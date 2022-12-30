Почему наш Дед Мороз мчится на тройке, а их Санта использует оленью упряжку?

Собственно, мы даже начали отвыкать от традиционного транспортного средства – лихой тройки, которая положена нашему главному зимнему волшебнику. Поскольку в культуре – кино, книгах, даже в рекламе всё чаще эксплуатируется образ персонажа, едущего на оленьей упряжке.
А чем, собственно, обусловлен выбор транспортного средства?
Итак, стандартный классический и общепринятый образ нашего дедули: статный, высокий, с густой бородой, в шубе до пят (синей, реже красной), шапке и валенках. Эдакий русский богатырь на пенсии. Сопровождает Снегурочка и лесные зверушки. И обязательно на санях, запряжённых тройкой лошадей.
Санта – тоже немаленький, но с пузиком. Полушубок укороченный, наряд только красного цвета, борода короче и шире, очки. Прибывает на оленьей упряжке в окружении бессчётного числа помощников – всяких эльфов и гномов.
Санта традиционно использует оленей для перевозки подарков. Его олешки – животины разумные, серьёзные, каждый со своей историей, именем, характером. Ещё и по небу летать могут.
Что касается нашего Деда Мороза, то он товарищ разносторонний. Его тройка, вероятно, является отсылкой к традиционному средству передвижения наших предков. Но, надо сказать, Дедушка очень широких взглядов в вопросе выбора транспортного средства. Так, художники изображали его и едущим на оленьей упряжке тоже, и летящим на воздушном шаре, и мчащим на грузовике.
Ещё в его парке имеются легковые авто, мотороллер, мотосани, вертолёт. Впрочем, наш волшебник не гордый и вполне может передвигаться пешком. Оно ещё и для здоровья полезно.
Так что выбор Санты, вероятно, обусловлен исторически сложившейся традицией. Ретроград он. А наш Дед Мороз открыт прогрессу и спокойно меняет транспортные средства. И всегда успевает к часу икс, чтобы каждый вовремя получил свой долгожданный подарок.
А какой презент вы бы хотели получить в этом году?
Источник:
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