощников – всяких эльфов и гномов.

Санта традиционно использует оленей для перевозки подарков. Его олешки – животины разумные, серьёзные, каждый со своей историей, именем, характером. Ещё и по небу летать могут.

Что касается нашего Деда Мороза, то он товарищ разносторонний. Его тройка, вероятно, является отсылкой к традиционному средству передвижения наших предков. Но, надо сказать, Дедушка очень широких взглядов в вопросе выбора транспортного средства. Так, художники изображали его и едущим на оленьей упряжке тоже, и летящим на  воздушном  шаре, и мчащим на грузовике.

Ещё в его парке имеются легковые авто, мотороллер, мотосани, вертолёт. Впрочем, наш волшебник не гордый и вполне может передвигаться пешком. Оно ещё и для здоровья полезно.

Так что выбор Санты, вероятно, обусловлен исторически сложившейся традицией. Ретроград он. А наш Дед Мороз открыт прогрессу и спокойно меняет транспортные средства. И всегда успевает к часу икс, чтобы каждый вовремя получил свой долгожданный подарок.

А какой презент вы бы хотели получить в этом году?

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Метки: Санта-Клаус   дед мороз   лошадь   новый год   образ   олень   сани   традиция   упряжка   
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Хухрмухр 2 часа назад
Хуня.
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1k
КАКАнгел 21 минуту назад
Наш Дедушка Мороз персонаж древний мощный и суровый . Это одна из ипостасей сурового бога Карачуна/Морозки / Снежного деда /Трескуна. тот кто до уничтожения родной славянской культуры был суровым и полновластным повелителем зимы и защитник на всей земле Русской И каждый раз когда тучи сгущались над Родиной стоило только дождаться зимы и Карачун вступал в свои права 1613 (смутное время ) 1812 (наполион ) 1941 и 1942 (фашисты немецко-украинские ) 2022-2023 (фашисты украинские ) и просто "ПРИХОДИЛ КАРАЧУН ".
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5k
saliamnn 23 минуты назад
А интересно,в Средней Азии тоже есть Мороз Бабай?И какое транспортное средство у него?
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39k
turyst 40 минут назад
Дожили... Уже в Деда Мороза, пропаганду всовывают!
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7k
ГГалка 41 минуту назад
так ПОЧЕМУ?
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40k
Сергей 54 минуты назад
КолотунБабай.
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1k
Lexx Час назад
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